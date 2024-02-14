В Чехии 15 февраля были установлены температурные рекорды на 27 метеостанциях
16 февраля 2024
08:00
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Температурные рекорды 15 февраля были зафиксированы на 27 из 165 метеостанций, которые работают в Чехии. Самая теплая температура была зафиксирована в Ческе-Будеёвице-Рожнове, где термометр показал 16,3 градуса тепла.
Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в Facebook. Температура выше среднего продержится в течение следующих нескольких дней.
Рекорды сегодня были зафиксированы в основном на юге и востоке Чехии, а также в Моравско-Силезском крае. Новые максимумы были зафиксированы в Борковице в Таборском крае, где сегодня было 14,8 градусов тепла. В Пльзене новый рекорд составляет 14,6 градуса, в Чешском Крумлове — 14,3 градуса, в Недраговице в Центральной Чехии — 14,2 градуса, а в Альбрехтице в Брунтальском крае зафиксировано 14,1 градуса Цельсия.
Выходные также будут очень теплыми, хотя в течение недели температура будет постепенно снижаться. В пятницу днем должно быть от 10 до 14 градусов тепла, в субботу — от 8 до 12 градусов, а в воскресенье — от 7 до 11 градусов.
На прошлой неделе также были поставлены температурные рекорды. Например, в субботу, 10 февраля, она была примерно на трети станций. Затем в ночь на воскресенье подавляющее большинство станций установили рекорды. В некоторых местах метеорологи зафиксировали самую теплую февральскую ночь за всю историю измерений.
В целом начало февраля стало самым теплым в Чехии за более чем 100 лет. На отдельных станциях средняя температура в первой декаде февраля достигла 6,7 градуса Цельсия.
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