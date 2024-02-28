Чем чревата самая теплая зима за всю историю Чехии

«Поскольку холодов было очень мало, а температур выше среднего — много, эта зима может войти в число самых теплых», — ранее сказал Павел Заградничек из Института исследований глобальных изменений при Чешской академии наук. «Я бы не стал говорить о нетипичном начале года, но первые 14 дней февраля определенно выбиваются из общего ряда, поскольку температура была очень высока для этого времени, а снега практически нет, даже во многих горных районах», — сказал он.



По его словам, одной из причин таяния снега является повышенное количество осадков. «В декабре и январе выпало много осадков. В декабре выпало в два раза больше, чем обычно, а в январе — больше на 23%. При этом сам февраль в большинстве районов страны не был обильным на осадки. К сожалению, значительная часть — дождь, потому что как раз установилась теплая погода», — сказал он.



В горах также преобладали дожди, что привело к усиленному таянию снега. «Проблема в том, что осадки выпали на больших высотах, а это значит, что снега там почти нет. Концентрация была иной, чем мы ожидали в феврале», — сказал Радим Толаш из Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).



На рубеже прошлого и нынешнего годов в Чехии произошли наводнения, которые были исключительными по масштабам охвата территории, говорится в отчете Чешского гидрометеорологического института. «Наводнения были вызваны несколькими факторами. Из-за обильных дождей почва была полностью насыщена влагой и не могла больше ее впитывать. В начале декабря выпало много снега, но потом потеплело и все быстро оттаяло, что подняло уровень воды в реках, а потом начались дожди, и почва уже не могла впитывать воду», — сказал Заградничек.



Метеорологическая служба Европейского союза Copernicus сообщила, что за последние 12 месяцев впервые за всю историю средняя температура была более чем на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем в эпоху доиндустриальной революции.