ФОТО: Люди собрались перед зданием российского посольства в Праге, чтобы почтить память Навального



«Это было убийство», «Путин убил Навального» — эти и другие надписи были на транспарантах присутствующих протестующих. Большинство из них говорили по-русски и, судя по транспарантам, были явными противниками режима президента России Владимира Путина.





«Атмосфера была очень мрачной, люди плакали, не хотели давать интервью», — описывает с места событий корреспондент Novinky.cz.







Первый мемориальный объект возле посольства был установлен еще днем. На дереве демонстранты повесили фотографию Навального и надпись на кириллице «Не забудем и не простим». По словам одного из создателей мемориала, это относится к высказыванию оппозиционера, который использовал его в прошлом в связи с делом о коррупции в России. Под дерево были положены цветы, а позже их принесли другие люди.









«Мы видим скопление людей перед зданием российского посольства. За всем происходящим наблюдают полицейские на месте, нарушений общественного порядка пока нет», — сообщил пресс-секретарь полиции Якуб Винчалек. Патруль забрал только одного пьяного человека, который не был участником мероприятия.



Второй мемориал был создан прямо перед фонарем с надписью «Площадь Бориса Немцова», где была размещена фотография Алексея Навального. Именно сюда люди стали приносить больше всего цветов и свечей.«Мы видим скопление людей перед зданием российского посольства. За всем происходящим наблюдают полицейские на месте, нарушений общественного порядка пока нет», — сообщил пресс-секретарь полиции Якуб Винчалек. Патруль забрал только одного пьяного человека, который не был участником мероприятия.





Подобные акции в пятницу прошли и в других европейских городах — в столице Эстонии Таллине и перед зданием российского посольства в Варшаве. Несколько мероприятий запланировано в Берлине, где люди собрались у российского посольства.



