ФОТО: Люди собрались перед зданием российского посольства в Праге, чтобы почтить память Навального
17 февраля 2024
10:00
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Около трехсот человек собрались в пятницу у здания российского посольства в Праге, чтобы отдать дань памяти российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который умер в сибирской тюрьме. Люди несли цветы, зажигали свечи и скандировали имя Навального.
«Это было убийство», «Путин убил Навального» — эти и другие надписи были на транспарантах присутствующих протестующих. Большинство из них говорили по-русски и, судя по транспарантам, были явными противниками режима президента России Владимира Путина.
«Атмосфера была очень мрачной, люди плакали, не хотели давать интервью», — описывает с места событий корреспондент Novinky.cz.
Первый мемориальный объект возле посольства был установлен еще днем. На дереве демонстранты повесили фотографию Навального и надпись на кириллице «Не забудем и не простим». По словам одного из создателей мемориала, это относится к высказыванию оппозиционера, который использовал его в прошлом в связи с делом о коррупции в России. Под дерево были положены цветы, а позже их принесли другие люди.
Второй мемориал был создан прямо перед фонарем с надписью «Площадь Бориса Немцова», где была размещена фотография Алексея Навального. Именно сюда люди стали приносить больше всего цветов и свечей.
«Мы видим скопление людей перед зданием российского посольства. За всем происходящим наблюдают полицейские на месте, нарушений общественного порядка пока нет», — сообщил пресс-секретарь полиции Якуб Винчалек. Патруль забрал только одного пьяного человека, который не был участником мероприятия.
«Мы видим скопление людей перед зданием российского посольства. За всем происходящим наблюдают полицейские на месте, нарушений общественного порядка пока нет», — сообщил пресс-секретарь полиции Якуб Винчалек. Патруль забрал только одного пьяного человека, который не был участником мероприятия.
Подобные акции в пятницу прошли и в других европейских городах — в столице Эстонии Таллине и перед зданием российского посольства в Варшаве. Несколько мероприятий запланировано в Берлине, где люди собрались у российского посольства.
Акции памяти также проходят в нескольких российских городах, сообщается об арестах около сотни человек.
Фото предоставил: German Oiler
Фото предоставил: German Oiler
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