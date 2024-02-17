Чешский дипломат почтил память Навального в Москве. Под наблюдением ФСБ
19 февраля 2024
17:00
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Глава посольства Чехии в Москве, временный поверенный в делах Йиржи Чистецкий, почтил память российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. Навальный умер 16 февраля в сибирской тюрьме после жестоких преследований со стороны режима российского лидера Владимира Путина.
Вдова российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что хочет продолжить дело своего мужа и бороться за свободную Россию. По ее словам, глава Кремля Владимир Путин убил Навального, потому что «не смог его сломить». Российские власти сейчас скрывают тело ее мужа. Она обвинила их в том, что они ждут, пока следы нервно-паралитического вещества «Новичок» исчезнут из тела.
«Я продолжу дело Алексея Навального. Продолжу бороться за нашу страну. И я прошу вас встать рядом со мной. Разделить не только печаль и бесконечную боль, которая охватила нас и не покидает. Я прошу вас разделить мой гнев. Гнев, ярость и ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее», — говорится, в частности, в видеообращении Юлии Навальной.
«Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня все еще есть вторая половина. И она говорит мне, что я не имею права сдаваться», — сказала вдова критика Кремля.
Она также пообещала опубликовать имена тех, кто, по ее мнению, непосредственно причастен к смерти Навального. «Мы обязательно выясним, кто и как именно совершил это преступление. Мы опубликуем имена и покажем лица», — сказала Навальная. Без отца остались дочь и сын.
Навальный был главным лицом российской оппозиции на протяжении многих лет и выступал с резкой критикой режима президента Владимира Путина, в частности, за коррупцию. Критик Кремля был отравлен в 2020 году нервно-паралитическим веществом «Новичок», относящимся к группе нервно-паралитических веществ, и российский оппозиционер обвинил в этом президента России Владимира Путина. Навального посадили в тюрьму сразу после возвращения на родину из Германии, где он лечился от отравления.
Цветы к Соловецкому камню, мемориалу жертвам Большого террора 1930-х годов на Лубянской площади в Москве, возложили в выходные западные дипломаты, работающие в России, во главе с послом США Линн Трейси.
Временный поверенный в делах Йиржи Чистецкий отдал дань уважения, как и ряд послов западных стран в стране, сказал официальный представитель чешского МИД Дэниел Дрейк.
Министерство предоставило фотографию с места событий, на которой изображен мемориал. По сообщениям, Чистецкий был на месте один.
Соловецкий камень стоит на площади, где находится штаб-квартира ФСБ. Панихида по Навальному проходит под строгим наблюдением сил безопасности. Только за выходные полиция задержала около 400 человек за то, что они «слишком долго прощались» с Навальным.
Что происходит в России после смерти Навального
Министр иностранных дел Ян Липавский в понедельник принимает участие во встрече глав дипломатических ведомств и глав государств ЕС в Брюсселе, на которой будет присутствовать и жена погибшего оппозиционера Юлия Навальная.
В понедельник она завела собственный аккаунт в сети X, где в коротком видеообращении заявила, что намерена продолжить дело своего мужа.
«По-прежнему так, как Россия ведет себя во внешней политике, она ведет себя и по отношению к своим гражданам. Она превратилась в жестокое государство, которое убивает людей, мечтающих о лучшем будущем, таких как Немцов или теперь Навальный — заключенных в тюрьму и замученных до смерти за то, что они противостояли Путину. Почтим его память», — сказал Липавский в связи со смертью Навального.
Чешская Республика долгое время была представлена в России только младшим дипломатом, формально заместителем посла Йиржи Чистецким. Отправка высшего дипломата блокируется президентом Петром Павелом. Западные страны, за исключением стран Балтии, продолжают поддерживать отношения с Россией на уровне послов.
Фото предоставил: German Oiler
Фото предоставил: German Oiler
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