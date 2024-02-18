Крупнейшая чешская бизнес-делегация посетила Украину

Делегация, возглавляемая уполномоченным правительства по вопросам восстановления Украины Томашем Копечным, стала первой группой бизнесменов, приехавших в Кривой Рог — промышленный центр, расположенный всего в нескольких десятках километров от линии фронта, — для обсуждения возможностей ведения бизнеса после российской агрессии.

«Мы привезли абсолютно конкретные проекты и предложили решения наиболее приоритетных потребностей наших украинских партнеров», — рассказал Копечный о содержании поездки. У чешских бизнесменов была возможность узнать о стратегии восстановления Украины непосредственно от государственных лидеров.

В Киеве они провели переговоры, в частности, с вице-премьер-министром, министром инфраструктуры Александром Кубраковым, министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, заместителем министра здравоохранения Мариной Слободниченко, заместителем министра энергетики Ярославом Демченковым и заместителем министра иностранных дел Евгением Перебийнисом.

«Мы следуем долгосрочному плану чешского правительства взять шефство над восстановлением Днепропетровской области. Это важнейший экономический и промышленный регион Украины. А Чехия в свою очередь является самой индустриальной страной в Европейском Союзе. Структура наших экономик очень похожа, и чешские и украинские предприниматели знают об этом», — объяснил Копечный, почему миссия нацелилась на восток пострадавшей от войны страны.

В Днепропетровской области бизнесмены провели переговоры с главой областной военной администрации Сергеем Лысаком, председателем областного совета Николаем Лукашуком, городским головой Борисом Филатовым и руководством города Кривой Рог.

Делегация также посетила Городскую клиническую больницу №16 — медицинское учреждение, поддерживаемое правительством Чехии, с которым чешские компании успешно заключили деловые партнерства. По случаю визита больница получила в подарок технологию виртуальной реальности, которая позволяет пациентам после тяжелых травм восстанавливать мелкую моторику и постепенно готовиться к возвращению к нормальной жизни с помощью упражнений.

Чешская помощь в области развития и гуманитарной помощи также направлена на реконструкцию и оснащение украинских больниц. «Здравоохранение уже давно является одним из основных направлений нашей помощи Украине. Эта помощь заключается как в поставках чешского медицинского оборудования, так и в прямой поддержке украинских медицинских учреждений, что мы будем делать и в дальнейшем. Я убежден, что Чешской Республике есть что предложить в этом отношении», — сказал посол Чехии в Украине Радек Пех. «Наша помощь направлена во многие регионы Украины, но Днепропетровская область занимает исключительное положение. Именно там в первой половине этого года мы планируем ежемесячно организовывать отраслевые бизнес- и экспертные миссии», — добавил Пех.

Помимо связей между чешскими предпринимателями и украинскими местными органами власти, то есть между чешским предложением и украинским спросом, миссии призваны помочь предпринимателям получить информацию о возможностях финансирования бизнес-проектов. Среди них были представители Европейского инвестиционного банка и Американского агентства развития в Киеве, рассказал Копечный.

Это была третья поездка уполномоченного правительства по вопросам восстановления Украины с бизнесменами после российского вторжения в феврале 2022 года, и это была самая большая делегация на сегодняшний день. Поездка была организована в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой и Конфедерацией промышленности Чешской Республики.