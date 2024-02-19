Что февраль, что апрель — одно и то же. В чешских горах совсем мало снега

«Я никогда не наблюдал такого февраля, я не помню, чтобы мы сгребали листья так, как сейчас. Раньше середина февраля была почти гарантией того, что выпадет снег. А сейчас это просто ужасно. В эти выходные мы даже видели несколько человек на велосипедах», — говорит Гинек Свобода, который уже 50 лет ездит в свой домик в Стражне под Шпиндлерув-Млыном.



По данным Чешского гидрометеорологического управления, традиционные горнолыжные курорты Пец-под-Снежкой, Гаррахов и Коренов также остались без естественного снега. В Обржи-Дул лежит менее 30 сантиметров снега.



На хребтах ситуация лучше, например, на Лабске или Лучна-Боуда лежит от 135 до 145 сантиметров снега, что примерно соответствует уровню прошлого года.



Аналогичная ситуация наблюдается и в других горных районах. На высоте ниже 1 000 метров снег полностью отсутствует, и посетители могут встретить его только на склонах.



Январь в регионе был нормальным с точки зрения многолетней статистики. Средняя температура была менее чем на градус Цельсия выше, чем обычно за последние 30 лет. Чередование очень теплых и холодных периодов было экстраординарным.



Что касается глобального климата, ученые отметили, что январь стал самым теплым за всю историю наблюдений и восьмым самым теплым месяцем подряд в глобальном масштабе.