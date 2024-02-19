«Будет как в Париже»: В Праге начали реконструкцию площади Йиржи из Подебрад
21 февраля 2024
15:00
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После реконструкции пражская площадь Йиржи из Подебрад должна выглядеть почти как парижский парк, где люди могут посидеть на траве, на скамейках под деревьями или сделать покупки на местном рынке. Но так будет не сразу: работы займут 33 месяца. Из городской казны на них уйдет почти полмиллиарда крон.
До этого на площади уже было ограничено движение из-за реконструкции станции метро, она завершилась осенью прошлого года. Теперь на очереди перепланировка площади. Подготовительные работы начались в конце января, а в пятницу, 16 февраля, представители муниципалитета и Праги 3 заложили первый камень в основание реконструкции, которая готовилась более 20 лет. Она должна быть завершена осенью 2026 года.
Речь идет не только о замене поверхности одной из самых посещаемых площадей в районе. Ее состояние после различных бессистемных изменений давно перестало удовлетворять местных жителей. Обновление также касается инфраструктуры, канализационной системы и ряда подземных сетей. Будут добавлены водосборники и зеленые насаждения, расширена детская игровая площадка и отремонтирован фонтан «Объединенная Европа» работы скульптора Петра Шедивог 1980 года.
Будет высажено 90 деревьев
«Площадь озеленится, мы посадим 90 крепких деревьев, что крайне необходимо, особенно летом. У Виноградской улицы появится аллея, которая сделает площадь немного менее шумной и, возможно, будет способствовать меньшему загрязнению. Фонтан мы снабдим новой технологией», — сказала заместитель старосты Яна Комрскова, подводя итог изменениям, которые ожидают район.
Советник Михал Гроза напомнил, что конкурс на преобразование начался в 2000 году. «Я понимаю это так, что Прага крайне осмотрительно подходит к преобразованию своих важных зеленых зон», — иронично заметил он. «Но я думаю, что этой осмотрительности как раз было достаточно», — добавил он.
«Это будет нескоро и потребует усилий, но оно того стоит», — сказал Михал Вронский, староста Праги 3, комментируя реконструкцию. «Я рад, что метрополия осознает эту важность и осуществляет инвестиции», — сказал он.
Проект был создан под эгидой городского округа. Однако бюджет превысил его возможности. Поэтому муниципалитет договорился с городским советом, который взял финансирование на себя. Работы обойдутся городу примерно в 477,8 млн крон с НДС.
Асфальт заменят на тротуарную плитку
Перед костелом создадут площадь меньшего размера, а заасфальтированная территория будет обсажена аллеями платанов, которые хорошо переносят изменения погодных условий. Асфальтовое покрытие заменят мощением разных размеров и цветов.
Количество парковочных мест останется практически неизменным. Машины не смогут парковаться перед начальной школой.
«Все спрашивают, почему это так дорого и долго. Но почти никто не представляет, во что выльется реконструкция такой огромной площади, включая коммуникации и новые объекты», — говорит Ян Виланек, представляющий Ассоциацию по восстановлению площади Йиржи из Подебрад.
Архитектор Павла Мелкова из ателье MCA, чей проект лег в основу преобразований, напомнила, что речь идет не о косметических изменениях. «Мы отдаем некий долг, то есть достраиваем то, что никогда не было достроено за последние десятилетия», — отметила она.
Люди не лишатся рынков на время строительства
Площадь останется доступной на протяжении всего периода реконструкции. Ограждение, за которым между кучами грязи сейчас работает строительная техника, будет передвигаться по мере необходимости. Когда площадь перед костелом, под которым проходят все возможные пути, будет закрыта, люди смогут попасть внутрь через боковой вход.
Желающие не будут скучать по популярному фермерскому рынку. Рядом с костелом — если смотреть налево от главного входа — засыпана гравием площадка, куда и будут перенесены прилавки. Они должны открыться 28 февраля.
Речь идет не только о замене поверхности одной из самых посещаемых площадей в районе. Ее состояние после различных бессистемных изменений давно перестало удовлетворять местных жителей. Обновление также касается инфраструктуры, канализационной системы и ряда подземных сетей. Будут добавлены водосборники и зеленые насаждения, расширена детская игровая площадка и отремонтирован фонтан «Объединенная Европа» работы скульптора Петра Шедивог 1980 года.
Будет высажено 90 деревьев
«Площадь озеленится, мы посадим 90 крепких деревьев, что крайне необходимо, особенно летом. У Виноградской улицы появится аллея, которая сделает площадь немного менее шумной и, возможно, будет способствовать меньшему загрязнению. Фонтан мы снабдим новой технологией», — сказала заместитель старосты Яна Комрскова, подводя итог изменениям, которые ожидают район.
Советник Михал Гроза напомнил, что конкурс на преобразование начался в 2000 году. «Я понимаю это так, что Прага крайне осмотрительно подходит к преобразованию своих важных зеленых зон», — иронично заметил он. «Но я думаю, что этой осмотрительности как раз было достаточно», — добавил он.
«Это будет нескоро и потребует усилий, но оно того стоит», — сказал Михал Вронский, староста Праги 3, комментируя реконструкцию. «Я рад, что метрополия осознает эту важность и осуществляет инвестиции», — сказал он.
Проект был создан под эгидой городского округа. Однако бюджет превысил его возможности. Поэтому муниципалитет договорился с городским советом, который взял финансирование на себя. Работы обойдутся городу примерно в 477,8 млн крон с НДС.
Асфальт заменят на тротуарную плитку
Перед костелом создадут площадь меньшего размера, а заасфальтированная территория будет обсажена аллеями платанов, которые хорошо переносят изменения погодных условий. Асфальтовое покрытие заменят мощением разных размеров и цветов.
Количество парковочных мест останется практически неизменным. Машины не смогут парковаться перед начальной школой.
«Все спрашивают, почему это так дорого и долго. Но почти никто не представляет, во что выльется реконструкция такой огромной площади, включая коммуникации и новые объекты», — говорит Ян Виланек, представляющий Ассоциацию по восстановлению площади Йиржи из Подебрад.
Архитектор Павла Мелкова из ателье MCA, чей проект лег в основу преобразований, напомнила, что речь идет не о косметических изменениях. «Мы отдаем некий долг, то есть достраиваем то, что никогда не было достроено за последние десятилетия», — отметила она.
Люди не лишатся рынков на время строительства
Площадь останется доступной на протяжении всего периода реконструкции. Ограждение, за которым между кучами грязи сейчас работает строительная техника, будет передвигаться по мере необходимости. Когда площадь перед костелом, под которым проходят все возможные пути, будет закрыта, люди смогут попасть внутрь через боковой вход.
Желающие не будут скучать по популярному фермерскому рынку. Рядом с костелом — если смотреть налево от главного входа — засыпана гравием площадка, куда и будут перенесены прилавки. Они должны открыться 28 февраля.
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