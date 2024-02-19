Начальник Генштаба Чехии: обсуждается введение обязательной военной службы

«Нам необходимо иметь достаточное количество сформированных резервов на случай серьезного кризиса. Нам нужен общественный консенсус, чтобы ввести обязательную или добровольную военную службу, но его нет», — заявил Карел Ржекха.

Он добавил, что нынешняя система набора солдат и резервистов не обеспечивает достаточного количества людей, поэтому Генштаб начал выяснять, как это работает в других странах мира.



«Чехии придется рассмотреть другие формы обязательной или добровольной службы или механизм, который создаст для нас достаточные резервы», — сказал он.

Отвечая на вопрос о введении военной службы, министр обороны Яна Чернохова (ODS) сказала лишь, что они будут продолжать пытаться набирать новых людей в армию и активные резервы, а также упрощать медицинские осмотры для тех, кто хочет пройти «добровольно-принудительный» призыв.

Хотя эти люди не будут проходить обучение, армия сможет призвать их в случае кризиса.

Армия не справляется с призывом

В настоящее время в чешской армии насчитывается около 25 000 профессиональных солдат и 4 300 солдат активного резерва. Согласно утвержденной концепции строительства армии, к 2030 году планируется иметь 30 000 солдат и 10 000 резервистов. Однако армия плохо набирает кадры.

«Ясно, что нынешняя кадровая модель неустойчива, армия не наполняется и стареет», — сказал армейский начальник. В прошлом году рекрутеры работали лучше, чем в предыдущие годы, и набрали около 600 новых солдат.

Армия запускает онлайновый рекрутинговый центр

Швеция и страны Балтии, например, уже приняли решение вновь ввести обязательную службу, а в Польше и Германии этот вопрос рассматривается.

«В комитетах НАТО говорят: все подходят к этому по-разному, например, некоторые снова вводят воинскую повинность, как вы это сделаете — решать вам, но вы должны это обеспечить», — сказал Ржехка. По его мнению, это задача на несколько лет.

И Ржекха, и Чернохова считают, что ситуация с безопасностью в Европе, в основном из-за агрессивной России, сильно ухудшается.

«Мы также относимся к воображаемой сфере путинского режима. Украина — это первая, но не единственная цель, и мы не должны забывать об этом», — сказала Чернохова.

Она добавила, что Украина — это первая линия нашей обороны, и поэтому мы должны ее поддерживать, потому что это обойдется дешевле, чем непосредственное участие в конфликте.

Чешская Республика направила Украине военную помощь на сумму около 6 млрд крон и больше ничего не может дать.

Поэтому, по словам министра, она занимается посредничеством в оказании помощи по всему миру, приводя в пример поставку 800 000 артиллерийских боеприпасов, о которой президент Петр Павел говорил на выходных.

По словам Ржехки, Россия стала лучше действовать на фронте, но это не влияет на общую ситуацию. «Россия направляет в бой больше материальных и людских ресурсов, но ее успехи пока незначительны», — отметил он.

«Если мы позволим Украине пасть, Россия будет уверена в том, что ее воля сильнее воли Запада, что приведет к трагическим последствиям».