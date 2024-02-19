Начальник Генштаба Чехии: обсуждается введение обязательной военной службы
21 февраля 2024
12:00
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Военный конфликт с Россией не исключен, поэтому чешская армия должна увеличить количество солдат, резервистов, модернизировать технику и рассмотреть возможность введения обязательной или добровольной военной службы, считает начальник Генштаба чешской армии Карел Ржекха.
«Нам необходимо иметь достаточное количество сформированных резервов на случай серьезного кризиса. Нам нужен общественный консенсус, чтобы ввести обязательную или добровольную военную службу, но его нет», — заявил Карел Ржекха.
Он добавил, что нынешняя система набора солдат и резервистов не обеспечивает достаточного количества людей, поэтому Генштаб начал выяснять, как это работает в других странах мира.
«Чехии придется рассмотреть другие формы обязательной или добровольной службы или механизм, который создаст для нас достаточные резервы», — сказал он.
Отвечая на вопрос о введении военной службы, министр обороны Яна Чернохова (ODS) сказала лишь, что они будут продолжать пытаться набирать новых людей в армию и активные резервы, а также упрощать медицинские осмотры для тех, кто хочет пройти «добровольно-принудительный» призыв.
Хотя эти люди не будут проходить обучение, армия сможет призвать их в случае кризиса.
Армия не справляется с призывом
В настоящее время в чешской армии насчитывается около 25 000 профессиональных солдат и 4 300 солдат активного резерва. Согласно утвержденной концепции строительства армии, к 2030 году планируется иметь 30 000 солдат и 10 000 резервистов. Однако армия плохо набирает кадры.
«Ясно, что нынешняя кадровая модель неустойчива, армия не наполняется и стареет», — сказал армейский начальник. В прошлом году рекрутеры работали лучше, чем в предыдущие годы, и набрали около 600 новых солдат.
Армия запускает онлайновый рекрутинговый центр
Швеция и страны Балтии, например, уже приняли решение вновь ввести обязательную службу, а в Польше и Германии этот вопрос рассматривается.
«В комитетах НАТО говорят: все подходят к этому по-разному, например, некоторые снова вводят воинскую повинность, как вы это сделаете — решать вам, но вы должны это обеспечить», — сказал Ржехка. По его мнению, это задача на несколько лет.
И Ржекха, и Чернохова считают, что ситуация с безопасностью в Европе, в основном из-за агрессивной России, сильно ухудшается.
«Мы также относимся к воображаемой сфере путинского режима. Украина — это первая, но не единственная цель, и мы не должны забывать об этом», — сказала Чернохова.
Она добавила, что Украина — это первая линия нашей обороны, и поэтому мы должны ее поддерживать, потому что это обойдется дешевле, чем непосредственное участие в конфликте.
Чешская Республика направила Украине военную помощь на сумму около 6 млрд крон и больше ничего не может дать.
Поэтому, по словам министра, она занимается посредничеством в оказании помощи по всему миру, приводя в пример поставку 800 000 артиллерийских боеприпасов, о которой президент Петр Павел говорил на выходных.
По словам Ржехки, Россия стала лучше действовать на фронте, но это не влияет на общую ситуацию. «Россия направляет в бой больше материальных и людских ресурсов, но ее успехи пока незначительны», — отметил он.
«Если мы позволим Украине пасть, Россия будет уверена в том, что ее воля сильнее воли Запада, что приведет к трагическим последствиям».
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