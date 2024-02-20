В Италии поймали пьяного лыжника из Чехии. Какой ему положен штраф?
22 февраля 2024
21:00
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Лыжник из Чехии привлек внимание своим поведением. Он несколько раз упал во время движения по склону, а затем едва не потерял сознание. Впоследствии проверка показала, что в его организме было 2,02 промилле алкоголя. Итальянское законодательство допускает максимум 0,5.
Лыжник из Чехии был оштрафован на 1 000 евро (25 000 крон) за пьянство на склонах в Ливиньо, Италия. Полиция также аннулировала его ски-пасс, сообщает газета Corriere della Sera. По словам полицейских, мужчина употребил в четыре раза больше алкоголя, чем разрешено итальянским законодательством. Эти законы расширили ограничения, действующие для водителей автомобилей, на лыжников и других пользователей спортивных объектов с 2022 года.
По данным местных газет, инцидент произошел в конце прошлой недели.
С 2022 года в Италии действует закон, который распространяет ограничения на содержание алкоголя в крови для водителей на людей, пользующихся объектами спорта, включая лыжников. Проверки проводятся выборочно. Этим же законом вводится обязательное страхование от несчастных случаев, например, для лыжников.
Собираетесь на горнолыжный курорт? Не забудьте оформить страховку у Оксаны Мансуровой — специалиста по страхованию иностранцев в Чехии. Впрочем, «подвиг» чешского лыжника, упомянутого выше, повторять не стоит, т.к. страховка случаи пьянства не покрывает, в отличие от травм, полученных в трезвом состоянии. Подробнее
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