Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Италии поймали пьяного лыжника из Чехии. Какой ему положен штраф?

Анастасия Князева
22 февраля 2024
21:00
307
Лыжник из Чехии привлек внимание своим поведением. Он несколько раз упал во время движения по склону, а затем едва не потерял сознание. Впоследствии проверка показала, что в его организме было 2,02 промилле алкоголя. Итальянское законодательство допускает максимум 0,5.
Лыжник из Чехии был оштрафован на 1 000 евро (25 000 крон) за пьянство на склонах в Ливиньо, Италия. Полиция также аннулировала его ски-пасс, сообщает газета Corriere della Sera. По словам полицейских, мужчина употребил в четыре раза больше алкоголя, чем разрешено итальянским законодательством. Эти законы расширили ограничения, действующие для водителей автомобилей, на лыжников и других пользователей спортивных объектов с 2022 года.

По данным местных газет, инцидент произошел в конце прошлой недели.

С 2022 года в Италии действует закон, который распространяет ограничения на содержание алкоголя в крови для водителей на людей, пользующихся объектами спорта, включая лыжников. Проверки проводятся выборочно. Этим же законом вводится обязательное страхование от несчастных случаев, например, для лыжников. 

Собираетесь на горнолыжный курорт? Не забудьте оформить страховку у Оксаны Мансуровой — специалиста по страхованию иностранцев в Чехии. Впрочем, «подвиг» чешского лыжника, упомянутого выше, повторять не стоит, т.к. страховка случаи пьянства не покрывает, в отличие от травм, полученных в трезвом состоянии. Подробнее
Горнолыжные курорты здоровье Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
22 ФЕВРАЛЯ 2024
144
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ 24 ФЕВРАЛЯ ПРОЙДУТ МИТИНГИ И КОНЦЕРТЫ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
В субботу, 24 февраля, исполнится два года с начала вторжения России в Украину. Поэтому различные ассоциации и общественные фонды организовали ряд мероприятий в поддержку Украины. Кульминацией...
18:00
22 ФЕВРАЛЯ 2024
226
ЭКОНОМИКА
85% ЧЕХОВ СТРАДАЮТ ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ, НО НАДЕЮТСЯ НА ЛУЧШЕЕ
Влияние высокой инфляции ощущают 85% чехов, в то время как 44% пострадали от изменений, включенных в правительственный пакет консолидации. Люди по-прежнему пытаются экономить на продуктах питания,...
16:30
22 ФЕВРАЛЯ 2024
409
ЭКОНОМИКА
АКЦИИ УДИВЛЯЮТ АНАЛИТИКОВ СВОИМ РОСТОМ. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕХИИ И МИРЕ
Фондовые рынки начали этот год с относительно активного роста. В феврале ключевой американский фондовый индекс Standard & Poor’s 500 впервые в истории поднялся выше 5 000 пунктов. Акции в Европе...
15:00
22 ФЕВРАЛЯ 2024
1131
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦУ ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ И ПОПЫТКУ УБИЙСТВА ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ ПЛЬЗЕНЯ
19-летний юноша из Украины может получить пожизненный срок за то, что в августе прошлого года он предположительно изнасиловал знакомую на четыре года младше себя, а затем зверски попытался ее...
12:00
22 ФЕВРАЛЯ 2024
226
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОТРЕБЛЯЛИ МЕНЬШЕ ВСЕГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 14 ЛЕТ
Чехи в прошлом году потребляли меньше всего электроэнергии за последние 14 лет. Чистое потребление составило 57,8 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии, что на 4,1% меньше, чем в прошлом году. Все...
10:00
22 ФЕВРАЛЯ 2024
327
ЭКОНОМИКА
НЕПОГАШЕННЫЙ ДОЛГ ЧЕХОВ ДОСТИГАЕТ 30 МИЛЛИАРДОВ КРОН. БОЛЬШИНСТВО — ЭТО КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ
В то время как количество людей, испытывающих проблемы с выплатой ипотеки, сократилось почти на десятую часть, число неплательщиков по краткосрочным кредитам растет.
17:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
652
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД ЧЕХИИ ВЫЗВАЛ РОССИЙСКОГО ПОСЛА В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ НАВАЛЬНОГО
Министр иностранных дел Ян Липавский решил вызвать посла России в Чехии Александра Змеевского в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в сибирской тюрьме.
15:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
1818
ОБЩЕСТВО
«БУДЕТ КАК В ПАРИЖЕ»: В ПРАГЕ НАЧАЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПЛОЩАДИ ЙИРЖИ ИЗ ПОДЕБРАД
После реконструкции пражская площадь Йиржи из Подебрад должна выглядеть почти как парижский парк, где люди могут посидеть на траве, на скамейках под деревьями или сделать покупки на местном рынке....
12:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
1393
ОБЩЕСТВО
НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ЧЕХИИ: ОБСУЖДАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Военный конфликт с Россией не исключен, поэтому чешская армия должна увеличить количество солдат, резервистов, модернизировать технику и рассмотреть возможность введения обязательной или...
19:30
20 ФЕВРАЛЯ 2024
771
ОБЩЕСТВО
ЧТО ФЕВРАЛЬ, ЧТО АПРЕЛЬ — ОДНО И ТО ЖЕ. В ЧЕШСКИХ ГОРАХ СОВСЕМ МАЛО СНЕГА
Уже в середине февраля в нижних частях Крконошских гор практически нет снега. На высоте ниже 1 000 метров его можно найти только на искусственно заснеженных склонах. Местные жители утверждают, что...
18:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
4636
ОБЩЕСТВО
ГИГАНТСКИЕ АЗИАТСКИЕ ШЕРШНИ СНОВА В ЧЕХИИ. ЛЮДИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Натуралисты подтвердили очередное появление агрессивных азиатских шершней в Чехии. Устрашающие насекомые были обнаружены на прошлой неделе в городе Градек-в-Рокицанах, куда шершней завезли в...
15:45
20 ФЕВРАЛЯ 2024
741
КУЛЬТУРА
УКРАИНСКИЙ СТЕНДАП В ПРАГЕ С 22 ПО 25 ФЕВРАЛЯ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН И КОМЕДИЙНЫЕ ШОУ!
Stand Up Cherry — клуб, который уже больше двух лет успешно проводит в Праге вечера на украинском языке, собирая деньги в поддержку Украины (на сегодняшний день сумма составляет около 900 000...
15:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
607
ОБЩЕСТВО
СОТНИ РЕЙСОВ ОТМЕНЕНЫ ИЗ-ЗА ЗАБАСТОВКИ СОТРУДНИКОВ LUFTHANSA
В крупнейших аэропортах Германии отменены сотни рейсов из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Lufthansa, также затронуто сообщение с Чехией. Во Франкфурте-на-Майне, главном аэропорту...
14:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
1509
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЙСКАЯ РАЗВЕДКА АРЕСТОВАЛА ЖЕНЩИНУ С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ ЗА ПОМОЩЬ ВСУ
Женщине с двойным российско-американским гражданством предъявлены обвинения в государственной измене после того, как она была арестована в Екатеринбурге сотрудниками местной ФСБ. Женщина...
12:00
20 ФЕВРАЛЯ 2024
1327
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ АРЕСТОВАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ БОЛЬНИЦЫ В ЧЕХИИ ЗА КОРРУПЦИЮ. С КАЖДОГО КОНТРАКТА ОНИ ПОЛУЧАЛИ 10%
Полиция задержала 10 человек по подозрению в коррупции при поставках медицинского оборудования в чешские больницы. Согласно выводам следователей, обвиняемые систематически влияли на то, чтобы...