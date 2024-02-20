Снос Либеньского моста в Праге начнется в апреле
23 февраля 2024
08:00
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В апреле-мае этого года строители приступят к сносу закрытой части пражского Либеньского моста (ближе к станции метро «Палмовка»).
К концу февраля рабочие перенесут инженерные коммуникации моста, а также начнут демонтаж трамвайных путей на этом участке. В субботу, 17 февраля, транспортная компания временно вернула трамвайное движение на часть моста через реку, в то время как часть моста, ведущая к Палмовке, остается закрытой. Так называемый наводной мост, который будет снесен, служит превентивной защитой от наводнений, он стоит на берегу, и во время паводков вода может проходить под ним. Часть Либеньского моста через Влтаву не находится в аварийном состоянии и не нуждается в закрытии.
Либеньский мост, построенный в 1928 году выдающимся чешским архитектором-модернистом Павлом Янаком, никогда не ремонтировался. В январе этого года эксперты заявили, что не рекомендуют возобновлять движение по затопленному мосту, и посоветовали его снести. В середине января ТСК закрыла наводной мост для трамваев, пешеходов и велосипедистов из-за повреждений, вызванных морозами.
Либеньский мост уже давно находится в аварийном состоянии и не подвергался капитальному ремонту с момента постройки в 1928 году. Эксперты рекомендовали его снести, но общественность и некоторые политики выступили против.
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