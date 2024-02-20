Билл Клинтон собирается в Прагу — когда он будет в Чехии?

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. Он приедет в Прагу по приглашению президента Чехии Петра Павела.



Организаторы конференции отметили, что в начале своего первого президентского срока Клинтон впервые в истории изложил видение бесконфликтной, неразделенной и демократической Европы.



«Обеспечение свободы Европы путем приглашения демократических стран Центральной и Восточной Европы вступить в НАТО было ключевым пунктом его концепции, и успех расширения трансатлантического альянса в марте 1999 года за счет включения Чехии, Польши и Венгрии стал историческим шагом на пути к ее реализации», — заявили они.



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Клинтон неоднократно посещал Прагу. Впервые он приехал в столицу Чехии в 1970 году, будучи 24-летним студентом. А в январе 1994 года, будучи 42-м президентом США, он заявил на встрече с тогдашним президентом Чехии Вацлавом Гавелом, что расширение НАТО — это вопрос не «если», а «когда».



В октябре 2001 года он принял участие в международной конференции «Форум 2000» в Праге, в ноябре 2005 года — в заседании Мадридского клуба, а в декабре 2011 года — в государственных прощаниях с Вацлавом Гавелом.



По словам организаторов, в этом году 11-я конференция «Наша безопасность — не само собой разумеющееся» призвана не только оценить итоги четверти века членства Чешской Республики в НАТО, но и сосредоточиться на будущем Альянса в контексте динамичного развития среды безопасности и угроз. 4 апреля исполнится 75 лет со дня основания НАТО.



В Пражском Граде также выступят президент Петр Павел, премьер-министр Петр Фиала (ODS), министр обороны Яна Чернохова (ODS) и министр иностранных дел Ян Липавский. В традиционной политической дискуссии примут участие представители оппозиционных движений ANO Карел Гавличек и SPD Томио Окамура.



Тему соединения внешней и внутренней безопасности обсудят президент полиции Мартин Вондрашек и генеральный директор пожарно-спасательной службы Владимир Влчек. Советник по национальной безопасности Томаш Пояр и начальник Генерального штаба Карел Ржехка обсудят будущее НАТО.



Чехия вступила в НАТО вместе с Польшей и Венгрией 12 марта 1999 года. По данным опроса Центра изучения общественного мнения Чешской академии наук (CVVM), опубликованным в сентябре прошлого года, две трети чехов удовлетворены членством Чешской Республики в НАТО. 26% респондентов выразили недовольство.