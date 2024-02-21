Опрос: Две трети чехов готовы уступить России, чтобы война закончилась

Об этом говорится в исследовании STEM, которое отображает эволюцию отношения чешской общественности к конфликту, развязанному Россией два года назад.

На вопрос, правильно ли, что Чехия продолжает принимать украинских беженцев, которых она приняла после начала конфликта, 53% людей ответили утвердительно. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 51%, а в июне — 56%.

Однако заметна усталость от затянувшегося конфликта. «По сравнению с сентябрем прошлого года доля людей, которые хотят скорейшего окончания конфликта в Украине, даже ценой потери некоторых территорий, немного увеличилась — на семь процентных пунктов — и составляет на данный момент 69%», — говорит директор исследования STEM Яромир Мазак.

По его словам, данные также показывают, что, когда речь заходит о том, кто виноват в войне, две трети населения согласны с тем, что виновата Россия. Однако если речь идет о дальнейшей поддержке Украины в возвращении утраченных территорий даже ценой затягивания конфликта, то за это выступает лишь треть населения.

Между тем лишь незначительная часть опрошенных желает вернуться в сферу влияния России. В сентябре прошлого года, по данным STEM, это было 4%.

Опрос проводился с 18 по 27 января, в нем приняли участие 1 057 респондентов.