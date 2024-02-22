ФОТО: Активисты нарисовали украинский флаг перед окнами домов, где живут россияне



Отакар Ван Гемунд, представитель группы, сказал, что они хотели привлечь внимание к отсутствию поддержки Украины со стороны западных стран и призвать чешское правительство конфисковать замороженные активы россиян в Чехии и отправить вырученные средства в Украину. Сотрудники полиции задержали восемь человек за рисование флага и доставили их в полицейский участок для дачи объяснений. Полиция проводит расследование, сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.





Активисты нарисовали флаг во дворе на огороженной территории многоквартирных домов на улице Швайгерова. По словам Ван Гемунда, эта территория является собственностью чешского государства, и у российского посольства нет договора на ее использование. «Мы считаем ее общественным пространством», — сказал Ван Гемунд Чешскому агентству новостей. По словам Ван Гемунда, жители соседних домов отреагировали на акцию криками и бросанием яиц в активистов.





Акция была призвана привлечь внимание, в частности, ко второй годовщине начала российского нападения на Украину и начала войны. В своем заявлении группа написала, что западные демократии недостаточно поддерживают Украину и что поставок оружия и боеприпасов недостаточно для того, чтобы страна могла защититься от превосходящего по численности российского агрессора.





«Страны Европейского союза обеспечивают России в два раза больше доходов от нефти и газа, чем эти страны дают Украине. Даже Чехия, которая в остальном очень активно поддерживает Украину, не может отрезать себя от российской нефти. Более того, российский режим и связанные с ним люди до сих пор оккупируют и незаконно используют прибыльные земли и недвижимость в нашей стране», — заявили активисты. По мнению Ван Гемунда, чешское правительство должно конфисковать замороженную у россиян недвижимость и направить вырученные средства Украине в качестве военной репарации.





В последние месяцы чешское правительство включило в национальный санкционный список компанию, которая управляет многими объектами недвижимости, принадлежащими Российской Федерации. Включив ее в санкционный список, правительство приняло решение заморозить ее активы. Речь идет примерно о 70 объектах недвижимости — в Праге, например, о здании школы на площади Крупкова или вилле на улице Под Каштанами, а в Карловых Варах — о здании бывшего российского консульства. Эта мера не распространяется на дипломатические представительства, которые представляют собой четыре здания, такие как посольство и резиденция посла.





За соблюдение санкций отвечает Финансово-аналитическое управление (ФАО). В августе прошлого года Министерство финансов, в подчинении которого находится ФАО, сообщило, что в соответствии с санкциями против России Чешская Республика заморозила активы в различных формах — от недвижимости до денег на банковских счетах и прав на интеллектуальную собственность. Стоимость замороженных активов меняется с течением времени.