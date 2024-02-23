Погода в Чехии снова удивляет. Каких температур ждать на этой неделе

«В течение всего периода на нашу территорию будет поступать теплый воздух с юга», — заявили в Чешском метеорологическом управлении. Однако сегодня утром метеорологи сообщили, что во многих местах условия подходят для образования наледи на дорогах. В дальнейшем на большей части территории будет отчасти облачно вплоть до пасмурной погоды. Дневная температура будет колебаться от 9 до 13 градусов тепла, на северо-востоке и востоке — до 15 градусов.



Во вторник утром и днем местами может образоваться туман, будет облачно. Ночные минимумы опустятся до отметки от 0 до 4 градусов по Цельсию, и, если ветер стихнет, до -2 градусов по Цельсию, а на юго-востоке будет около 6 градусов. Днем ожидается до 11 градусов тепла, в восточной Чехии, Моравии и Силезии до 15, а местами и до 17 градусов тепла.



Похожую погоду метеорологи ожидают и в среду. В четверг будет частично облачно, максимальная дневная температура в среднем составит около 11 градусов, в пятницу — около 12 градусов. К выходным еще немного потеплеет.