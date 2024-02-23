Драма вокруг конференции по Украине в Париже? Фицо созвал Совет национальной безопасности

«Я боюсь, что Запад пойдет на худшее в Украине, на полную эскалацию напряженности. Даже если моя позиция будет стоить мне поста премьер-министра, я сделаю все возможное, чтобы не допустить прямого участия словацких солдат в войне в Украине», — заявил Фицо в видеоролике, опубликованном в социальной сети.



Словацкий премьер произнес эти слова в контексте встречи по Украине в Париже в понедельник, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фицо сказал, что у него есть информация, «от которой мороз по коже», но не стал уточнять какая.



Помимо созыва совета национальной безопасности, Фицо сказал, что хочет созвать заседание словацкого правительства и поговорить со своими партнерами по коалиции.





Ранее Фицо заявил, что стратегия Запада в Украине провалилась. По словам словацкого премьер-министра, война началась в 2014 году с «бесчинств украинских неонацистов». Он назвал возможное вступление Украины в Организацию Североатлантического договора «хорошей основой для начала Третьей мировой войны» и заявил о своей решимости заблокировать вступление Украины в НАТО.



Украинские СМИ отреагировали на слова Фицо, отметив, что словацкий премьер-министр встал на сторону Путина.



Саммит по вопросам помощи Украине в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу в понедельник.



На встрече ожидается присутствие 20 президентов и премьер-министров преимущественно европейских стран, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Чешскую делегацию возглавит премьер-министр Петр Фиала.



А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся главным европейским союзником президента России Владимира Путина, на встрече присутствовать не будет. Вопреки первоначальным сообщениям во французской прессе, прибудет премьер-министр Словакии Фицо, который критически относится к дальнейшей военной помощи Украине.



Ожидается, что на саммите не будет объявлено о новой военной помощи Украине. По словам французских чиновников, они обсудят способы более эффективной и решительной помощи пострадавшей стране. В воскресенье украинские чиновники отметили, что около половины западной военной помощи было доставлено в страну с задержкой.