Драма вокруг конференции по Украине в Париже? Фицо созвал Совет национальной безопасности
26 февраля 2024
13:30
767
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта в Украине и заявил, что созвал совет по государственной безопасности на понедельник.
«Я боюсь, что Запад пойдет на худшее в Украине, на полную эскалацию напряженности. Даже если моя позиция будет стоить мне поста премьер-министра, я сделаю все возможное, чтобы не допустить прямого участия словацких солдат в войне в Украине», — заявил Фицо в видеоролике, опубликованном в социальной сети.
Словацкий премьер произнес эти слова в контексте встречи по Украине в Париже в понедельник, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фицо сказал, что у него есть информация, «от которой мороз по коже», но не стал уточнять какая.
Помимо созыва совета национальной безопасности, Фицо сказал, что хочет созвать заседание словацкого правительства и поговорить со своими партнерами по коалиции.
Словацкий премьер произнес эти слова в контексте встречи по Украине в Париже в понедельник, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фицо сказал, что у него есть информация, «от которой мороз по коже», но не стал уточнять какая.
Помимо созыва совета национальной безопасности, Фицо сказал, что хочет созвать заседание словацкого правительства и поговорить со своими партнерами по коалиции.
Ранее Фицо заявил, что стратегия Запада в Украине провалилась. По словам словацкого премьер-министра, война началась в 2014 году с «бесчинств украинских неонацистов». Он назвал возможное вступление Украины в Организацию Североатлантического договора «хорошей основой для начала Третьей мировой войны» и заявил о своей решимости заблокировать вступление Украины в НАТО.
Украинские СМИ отреагировали на слова Фицо, отметив, что словацкий премьер-министр встал на сторону Путина.
Саммит по вопросам помощи Украине в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу в понедельник.
На встрече ожидается присутствие 20 президентов и премьер-министров преимущественно европейских стран, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Чешскую делегацию возглавит премьер-министр Петр Фиала.
А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся главным европейским союзником президента России Владимира Путина, на встрече присутствовать не будет. Вопреки первоначальным сообщениям во французской прессе, прибудет премьер-министр Словакии Фицо, который критически относится к дальнейшей военной помощи Украине.
Ожидается, что на саммите не будет объявлено о новой военной помощи Украине. По словам французских чиновников, они обсудят способы более эффективной и решительной помощи пострадавшей стране. В воскресенье украинские чиновники отметили, что около половины западной военной помощи было доставлено в страну с задержкой.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
7
На этой неделе в Чехии сохранится температура выше средней, на востоке страны она достигнет 17 градусов тепла, в то время как на западе будет немного прохладнее. Ночью температура в основном будет...
12:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
459
Чем дольше длится война, тем больше украинских беженцев рассматривают возможность остаться в Чехии. В настоящее время менее половины беженцев хотят вернуться в свои дома, сообщила Зузана Рамайзлова...
09:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
583
Почти 60 граждан Чехии, которые хотели поехать воевать в Украину, не смогли получить необходимое согласие от администрации президента Чехии. За последние два года разрешение получили только 20...
16:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
421
Украина, которая уже два года противостоит российскому вторжению, имеет множество проблем, но при этом пытается вести активную культурную жизнь. Многие художники и артисты уехали за границу, многие...
10:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
2657
Трагедия потрясла поселок Горжовице в окрестностях Бероуна в субботу днем. В многоквартирном доме были обнаружены три трупа — женщины и двух маленьких детей. На место происшествия прибыли пожарные,...
19:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1079
С момента вступления Чешской Республики в НАТО состав Министерства обороны сократился до менее чем половины военного и гражданского персонала. Если в начале 1999 года в Министерстве обороны...
16:30
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1648
Сотни людей с украинскими флагами и транспарантами собрались сегодня днем на площади Кинских в Праге, чтобы поддержать Украину в борьбе против российской агрессии. Во второй половине дня на...
10:30
24 ФЕВРАЛЯ 2024
2308
Утром 23 февраля активисты группы «Капутин» нарисовали украинский флаг на тротуаре возле домов в пражском районе Бубенеч, в которых проживают россияне.
09:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
3147
В субботу, 24 февраля, на территории Пражского выставочного центра Голешовице откроется традиционная ярмарка Matějská pouť. Люди смогут развлечься на десятках чешских и зарубежных аттракционов. В...
22:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
1418
Отношение чехов к беженцам из Украины не изменилось даже после двух лет войны, и их поддержка остается стабильной. Однако люди все больше устают от конфликта и предпочитают скорейшее окончание...
19:30
23 ФЕВРАЛЯ 2024
974
В среду утром водитель грузовика DAF ехал по трассе D35 между Остравой и Оломоуцем. На его подозрительное вождение обратил внимание полицейских проезжавший мимо водитель. Во время проверки у...
18:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
595
Чешская Республика возглавляет европейскую инициативу по сбору 1,5 миллиарда долларов (35 миллиардов крон) на боеприпасы для Украины, сообщила в пятницу газета Financial Times.
15:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
667
Бывший президент США станет основным докладчиком на конференции «Наша безопасность — не само собой разумеющееся», которая будет посвящена, в частности, 25-летию вступления Чешской Республики в...
14:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
516
Группа из десяти экспертов по международному праву со всего мира в письме, направленном G7, разрешила использовать арестованные российские активы для восстановления Украины.
10:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
406
Правительство серьезно относится к проблемам фермеров и работает над их решением, в том числе в рамках Европейского союза, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Так он отреагировал на протесты...