Как большинство людей оценило экономическую ситуацию в Чехии

Почти три пятых населения по-прежнему считают экономическую ситуацию в Чешской Республике плохой, сообщает Центр изучения общественного мнения (CVVM). В конце прошлого года 58% граждан оценивали ее негативно, а 12% — хорошо, что соответствует данным предыдущего опроса, проведенного в августе и сентябре 2023 года. Большинство граждан высказывают негативное мнение об экономическом положении страны с середины 2022 года, а относительно лучшая оценка была год назад, когда 51% граждан оценивал состояние чешской экономики как пессимистическое. Граждане гораздо оптимистичнее оценивают уровень жизни своих домохозяйств.



К концу 2023 года 20% людей считали экономическую ситуацию в Чехии очень плохой, а 38% — просто плохой. 1% чехов оценили ее как очень хорошую и еще 11% — как хорошую. Ответ «ни хорошая, ни плохая» выбрали 30% опрошенных.



«В более старых опросах, проведенных до начала пандемии ковида-19, сопоставимые результаты по величине доли критических оценок можно найти только в начале 2014 года», — добавили авторы исследования.



На вопрос об уровне жизни в домохозяйствах респондентов 62% людей ответили, что считают его хорошим. Из них 15% оценили его как очень хороший, а 47% — как скорее хороший. С другой стороны, 8% охарактеризовали уровень жизни своих домохозяйств как плохой, а 30% — как ни хороший, ни плохой.



Также в случае с этим рейтингом результаты не претерпели значительных изменений по сравнению с предыдущим опросом и, по данным CVVM, в целом сопоставимы с результатами первой половины 2022 года. Во второй половине 2022 года доля положительных оценок уровня жизни собственного домохозяйства несколько снизилась — на 5-6%, при этом несколько увеличилась доля оценок «ни хорошо, ни плохо», добавляют авторы.



Оценки экономического положения страны и собственного домохозяйства улучшаются с повышением уровня образования, ростом доходов, ростом удовлетворенности собственной жизнью и политической ситуацией в стране, а также со смещением влево-вправо по шкале право-левой политической ориентации. Молодые люди также настроены более оптимистично.



Опрос проводился в прошлом году с 28 сентября по 4 декабря, в нем приняли участие 913 человек.