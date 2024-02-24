Чешские СМИ: В Германии беженцев обязали выйти на работу

Кристиан Херрготт, управляющий округом Заале-Орла в восточногерманской земле Тюрингия, теперь выступает за то, чтобы жители центров совместного проживания выполняли общественные работы, такие как уборка улиц, стрижка кустов и газонов и расчистка снега. Об этом во вторник сообщила газета Bild.





Необходимое рабочее время: четыре часа в день. Согласно закону, почасовая оплата труда составляет 80 центов (21 крона). Это эквивалентно 64 евро (1 623 кроны) в месяц. Сумма будет перечисляться на предоплаченную платежную карту, которую мигранты получат в следующем месяце.





Ожидается, что первые просители убежища приступят к работе в ближайшее время, поскольку Херрготт в настоящее время завершает подготовку предложений о работе для мигрантов, рассылая их, в частности, по организациям и муниципальным компаниям. «К тем, кто откажется, будут применены санкции», — объясняет он.





Они больше не будут сидеть на скамейке целый день





«Сейчас мы выполняем решение окружного совета постепенно, но решительно. Я должен мотивировать тех, кто не хочет работать. Идея состоит в том, чтобы дать понять, что люди, получающие зарплату из денег налогоплательщиков, должны отдавать что-то обществу, а не сидеть целыми днями на скамейке в парке», — объяснил он Bild.





Введя обязательную работу, он хочет повысить уровень принятия просителей убежища среди населения и улучшить их интеграцию. «Для выполнения этой работы не обязательно знать язык. Работая, вы лучше выучите немецкий, чем на языковых курсах, и сможете подготовиться к обычной работе или профессиональному обучению», — заявляет глава района.





Согласно Закону о пособиях для лиц, ищущих убежище, беженцам не разрешается устраиваться на постоянную работу в первые три месяца после прибытия. Исключение составляют так называемые возможности трудоустройства (параграф 5). В соответствии с ним лицам, ищущим убежище в центрах приема, могут быть предложены так называемые возможности трудоустройства в государственных, муниципальных и некоммерческих организациях.





Новый импульс, несомненно, уже оказывает влияние. «Мои социальные работники говорят мне, что те, кто записался, уже спрашивают, когда они смогут приступить к работе», — говорит губернатор округа.



