Чешские СМИ: В Германии беженцев обязали выйти на работу
27 февраля 2024
22:00
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Пункт о работе для беженцев уже давно существует в немецком законодательстве о предоставлении убежища, но до сих пор не применялся в повседневной жизни. Теперь администрация одного из округов Германии воспользовалась этим законом, чтобы обязать просителей убежища работать.
Кристиан Херрготт, управляющий округом Заале-Орла в восточногерманской земле Тюрингия, теперь выступает за то, чтобы жители центров совместного проживания выполняли общественные работы, такие как уборка улиц, стрижка кустов и газонов и расчистка снега. Об этом во вторник сообщила газета Bild.
Необходимое рабочее время: четыре часа в день. Согласно закону, почасовая оплата труда составляет 80 центов (21 крона). Это эквивалентно 64 евро (1 623 кроны) в месяц. Сумма будет перечисляться на предоплаченную платежную карту, которую мигранты получат в следующем месяце.
Ожидается, что первые просители убежища приступят к работе в ближайшее время, поскольку Херрготт в настоящее время завершает подготовку предложений о работе для мигрантов, рассылая их, в частности, по организациям и муниципальным компаниям. «К тем, кто откажется, будут применены санкции», — объясняет он.
Они больше не будут сидеть на скамейке целый день
«Сейчас мы выполняем решение окружного совета постепенно, но решительно. Я должен мотивировать тех, кто не хочет работать. Идея состоит в том, чтобы дать понять, что люди, получающие зарплату из денег налогоплательщиков, должны отдавать что-то обществу, а не сидеть целыми днями на скамейке в парке», — объяснил он Bild.
Введя обязательную работу, он хочет повысить уровень принятия просителей убежища среди населения и улучшить их интеграцию. «Для выполнения этой работы не обязательно знать язык. Работая, вы лучше выучите немецкий, чем на языковых курсах, и сможете подготовиться к обычной работе или профессиональному обучению», — заявляет глава района.
Согласно Закону о пособиях для лиц, ищущих убежище, беженцам не разрешается устраиваться на постоянную работу в первые три месяца после прибытия. Исключение составляют так называемые возможности трудоустройства (параграф 5). В соответствии с ним лицам, ищущим убежище в центрах приема, могут быть предложены так называемые возможности трудоустройства в государственных, муниципальных и некоммерческих организациях.
Новый импульс, несомненно, уже оказывает влияние. «Мои социальные работники говорят мне, что те, кто записался, уже спрашивают, когда они смогут приступить к работе», — говорит губернатор округа.
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