Число просителей убежища в ЕС в прошлом году было самым высоким со времен миграционного кризиса

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ, опубликованный сегодня Агентством Европейского союза по вопросам убежища (EUAA). По его словам, новые данные обостряют и без того острую дискуссию о миграции и ультраправых настроениях в преддверии ряда местных и всеобщих выборов в ряде европейских стран и выборов в Европейский парламент в июне.





По данным EUAA, сирийцы и афганцы остаются наиболее представленными среди просителей убежища в ЕС. В то время как число сирийских заявителей в прошлом году выросло на 38% по сравнению с предыдущим годом, число афганских заявителей сократилось на 11% по сравнению с 2022 годом.





Третьей по величине группой среди новых просителей убежища являются граждане Турции, которые в прошлом году подали на 82% больше заявлений, чем годом ранее.





Число палестинцев, обратившихся за убежищем, выросло до рекордного уровня — почти 11 600 человек — в результате войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС, которая началась после нападения палестинских боевиков на Израиль 7 октября. В отчете говорится, что корректно зафиксировать это число сложно, поскольку большинство стран-членов ЕС не признают Палестину как государство. По данным EUAA, в прошлом году Германия оставалась самой востребованной страной среди просителей убежища.





В конце 2023 года около 4,4 миллиона беженцев из Украины будут пользоваться временной защитой в ЕС, Норвегии и Швейцарии. «Наибольшее количество беженцев на душу населения пришлось на Чешскую Республику, за которой следуют Болгария, Эстония, Литва и Польша», — говорится в сообщении EUAA.