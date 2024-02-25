Число просителей убежища в ЕС в прошлом году было самым высоким со времен миграционного кризиса
28 февраля 2024
09:00
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Число просителей убежища в странах ЕС выросло на 1,14 миллиона человек, или на 18%, в прошлом году, что является самым большим показателем со времен миграционного кризиса 2015-2016 годов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ, опубликованный сегодня Агентством Европейского союза по вопросам убежища (EUAA). По его словам, новые данные обостряют и без того острую дискуссию о миграции и ультраправых настроениях в преддверии ряда местных и всеобщих выборов в ряде европейских стран и выборов в Европейский парламент в июне.
По данным EUAA, сирийцы и афганцы остаются наиболее представленными среди просителей убежища в ЕС. В то время как число сирийских заявителей в прошлом году выросло на 38% по сравнению с предыдущим годом, число афганских заявителей сократилось на 11% по сравнению с 2022 годом.
Третьей по величине группой среди новых просителей убежища являются граждане Турции, которые в прошлом году подали на 82% больше заявлений, чем годом ранее.
Число палестинцев, обратившихся за убежищем, выросло до рекордного уровня — почти 11 600 человек — в результате войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС, которая началась после нападения палестинских боевиков на Израиль 7 октября. В отчете говорится, что корректно зафиксировать это число сложно, поскольку большинство стран-членов ЕС не признают Палестину как государство. По данным EUAA, в прошлом году Германия оставалась самой востребованной страной среди просителей убежища.
В конце 2023 года около 4,4 миллиона беженцев из Украины будут пользоваться временной защитой в ЕС, Норвегии и Швейцарии. «Наибольшее количество беженцев на душу населения пришлось на Чешскую Республику, за которой следуют Болгария, Эстония, Литва и Польша», — говорится в сообщении EUAA.
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