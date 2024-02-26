Прощание с Алексеем Навальным состоится 1 марта в Москве

«Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14:00. Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище».





По ее словам, на похоронах смогут присутствовать все желающие. Более чем вероятно, что во время церемонии прощания будут произведены аресты. Так, российская полиция задержала несколько сотен человек, которые принесли цветы к мемориалу еще в день смерти Навального 16 февраля.





Информация о похоронах появилась через день после того, как его соратники заявили, что им трудно найти место, где они могли бы организовать публичное прощание с лидером оппозиции в конце недели. Ярмыш заявила во вторник, что, хотя некоторые организации говорят, что у них нет свободных дат, другие признаются, что не хотят иметь ничего общего с именем оппозиционного политика.





Находившийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии в России. «16 февраля А. Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медицинский персонал немедленно оказал (ему) помощь», — сообщила тюремная служба.





«Были проведены реанимационные мероприятия, которые не принесли положительных результатов. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного», — говорится в сообщении. Позже российские власти заявили, что Навальный умер от тромба.





Юрист и политический активист Алексей Навальный был самым заметным оппозиционером в России. В прошлом он был отравлен, и российская оппозиция обвиняла в этом президента Владимира Путина. Навального посадили в тюрьму сразу после возвращения на родину из Германии, где он вылечился от отравления. За решеткой он находился уже третий год. Российские суды вынесли ему несколько приговоров, в том числе за предполагаемый экстремизм. Навальный отрицал все обвинения.





До недавнего времени он находился в колонии строгого режима ИК-6, расположенной в поселке Мелехово Владимирской области, примерно в 200 километрах к востоку от Москвы. Навальный неоднократно жаловался на частое пребывание в одиночной камере за незначительные проступки. Незадолго до Рождества прошлого года его перевели в колонию «Полярный волк» в Сибири.