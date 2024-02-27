Опрос: чего больше всего опасаются жители Чехии?
29 февраля 2024
18:00
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Стали известны данные опроса, проведенного в конце января — начале февраля среди 1 000 респондентов компанией Provident Financial, предоставляющей кредиты.
Представители среднего поколения в Чехии больше всего беспокоятся о потере работы, в то время как младшее поколение в основном переживает по поводу увеличения финансовых обязательств или прекращения финансовой поддержки со стороны семьи.
Рост стоимости жизни, продиктованный высокой инфляцией за последние два года, затронул большую часть населения Чехии. При сравнении поколений рост цен больше всего затронул людей в возрасте от 54 до 65 лет. Наибольшие опасения вызывают цены на энергоносители, которые половина людей этой возрастной группы назвала будущей финансовой проблемой. Более дорогих продуктов питания опасаются 46%. Медицинское обслуживание и лекарства замыкают тройку самых опасных финансовых проблем для людей в возрасте от 54 до 65 лет. Треть людей обеспокоены ростом цен на них.
Хотя в целом по стране уровень обеспокоенности дальнейшим ростом цен снизился, люди стали гораздо более восприимчивы к вопросам занятости и стабильного дохода. За последние два года 8% людей столкнулись с потерей работы, а 9% — с потерей дохода из-за длительной нетрудоспособности, но вдвое больше людей беспокоятся об этих проблемах в будущем. Потеря работы волнует 40% людей старше 45 лет. Опасения по поводу длительной нетрудоспособности испытывают 37% из них.
Рост стоимости жизни, продиктованный высокой инфляцией за последние два года, затронул большую часть населения Чехии. При сравнении поколений рост цен больше всего затронул людей в возрасте от 54 до 65 лет. Наибольшие опасения вызывают цены на энергоносители, которые половина людей этой возрастной группы назвала будущей финансовой проблемой. Более дорогих продуктов питания опасаются 46%. Медицинское обслуживание и лекарства замыкают тройку самых опасных финансовых проблем для людей в возрасте от 54 до 65 лет. Треть людей обеспокоены ростом цен на них.
Хотя в целом по стране уровень обеспокоенности дальнейшим ростом цен снизился, люди стали гораздо более восприимчивы к вопросам занятости и стабильного дохода. За последние два года 8% людей столкнулись с потерей работы, а 9% — с потерей дохода из-за длительной нетрудоспособности, но вдвое больше людей беспокоятся об этих проблемах в будущем. Потеря работы волнует 40% людей старше 45 лет. Опасения по поводу длительной нетрудоспособности испытывают 37% из них.
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«В эту демографическую группу, естественно, входят люди, у которых уже есть ряд финансовых обязательств в виде ипотеки, семьи, а также приближается пик их трудоспособного возраста, и в этот момент они могут воспринимать потерю работы как серьезную проблему», — говорит директор по персоналу компании Provident Барбора Пенцова. «Особенно для людей старше 50 лет потеря работы может стать серьезным ударом не только по карьере, но и по личной жизни. Часто это люди, которые уже достигли пика своей карьеры и менять работу не планировали. Однако, как ни парадоксально, при поиске новой работы они могут столкнуться со своей избыточной квалификацией или опытом», — добавила Барбора Шварцбахова из Genixa.
Самые молодые респонденты в основном беспокоятся о финансовых обязательствах и экономической независимости от семьи. Четверть людей в возрасте от 27 до 35 лет назвали долг в виде ипотеки или кредита самой страшной финансовой проблемой будущего. В возрастной группе от 18 до 26 лет эти опасения испытывают 23% респондентов. В то же время самые молодые респонденты готовятся к прекращению финансовой поддержки со стороны семьи, что назвал в качестве финансовой проблемы 21% людей из этой группы.
Самые молодые респонденты также выделяются среди остальных своими страхами перед расставанием, разводом или потерей партнера. Людей, назвавших расставание с партнером одной из финансовых проблем, 11% в возрастной группе от 18 до 26 лет, что на 5% выше, чем в среднем по стране.
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