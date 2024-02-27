Закон о пенсионной реформе, корректировке возраста и тяжелых профессиях затронет 120 000 человек

Это может затронуть около 120 000 человек, то есть всех работников так называемой четвертой категории труда и некоторых работников третьей категории, чья работа связана с физическим напряжением, воздействием вибрации, холода или жары. В зависимости от количества отработанных смен они могут выйти на пенсию за пять лет до наступления пенсионного возраста, о чем сообщил на пресс-конференции министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, более ранняя пенсия может быть назначена некоторым специализированным медсестрам, пожарным, лесникам, стеклодувам и литейщикам.



Работодатели должны платить повышенные социальные взносы в размере 5% за работников сложных профессий. Согласно предложению, ставка будет постепенно повышаться со следующего года до 2028 года. По данным министерства, в первый год, 2025-й, при двухпроцентном повышении сборов работодатели могли бы доплатить от 1,2 до 1,6 млрд чешских крон. Если человек отработал 2 200 смен в условиях риска, то есть 10 лет, он сможет выйти на пенсию на год с четвертью раньше без снижения суммы. Люди могут выходить на пенсию на два с половиной года раньше, отработав 4 400 смен, то есть 20 лет в сложной профессии. За каждые дополнительные 74 смены можно было бы выйти на пенсию еще на месяц раньше. В общей сложности это должно составлять максимум пять лет.



В число 13 факторов риска входят шум, пыль, холод, жара, химические и биологические вещества, атмосферное давление, радиация, физическое, умственное или зрительное напряжение, вибрация и положение работника. В связи с превышением предельных значений в третьей и четвертой категориях требуется защитное оборудование, и даже при его использовании существует высокий риск нанесения вреда здоровью.



Департаменты здравоохранения пришли к выводу, что все работники четвертой категории и некоторые люди из третьей категории должны иметь право на досрочный выход на пенсию, если работа связана с физическим напряжением, вибрацией, холодом или жарой. По словам Юречки, в настоящее время этим условиям соответствует 118 921 человек.



Министр отметил, что к таким работникам могут относиться специализированные медсестры, работники домов престарелых, пожарные, лесники, кузнецы, стекольщики, каменщики, плиточники, литейщики или сварщики. «Но не всегда можно обобщать. Всегда оценивается конкретная специфика работы», — подчеркнул глава министерства.



Работодатели уже обязаны сообщать инспекторам здравоохранения о тех, кто занимается рискованной работой. Работники регистрируются в журнале. Компания также хранит данные о них и должна располагать ими за последние 10 лет. «Мы не можем заглянуть на 20, 25 или 30 лет назад. Логично, что система будет внедряться постепенно», — говорит Юречка. По его словам, в первые несколько лет несколько тысяч человек смогут выйти на пенсию досрочно.



Система пенсионного страхования закончила прошлый год с самым большим в истории дефицитом в 72,8 миллиарда крон. По словам Юречки, если бы корректировки не были сделаны, то к середине века дефицит достиг бы 5% ВВП в год, или около 350 миллиардов крон в сегодняшних ценах. «Нам пришлось бы сократить другие важные государственные расходы, такие как образование или здравоохранение», — сказал Юречка. Он отметил, что общество стареет, детей рождается все меньше, а молодые люди вступают в трудовую деятельность в более позднем возрасте. Если сейчас на одного пенсионера приходится в среднем 3,5 работающих человека, то к середине века их будет уже двое.



Юречка заявил, что готов обсудить возможные корректировки. Согласно плану, правительство может утвердить норму в конце марта, а нижняя палата — в конце июля. После этого Сенат представит его на подпись президенту. Меры постепенно вступят в силу с января следующего года.