Профсоюзы Lufthansa планируют очередную забастовку. В ближайшие дни это затронет и пассажиров

Начало забастовки запланировано на 04:00 четверга, а окончание — на 07:10 субботы. Время окончания акции протеста связано с ночной сменой в грузовом подразделении, которая заканчивается в 07:10, как объяснял профсоюз во время предыдущих забастовок.



Главный переговорщик Verdi Марвин Решински заявил сегодня, что невозможно понять, почему Lufthansa не заинтересована в наземном персонале, несмотря на ожидаемые рекордные результаты и регулярное увеличение бонусов для руководства. «При почасовой зарплате иногда в 13 евро (330 крон) они уже не знают, как заработать на жизнь в самых дорогих городах Германии», — сказал он. В четверг Lufthansa опубликует результаты за четвертый квартал и весь прошлый год, который до сих пор был чрезвычайно успешным.



Решински также заявил, что предыдущие забастовки не оказывали на пассажиров преднамеренного влияния. «Игнорируя наши требования, Lufthansa говорит нам, что будет реагировать только в случае давления», — сказал он. Он добавил, что печально, когда авиакомпании не обращают внимания на разочарованных клиентов.



Забастовка затронула грузовое подразделение Lufthansa в прошлую субботу, но на пассажирах это практически не отразилось. Неделю назад технический наземный персонал также объявил забастовку, и тогда акция протеста также прошла без сбоев в полетах. Напротив, забастовка наземного персонала две недели назад оказала масштабное влияние на воздушное сообщение в Германии, в результате чего около 100 000 пассажиров оказались в затруднительном положении, а несколько рейсов в Чехию были отменены.



Профсоюз Verdi требует повышения зарплаты на 12,5% и единовременной антиинфляционной премии в размере 3 000 евро (примерно 76 000 крон) для 25 000 сотрудников наземных служб Lufthansa. Первоначально Lufthansa предложила повышение зарплаты на 10% в течение 12 месяцев и упомянутую премию в размере 3 000 евро, но позже заявила, что новое предложение уже отвечает основным требованиям профсоюза Verdi. Однако профсоюз отметил, что цель быстрого повышения зарплаты на 12,5%, но не менее чем на 500 евро (12 700 чешских крон), все еще не выполнена.