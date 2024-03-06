На Пасху жители Чехии едут за границу — узнайте самые популярные направления

Наибольший рост продаж билетов на пасхальные праздники (на 40%) по сравнению с прошлым годом зафиксирован у ритейлера Pelikan. Портал Letuška.cz продал билетов на пятую часть больше. Student Agency Travel зарегистрировал на 6% больше пассажиров, а Kiwi.com отметил небольшое снижение, но не назвал конкретную цифру.



Чаще всего на Пасху путешественники летают по европейским направлениям. По данным продавцов билетов, больше всего путешествуют по испанским направлениям: в Малагу, Валенсию и на остров Майорка. Лондон, Париж, Амстердам и Рим, как обычно, также входят в число самых популярных маршрутов. Большой интерес вызывают Копенгаген, Мальта и португальский остров Мадейра. По словам продавцов билетов, трендом становится и Албания. Kiwi.com отмечает четырехкратный рост интереса к этому направлению по сравнению с прошлым годом. Интерес к полетам в Грузию, по данным Kiwi, также вырос на 250%.



Сохраняется и тенденция роста интереса к экзотическим направлениям. Продавцы сообщают о повышении спроса на азиатские направления в десятки и сотни процентов по сравнению с прошлым годом. Среди азиатских направлений, по словам продавцов билетов, лидируют тайские, особенно Бангкок, а также Вьетнам и Малайзия. За пределами Азии большой интерес был проявлен, например, к острову Маврикий.



Продавцы также отметили изменение цен на билеты на Пасху. На сайте Kiwi.com средняя стоимость билета на Пасху в этом году составила около 5 500 чешских крон, что на 17% больше, чем в прошлом году. Student Agency Travel сообщило о снижении цен на билеты туда-обратно в Париж на 14%, в среднем до 6 342 крон, а в Лондон — на 21%, до 6 119 крон. Компания отметила рост цен на рейсы в Амстердам — на 8%, до 6 938 крон.



По словам Йозефа Трейбала, директора портала Letuška.cz, недостатком небольшого чешского билетного рынка является меньшее количество прямых дальних рейсов. «Таким образом, мы зависим от сетевых перевозчиков и конкурируем по цене со всем миром», — сказал он.



Повышение цен на билеты на Пасху зафиксировал и ритейлер Pelikán: средняя цена билета туда-обратно выросла на 39% и составила около 9 800 чешских крон. Средняя цена на билеты во Вьетнам снизилась. В период Пасхи в этом году она составляет около 15 000 крон, в прошлом году — более 23 000 крон. В другие даты, по словам пресс-секретаря Pelikan Катарины Шухтеровой, пассажиры могут приобрести билеты по цене от 12 990 крон.



Чаще всего на Пасху пассажиры будут летать из Праги, причем на долю Pelikán и Kiwi приходится около 50%. 95% клиентов Letuška.cz и 71% клиентов Student Agency Travel также полетят из Праги.