Йозеф Стржедула больше не является главой Чешской конфедерации профсоюзов. Не платил членские взносы
4 марта 2024
14:30
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Йозеф Стржедула больше не является председателем Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, объявил совет штаб-квартиры. Причина — сомнения, связанные с неуплатой членских взносов в течение нескольких месяцев и последующее прекращение членства Стржедулы. Вице-президент Вит Самек объявил в понедельник, что на внеочередном съезде 25 марта будет избрано новое руководство профсоюза.
«Я буду снова баллотироваться», — сказал Стржедула, добавив, что намерен защищать свой пост, так как чувствует поддержку.
По данным СМИ, он не заплатил вовремя членские взносы, в результате чего его членство в профсоюзе, а значит, и полномочия председателя, прекратились.
После заседания Роман Дурчо, другой заместитель председателя конфедерации, подтвердил, что членство Стржедулы истекло в прошлом году. «Его членство прекратилось, и мы рассмотрим этот вопрос на собрании 25 марта», — сказал он.
«Если кто-то долгое время не платит, он выпадает из системы и де-факто не является членом профсоюза», — добавил он.
«Была задержка, это моя неаккуратность», — сказал Стржедула, отметив, что он уже заплатил все взносы. «Я оплатил их до того, как получил письмо из базовой организации», — сказал Стржедула, имея в виду письмо о прекращении членства. По его словам, взносы были возвращены. «Это 1% от моего чистого дохода», — сказал он, когда его спросили о сумме взносов после собрания в понедельник.
В декабре прошлого года базовая организация OS KOVO уведомила Стржедулу, что он лишился членства из-за неуплаты взносов. По этой причине он впоследствии не мог исполнять обязанности председателя и участвовать от имени профсоюза в трехсторонних встречах.
По словам Самека, внеочередной съезд должен предотвратить дальнейшие спекуляции и не дать профсоюзу опозориться.
Стржедула возглавлял конфедерацию профсоюзов, насчитывающую около 270 000 членов, с апреля 2014 года.
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