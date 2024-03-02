Йозеф Стржедула больше не является главой Чешской конфедерации профсоюзов. Не платил членские взносы

«Я буду снова баллотироваться», — сказал Стржедула, добавив, что намерен защищать свой пост, так как чувствует поддержку.





По данным СМИ, он не заплатил вовремя членские взносы, в результате чего его членство в профсоюзе, а значит, и полномочия председателя, прекратились.





После заседания Роман Дурчо, другой заместитель председателя конфедерации, подтвердил, что членство Стржедулы истекло в прошлом году. «Его членство прекратилось, и мы рассмотрим этот вопрос на собрании 25 марта», — сказал он.





«Если кто-то долгое время не платит, он выпадает из системы и де-факто не является членом профсоюза», — добавил он.





«Была задержка, это моя неаккуратность», — сказал Стржедула, отметив, что он уже заплатил все взносы. «Я оплатил их до того, как получил письмо из базовой организации», — сказал Стржедула, имея в виду письмо о прекращении членства. По его словам, взносы были возвращены. «Это 1% от моего чистого дохода», — сказал он, когда его спросили о сумме взносов после собрания в понедельник.





В декабре прошлого года базовая организация OS KOVO уведомила Стржедулу, что он лишился членства из-за неуплаты взносов. По этой причине он впоследствии не мог исполнять обязанности председателя и участвовать от имени профсоюза в трехсторонних встречах.





По словам Самека, внеочередной съезд должен предотвратить дальнейшие спекуляции и не дать профсоюзу опозориться.





Стржедула возглавлял конфедерацию профсоюзов, насчитывающую около 270 000 членов, с апреля 2014 года.