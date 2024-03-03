В среду немецкие железные дороги остановятся на 35 часов. Как это затронет Чехию?

Грузовые поезда остановятся в 18:00 в среду, а машинисты пассажирских поездов присоединятся к акции протеста в 02:00 в четверг. Пассажирское сообщение возобновится в 13:00 в пятницу, а грузовые поезда — на восемь часов раньше. Везельски также заявил, что забастовок будет больше и что профсоюз больше не будет объявлять о них за 48 часов до начала. «Железная дорога больше не будет надежным средством передвижения», — сказал он.



«Забастовка — это крайний выход», — сказал Весельский. Он отметил, что, несмотря на попытки найти решение за столом переговоров, у профсоюза не осталось другого способа, поскольку DB Railways не желает идти на компромисс. «DB ничего нам не предложила», — сказал представитель профсоюза.



В прошлый четверг, напротив, именно Deutsche Bahn обвинила профсоюз в неуступчивости и в том, что он несет ответственность за срыв переговоров. Сегодня же Зайлер заявил об упрямстве и эгоизме профсоюза.



«Многие миллионы людей в нашей стране не смогут сесть на поезд, потому что руководство GDL не хочет идти на компромисс. Многие миллионы будут выброшены на ветер ради корыстных интересов нескольких человек», — сказал Сейлер. Он отметил, что железные дороги по-прежнему готовы искать конструктивные и работоспособные решения. «Максимальные требования GDL не только невыполнимы, но и ставят под угрозу железнодорожную систему», — добавил он.



В конце января, после предыдущих забастовок, профсоюз и железные дороги договорились о том, что переговоры будут продолжаться как минимум до 3 марта и что машинисты не будут прекращать работу до этого времени. Теперь, после провала переговоров, эта договоренность изменилась. По словам Весельского, профсоюз был вынужден объявить новые забастовки.



Главным препятствием на переговорах было требование сократить рабочий день. Сегодня Зайлер заявил, что железные дороги пошли на далеко идущие уступки и что компромиссные предложения также выдвинули бывший министр обороны Германии Томас де Мезьер и глава Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер. Оба они выступали в качестве посредников на переговорах. «Профсоюз GDL не сдвинулся ни на шаг», — заявили в Deutsche Bahn.



Представитель Чешских железных дорог Филип Медельски заявил, что пока не может оценить, как забастовка повлияет на железнодорожные перевозки в Чехии. По его словам, информация еще совсем недавняя. «Мы все еще выясняем у наших немецких коллег масштабы забастовки», — сказал он. «Более точные данные мы сможем предоставить во вторник, возможно, в среду», — добавил пресс-секретарь.



Профсоюз GDL требует сокращения количества рабочих часов с 38 до 35 в неделю для сменных работников с сохранением полной заработной платы, увеличения ежемесячной заработной платы на 555 евро (примерно 13 650 чешских крон), а также единовременной компенсации в размере 3 000 евро (73 400 чешских крон) в связи с инфляцией. В последней публичной оферте DB предложила сократить продолжительность рабочего дня до 37 часов в неделю, при этом более значительное сокращение обусловлено снижением заработной платы. Согласно DB, водители зарабатывают от 45 000 до 56 000 евро (1,14-1,42 млн чешских крон) в год, включая дополнительные выплаты и бонусы.