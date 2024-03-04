Ранние абрикосы уже вовсю цветут. Почему это плохо
5 марта 2024
18:00
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Чрезвычайно теплая погода в феврале, которая продолжается и в марте, уже пробудила растительность в последние недели, и ранние сорта абрикосов находятся в полном цвету. Поэтому почти наверняка урожай абрикосов в этом году снова пострадает от заморозков, как это уже было несколько раз в последние годы. По словам Павла Заградничека, климатолога из Института исследований глобальных изменений CAS — CzechGlobe, почти нет сомнений в том, что Чехию они затронут. Это погодное явление повторяется каждый год, когда весной на территорию Чехии проникает холодный воздух с северо-востока.
«Это погодное явление, которое традиционно для Чехии, однако в прошлом оно практически не имело значения, поскольку растительность просыпалась гораздо позже и замерзать было нечему», — сказал Заградничек. По его словам, за последние десять лет урожай абрикосов сократился на 40% из-за заморозков, а также из-за того, что урожай чаще вымерзает, чем доживает до весны невредимым. Наступление морозов обычно грозит вплоть до середины мая.
Хотя цветки и обладают частичной выносливостью, но чем больше они раскрываются, тем ниже эта выносливость. Замерзнуть могут даже маленькие плоды, если цветкам удастся выжить и опылиться настолько, чтобы начать плодоносить. «В период с 1981 по 2010 год риск заморозки урожая составлял 25%, а к концу века, согласно прогнозам, он возрастет до 60%», — говорит Заградничек.
Фенологи из компании CzechGlobe отслеживают начало цветения абрикосов в саду в Леднице в Бржецлавском крае с 1961 года на сорте Велкопавловице. Самое раннее цветение было 13 марта в 2007 году, но в этом году цветение еще не наступило. В прошлом году, когда урожай также подмерз, оно было 20 марта. Только три раза за последние десять лет первые цветы появлялись в апреле. В более ранние годы мартовское цветение было исключением.
Необычайно быстрое начало вегетации в этом году связано с чрезвычайно теплым февралем, который стал самым теплым за всю историю измерений, а отклонение от среднего значения — самым большим положительным отклонением, когда-либо зафиксированным метеорологами в Чешской Республике в любом месяце. Метеоролог Яхим Бржезина из филиала Чешского гидрометеорологического института в Брно отметил в социальной сети X, что февраль этого года станет пятым самым теплым мартом за всю историю измерений.
Хотя цветки и обладают частичной выносливостью, но чем больше они раскрываются, тем ниже эта выносливость. Замерзнуть могут даже маленькие плоды, если цветкам удастся выжить и опылиться настолько, чтобы начать плодоносить. «В период с 1981 по 2010 год риск заморозки урожая составлял 25%, а к концу века, согласно прогнозам, он возрастет до 60%», — говорит Заградничек.
Фенологи из компании CzechGlobe отслеживают начало цветения абрикосов в саду в Леднице в Бржецлавском крае с 1961 года на сорте Велкопавловице. Самое раннее цветение было 13 марта в 2007 году, но в этом году цветение еще не наступило. В прошлом году, когда урожай также подмерз, оно было 20 марта. Только три раза за последние десять лет первые цветы появлялись в апреле. В более ранние годы мартовское цветение было исключением.
Необычайно быстрое начало вегетации в этом году связано с чрезвычайно теплым февралем, который стал самым теплым за всю историю измерений, а отклонение от среднего значения — самым большим положительным отклонением, когда-либо зафиксированным метеорологами в Чешской Республике в любом месяце. Метеоролог Яхим Бржезина из филиала Чешского гидрометеорологического института в Брно отметил в социальной сети X, что февраль этого года станет пятым самым теплым мартом за всю историю измерений.
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