Ранние абрикосы уже вовсю цветут. Почему это плохо

«Это погодное явление, которое традиционно для Чехии, однако в прошлом оно практически не имело значения, поскольку растительность просыпалась гораздо позже и замерзать было нечему», — сказал Заградничек. По его словам, за последние десять лет урожай абрикосов сократился на 40% из-за заморозков, а также из-за того, что урожай чаще вымерзает, чем доживает до весны невредимым. Наступление морозов обычно грозит вплоть до середины мая.



Хотя цветки и обладают частичной выносливостью, но чем больше они раскрываются, тем ниже эта выносливость. Замерзнуть могут даже маленькие плоды, если цветкам удастся выжить и опылиться настолько, чтобы начать плодоносить. «В период с 1981 по 2010 год риск заморозки урожая составлял 25%, а к концу века, согласно прогнозам, он возрастет до 60%», — говорит Заградничек.



Фенологи из компании CzechGlobe отслеживают начало цветения абрикосов в саду в Леднице в Бржецлавском крае с 1961 года на сорте Велкопавловице. Самое раннее цветение было 13 марта в 2007 году, но в этом году цветение еще не наступило. В прошлом году, когда урожай также подмерз, оно было 20 марта. Только три раза за последние десять лет первые цветы появлялись в апреле. В более ранние годы мартовское цветение было исключением.



Необычайно быстрое начало вегетации в этом году связано с чрезвычайно теплым февралем, который стал самым теплым за всю историю измерений, а отклонение от среднего значения — самым большим положительным отклонением, когда-либо зафиксированным метеорологами в Чешской Республике в любом месяце. Метеоролог Яхим Бржезина из филиала Чешского гидрометеорологического института в Брно отметил в социальной сети X, что февраль этого года станет пятым самым теплым мартом за всю историю измерений.