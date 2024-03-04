Кому отказывают страховые компании в Чехии

«Я наконец нашла одну страховую компанию, но смогла получить только страховку от несчастного случая, а не от болезни», — рассказала Тереза.



Число психических расстройств растет, особенно среди молодого поколения. По данным Чешского управления социального обеспечения, психические заболевания являются причиной почти половины всех случаев инвалидности в возрастной группе 20-29 лет. Но проблема в том, что как только у этих людей проявляются симптомы болезни или они начинают принимать лекарства, они практически не подлежат страхованию. По мнению омбудсмена, это может быть дискриминацией.



«Общеизвестно, что распространенность психических заболеваний растет, и страховые компании относятся к ним как к риску, который будет угрожать нам и в будущем», — сказал Томаш Павлик, пресс-секретарь Чешской ассоциации страховых компаний. «Клиент, заинтересованный в страховании жизни, всегда должен обратиться в страховую компанию и получить индивидуальную оценку состояния своего здоровья, а также предоставить медицинские документы», — добавил он.



Заранее оформите страховку, советует страховщик

Яна Родова, представитель страховой компании YOUPLUS, говорит, что ее фирма оценивает большое количество факторов для клиентов с проблемами психического здоровья.



«К ним относятся количество так называемых эпизодов депрессии, способы их лечения, принимаемые лекарства и их продолжительность, стабильность занятости или количество дней простоя. В зависимости от этого мы делим людей на шесть групп страховаемости. В некоторых случаях, особенно если последний эпизод депрессии был в совсем недавнем прошлом, нам приходится отказывать клиентам или страховать их с наценкой», — сказала она.



По ее словам, люди не должны ждать первых признаков болезни, особенно если у них есть семейная история психических расстройств, например. «К тому времени, когда вы действительно заболели и беспокоитесь о том, что вам придется самому идти к врачу, уже поздно», — отметила Родова.





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Проблема затрагивает не только полисы страхования жизни, но и страхование путешествий. «Один клиент хотел поехать в отпуск за границу и получить страховку. Будучи психически больным, он рисковал из-за возможной декомпенсации своего состояния за границей и последующей компенсации», — рассказала Ева Чижинска из организации Fokus, помогающей душевнобольным.



Офис омбудсмена расследует возможную дискриминацию

Профессиональная общественность также требует решения проблемы. «Мы видим в этом проблему, но страховые компании — это коммерческие организации, и у них свои правила. Тем не менее, мы пытаемся добиться системного решения проблемы», — сказала в интервью изданию Novinky a Právo Симона Папежова, председатель Психиатрического общества при Чешской медицинской ассоциации. По ее словам, общество уже связалось с уполномоченным правительства по правам человека Кларой Лауренчиковой, а также общается с офисом омбудсмена.



Она призвала пациентов обращаться к омбудсмену с отказами страховых компаний. Лауренчикова планирует встретиться с ним. «Мы хотим открыть эту тему. Невозможно исключить людей с психическими заболеваниями из страховки повсеместно», — сказала она в интервью Novinky a Právo.



«Мы занимаемся вопросом страхования жизни клиентов, которых не допускают к участию в программе психические заболевания, как возможной дискриминацией определенной группы людей», — сказал заместитель омбудсмена Вит Александр Шорм.



«Время от времени поступают предложения, но их не так много — около десяти с 2011 года, когда мы признали, что исключение определенного спектра расстройств здоровья из общих условий страхования может быть нормальным. Это не исключает возможности того, что данная точка зрения может измениться. В конце концов, мнение страховщиков тоже может поменяться. Одна из дискуссий со страховщиками показала, что исключения психических заболеваний из условий страхования постепенно исчезают», — добавил он.