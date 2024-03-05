На юго-западе Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,9
7 марта 2024
13:50
671
В четверг, 7 марта, около полудня на юго-западе Чехии произошло землетрясение силой 3,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился недалеко от Миротице в регионе Писек. Люди слышали сильный грохот и чувствовали толчки.
«Землетрясение произошло недалеко от Миротице на юге Чехии, его магнитуда составила 3,9», — написал Геофизический институт Чешской академии наук в Facebook.
По сообщениям, люди ощущали толчки даже на Шумаве. «По нашим оценкам, глубина залегания составляет 18 километров», — добавили ученые.
Яна Бартизалова, сотрудник сейсмической станции в Кашперских горах в Шумаве, также подтвердила толчки. «Я как раз шла домой. Но мне позвонили четыре человека и спросили, что происходит. Сын моей двоюродной сестры рассказал о грохоте. Сначала он подумал, что что-то случилось с котлом. Другие рассказывали, что звук напоминал им проезжающий грузовик», — говорит Бартизаль.
В пятницу утром ей предстоит много работы, пока она будет анализировать данные, полученные в четверг. Сейсмическая станция в Кашперских Горах — одна из самых чувствительных в мире.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:45
7 МАРТА 2024
175
Трактор и автомобиль столкнулись в Летенском тоннеле днем 7 марта. На месте происшествия работали подразделения IZS, движение в тоннеле было ограничено примерно на два часа.
15:00
7 МАРТА 2024
1312
«ХОЧЕШЬ УМЕРЕТЬ БЫСТРО ИЛИ МЕДЛЕННО?». РАСКРЫТЫ ПОДРОБНОСТИ О ТОМ, КАК УКРАИНЕЦ ЖЕСТОКО ИЗНАСИЛОВАЛ И ПЫТАЛСЯ УБИТЬ ДЕВУШКУ
Восемнадцать лет тюрьмы строгого режима предложил прокурор в качестве наказания для молодого человека из Украины (19 лет), который в августе прошлого года в Пльзене предположительно изнасиловал...
10:30
7 МАРТА 2024
806
Чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство открыто...
09:00
7 МАРТА 2024
1493
В четверг, 7 марта, в Праге проходит очередная акция протеста фермеров. С раннего утра в столицу съезжаются сотни единиц техники. Изначально предполагалось, что акция протеста будет более мирной,...
08:00
7 МАРТА 2024
698
Чешская Республика прекращает межправительственные консультации со Словакией в ответ на действия словацкой дипломатии в отношении России, сообщает Seznam Zprávy. Это означает, что совместных...
22:00
6 МАРТА 2024
653
В четверг, 7 марта, в Праге вновь пройдут акции протеста фермеров. Они хотят привлечь внимание к тому, что правительство не решает их проблемы. Тысячи фермеров прибудут с сотнями тракторов и другой...
21:00
6 МАРТА 2024
560
В этом году 19-я международная конференция по безопасности Globsec пройдет не в Братиславе, а в Праге под патронажем президента Чехии Петра Павела. Об этом сегодня сообщили ČTK в...
19:30
6 МАРТА 2024
1164
После нескольких задержек правительство может направить новый закон о лоббировании в нижнюю палату парламента уже сегодня. Кабинет министров впервые включил этот закон в свою повестку дня в конце...
16:30
6 МАРТА 2024
379
Запрет на строительство больших складов и магазинов на самых плодородных землях, возможно, будет не таким строгим, как кажется на первый взгляд. В Палате депутатов лежат две поправки...
14:00
6 МАРТА 2024
1244
В Злине завершили расследование дела о крупном мошенничестве. Женщине удалось обмануть 2 169 человек в период с 2019 по 2020 год. Она выманила у них 1,38 миллиона крон.
12:30
6 МАРТА 2024
1357
На чешском банковском рынке появился новый игрок — Partners Banka, который позволяет клиентам управлять своими финансами только через мобильное приложение. Парадоксально, но по количеству филиалов...
21:00
5 МАРТА 2024
679
Чешский план поставок боеприпасов был представлен президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Он заявил, что Чехия разместила 500 000...
19:30
5 МАРТА 2024
1477
Когда Тереза из Праги захотела оформить полис страхования жизни, несколько страховых компаний ей отказали. Она не скрывала, что страдает депрессивно-тревожным расстройством. Хотя оно не мешает ей...
18:00
5 МАРТА 2024
1165
Чрезвычайно теплая погода в феврале, которая сохраняется и в марте, пробудила растительность в последние недели, и ранние сорта абрикосов находятся в полном цвету. Почти наверняка урожай абрикосов...
16:30
5 МАРТА 2024
1381
Забастовка машинистов поездов Deutsche Bahn (DB) заблокирует работу железных дорог Германии на 35 часов начиная со среды: грузовые перевозки прекратятся вечером в среду, а пассажирские — в четверг...