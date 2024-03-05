На юго-западе Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,9

«Землетрясение произошло недалеко от Миротице на юге Чехии, его магнитуда составила 3,9», — написал Геофизический институт Чешской академии наук в Facebook.





По сообщениям, люди ощущали толчки даже на Шумаве. «По нашим оценкам, глубина залегания составляет 18 километров», — добавили ученые.





Яна Бартизалова, сотрудник сейсмической станции в Кашперских горах в Шумаве, также подтвердила толчки. «Я как раз шла домой. Но мне позвонили четыре человека и спросили, что происходит. Сын моей двоюродной сестры рассказал о грохоте. Сначала он подумал, что что-то случилось с котлом. Другие рассказывали, что звук напоминал им проезжающий грузовик», — говорит Бартизаль.





В пятницу утром ей предстоит много работы, пока она будет анализировать данные, полученные в четверг. Сейсмическая станция в Кашперских Горах — одна из самых чувствительных в мире.