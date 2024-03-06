Чешские СМИ: Швеция стала членом НАТО
8 марта 2024
13:30
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Скандинавская страна отметила свое вступление в НАТО, торжественно передав протокол о присоединении на хранение в Государственный департамент США.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал последний официальный шаг в процессе приема, передав протокол госсекретарю США Энтони Блинкену. Блинкен напомнил, что российское вторжение в Украину привело к вступлению Швеции в НАТО, и заявил, что Альянс сейчас сильнее, чем когда-либо.
«Швеция теперь член НАТО. Мы благодарим всех союзников за то, что они приняли нас в качестве 32-го члена. Мы будем стремиться к единству, солидарности и разделению бремени. Мы будем полностью придерживаться ценностей Вашингтонского договора: свободы, демократии, индивидуальной свободы и верховенства закона. Вместе мы сильнее», — написал Кристерссон в сети X.
Венгерский парламент, долгое время откладывавший расширение Альянса за счет Швеции, наконец одобрил его 26 февраля. На прошлой неделе соответствующий документ был подписан спикером парламента и отправлен в канцелярию президента. Президент Венгрии Тамаш Сулёк подписал закон о вступлении Швеции в НАТО через несколько часов после вступления в должность.
Ранее шведский премьер-министр объявил в сети X, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально сообщил ему, что все члены Альянса уже приняли протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору. Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО историческим событием и подчеркнул, что теперь у скандинавской страны есть главная гарантия безопасности.
Столтенберг одним из первых поздравил Швецию со вступлением в НАТО и заявил, что в понедельник шведский флаг будет развеваться у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию — безопаснее, а весь альянс — надежнее, написал он в социальных сетях.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с его словами. «Более сильная Европа, особенно в области обороны, необходима для укрепления НАТО. Поэтому я рада, что Швеция становится членом НАТО. И я поздравляю Швецию под руководством Кристерссона с этим историческим шагом для страны и нашей общей безопасности», — написала она в сети X.
«Мы рады приветствовать Швецию в семье НАТО. Теперь, когда Швеция и Финляндия стали частью Альянса, НАТО сильна как никогда. Я благодарю премьер-министра Швеции за его руководство и тесное сотрудничество на протяжении всей этой поездки», — приветствовала Швецию премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией после вторжения России в Украину весной позапрошлого года. В то время как Финляндия присоединилась к Альянсу в начале апреля прошлого года, вступлению Швеции долго сопротивлялись Турция и Венгрия. В январе этого года Анкара одобрила вступление скандинавской страны в Альянс. Последнее препятствие на пути расширения альянса было преодолено 26 февраля, когда после нескольких месяцев задержек парламент Венгрии также одобрил расширение Швеции.
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