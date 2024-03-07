В Германии продолжается забастовка, которая может нарушить железнодорожное сообщение с Чехией

Водители грузового транспорта начнут свою акцию протеста в 18:00 и возобновят работу в 18:00 во вторник. Пассажирские поезда будут остановлены с 02:00 вторника, они также будут стоять 24 часа.



Водители, входящие в профсоюз GDL, с ноября бастовали уже пять раз. Во время протестов DB отправил около пятой части поездов в нарушение обычного расписания. Поезда между Берлином и Прагой, а также между Хебом и Марктредвицем в Баварии также не ходили. Подобных проблем можно ожидать и на сообщениях с Чехией.