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В Германии продолжается забастовка, которая может нарушить железнодорожное сообщение с Чехией

Анастасия Князева
11 марта 2024
15:00
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Железные дороги Германии сегодня снова будут парализованы из-за очередной забастовки машинистов Deutsche Bahn (DB). Машинисты грузовых поездов прекратят работу на 24 часа сегодня вечером, а во вторник к ним присоединятся их коллеги из пассажирских служб. Профсоюз GDL использует забастовки, чтобы заставить железные дороги ввести 35-часовую рабочую неделю с полной оплатой, в то время как DB предлагает в качестве компромисса сокращение рабочей недели с нынешних 38 до 36 часов.
Водители грузового транспорта начнут свою акцию протеста в 18:00 и возобновят работу в 18:00 во вторник. Пассажирские поезда будут остановлены с 02:00 вторника, они также будут стоять 24 часа.

Водители, входящие в профсоюз GDL, с ноября бастовали уже пять раз. Во время протестов DB отправил около пятой части поездов в нарушение обычного расписания. Поезда между Берлином и Прагой, а также между Хебом и Марктредвицем в Баварии также не ходили. Подобных проблем можно ожидать и на сообщениях с Чехией.
транспорт Чешские железные дороги Германия

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