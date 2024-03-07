Аноним угрожает стрельбой в университетах по всей Чехии
11 марта 2024
11:25
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Полиция Чехии проверяет анонимную угрозу от пока неизвестного злоумышленника. Он угрожает начать стрельбу в зданиях университетов, если его условия не будут выполнены. Полицейские в различных районах Праги принимают меры безопасности, какие именно — пока не уточняется. Одним из вузов, упомянутых в электронном письме, является Карлов университет в Праге.
«Различные региональные управления, затронутые угрозой, примут меры безопасности в университетах», — сообщила пресс-секретарь полиции Эва Кропачова. Полиция не уточнила, чего требует злоумышленник.
Вацлав Гаек, пресс-секретарь Карлова университета, сообщил, что массовое электронное письмо пришло в 9 утра в шесть учебных заведений, и в нем говорилось, что злоумышленник требует выкуп. «Руководство университета проинформировало чешскую полицию, которая сообщила, что непосредственной опасности нет», — сказал Гаек.
Одним из университетов, упомянутых в электронном письме, является Карлов университет в Праге. «Делом занимаются криминалисты в Праге, и мы интенсивно разыскиваем неизвестного преступника», — сказала Кропачова.
Полицейские охраняют помещения и рабочие места Западночешского университета в Пльзене (ZČU), подтвердила его пресс-секретарь Андреа Чандова. Патрули постепенно прибывают в главный кампус в Бори и здания в центре города. Руководство ZČU консультируется с полицией и находится в контакте с ней.
«Охранников предупредили о возможной опасности и попросили проявлять повышенную бдительность, контролируя вход людей на территорию университета», — добавила Чандова.
Полиция получила сообщение об угрозах в понедельник, 11 марта.
Затем президиум полиции воспользовался сетью X, чтобы сообщить о потенциальной угрозе. «После сообщения о потенциальной угрозе, направленной на несколько университетов, в котором аноним угрожал стрельбой, мы немедленно начали принимать меры по обеспечению безопасности всех возможных пострадавших объектов», — заявили в полиции.
«Угрозы безопасности нет, эвакуация не рекомендуется, согласно данным чешской полиции. Мы продолжаем работать в обычном режиме, включая преподавание. Мы пришлем дополнительную информацию», — написал в электронном письме Отомар Слама, сотрудник отдела безопасности ректората юридического факультета Карлова университета. Учебное заведение активно сотрудничает с полицией.
«Угрозы безопасности нет, эвакуация не рекомендуется, согласно данным чешской полиции. Мы продолжаем работать в обычном режиме, включая преподавание. Мы пришлем дополнительную информацию», — написал в электронном письме Отомар Слама, сотрудник отдела безопасности ректората юридического факультета Карлова университета. Учебное заведение активно сотрудничает с полицией.
21 декабря прошлого года философский факультет Карлова университета подвергся нападению. В результате стрельбы погибли 14 человек и 25 получили ранения. С тех пор полиция серьезно относится к подобным угрозам и ведет активный поиск преступников, а также обеспечивает безопасность таких объектов, как школы и университеты.
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