Протестующие поляки останавливают автобусы на границе с Украиной. Это недопустимо, говорит украинский министр

«Неприятные новости приходят с блокированной польской границы, — говорится в сообщении Кубракова. — Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу или из нее. Пассажиров задерживают без объяснения причин».



По информации «Украинской правды», Кубраков считает такую форму протеста неприемлемой, поскольку из-за войны в Украине в этих автобусах едут «женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, возвращающиеся с учений или направляющиеся на них». «Попытка взять их в заложники в знак протеста кажется неуместной для цивилизованного мира», — написал он в заключение.



В понедельник польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в Польшу на пограничных переходах Угринов и Устилуг. Каждый час пропускают только шесть. На переходе Зосин — Устилуг протестующие не пропускают ни одного тракторного прицепа.



Дополнительные ограничения на проезд тракторов действуют также на переходах Дорохуск — Ягодин, Рава-Русская — Гребенне и Медыка — Шегини.