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Протестующие поляки останавливают автобусы на границе с Украиной. Это недопустимо, говорит украинский министр

Новости 420on
11 марта 2024
22:00
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в понедельник в социальной сети X, что польские протестующие и местная полиция начали останавливать на границе автобусы, направляющиеся в Польшу из Украины или в обратно. По его словам, протестующие фактически берут пассажиров в заложники, что он считает неприемлемым.
«Неприятные новости приходят с блокированной польской границы, — говорится в сообщении Кубракова. — Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу или из нее. Пассажиров задерживают без объяснения причин».

По информации «Украинской правды», Кубраков считает такую форму протеста неприемлемой, поскольку из-за войны в Украине в этих автобусах едут «женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, возвращающиеся с учений или направляющиеся на них». «Попытка взять их в заложники в знак протеста кажется неуместной для цивилизованного мира», — написал он в заключение.

В понедельник польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в Польшу на пограничных переходах Угринов и Устилуг. Каждый час пропускают только шесть. На переходе Зосин — Устилуг протестующие не пропускают ни одного тракторного прицепа.

Дополнительные ограничения на проезд тракторов действуют также на переходах Дорохуск — Ягодин, Рава-Русская — Гребенне и Медыка — Шегини.
автобусы Украина Чехия

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