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Чудовищная трагедия: в Средиземном море погибли 60 мигрантов, сообщают выжившие

Анастасия Князева
15 марта 2024
18:00
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До 60 человек погибли, пытаясь пересечь Средиземное море между Ливией и Италией. Об этом сообщают выжившие, которые были спасены в среду после семи дней в море кораблем неправительственной организации, передает сегодня Reuters. Организация SOS Méditerranée спасла 25 человек в очень плохом состоянии, истощенных и обезвоженных. Двое из них потеряли сознание и были доставлены вертолетом в больницу на Сицилии. Судно направляется в итальянский порт Анкона на Адриатическом побережье с 224 людьми на борту, сообщает AFP.
«Через три дня у надувной лодки отказал двигатель, в результате чего они остались без электричества, воды и пищи на несколько дней. Выжившие говорят, что во время путешествия погибли по меньшей мере 60 человек, включая женщин и одного ребенка», — сообщила организация SOS Méditerranée на своей платформе X.

Представитель SOS Méditerranée Франческо Креаццо сообщил, что все выжившие — мужчины, 12 из них несовершеннолетние, а двое еще дети. Они прибыли из Сенегала, Мали и Гамбии. По словам Креаццо, выжившие пережили травму и не могут дать полный отчет о том, что произошло во время плавания. Гуманитарные организации часто полагаются на свидетельства выживших, когда называют число погибших и пропавших без вести, которые, как считается, погибли в море, сообщает AP.

Судно Ocean Viking, оснащенное медицинским оборудованием, после спасения 25 человек с этой лодки принимало участие в спасении еще двух тонущих суден. В среду вечером оно спасло 113 человек по распоряжению итальянских ВМС. Сегодня по пути в спасательный порт оно приняло на борт еще 88 человек с перегруженного судна, терпящего бедствие. На борту судна находятся «в общей сложности 21 женщина, около 30 несовершеннолетних без сопровождения взрослых и четверо детей в возрасте до четырех лет», — говорится в сообщении SOS Méditerranée, сообщает AFP. Остальные спасенные — взрослые мужчины.

Неправительственные организации, оказывающие помощь в Средиземноморье, жалуются, что итальянские власти определили относительно удаленный Анкон в качестве единственного порта, где им разрешено причаливать. Например, Ocean Viking теперь находится примерно в 1 450 километрах. Кроме того, Италия требует от судов забирать спасенных мигрантов после каждой операции, что задерживает проведение следующей и, по словам спасателей, уносит жизни.

Средиземное море — один из самых опасных маршрутов для мигрантов. По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2024 года на этом маршруте погибли 226 человек. Только в прошлом году на этом маршруте в море утонули 2 700 человек.

SOS Méditerranée оказывает помощь в основном в центральном Средиземноморье с 2016 года. За это время, по данным самой организации, она спасла более 39 000 человек.

Правительства Италии и других стран Европейского союза пытаются ограничить число мигрантов, отправляющихся из Северной Африки в Европу. Они предложили Ливии и Тунису финансирование и ресурсы, чтобы не допустить выхода судов с беженцами из их портов. Ультраправый премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает приоритетной задачей максимальное сокращение числа мигрантов, сообщает APA.
иммиграция Европа

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