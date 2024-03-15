Снова заморозки? Каких перепадов температур ожидать в Чехии на этой неделе

Ночные температуры в Чехии в начале недели опустятся до −5°C. Затем они снова постепенно поднимутся до +10°C, что следует из еженедельного прогноза погоды Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Дневные температуры будут колебаться меньше. В начале недели они составят максимум 10−11°С, а примерно с середины недели поднимутся до 14°С. В ближайшие несколько дней будет ясно, а во второй половине недели небо постепенно начнет затягиваться облаками.



В предыдущие дни температура в горах также ночью опускалась ниже нуля. Однако теперь, по данным Чешской национальной метеорологической службы, на большей части территории Чехии до утра среды возможны заморозки, даже на небольших высотах, ниже 400 метров над уровнем моря. «Заморозки в ночные и утренние часы будут наблюдаться и завтра (во вторник), и в среду. Таким образом, сохраняется риск повреждения цветущих фруктовых деревьев, особенно абрикосов, персиков и слив», — добавили метеорологи.



По прогнозу института, в ночь на вторник температура будет минимальной. В основном она составит от +2 до −2°С, но на севере и северо-востоке страны опустится до −5°С. В среду ночью будет от +1 до −3°С, а в четверг — от +3 до −1°С. После этого ночные температуры значительно повысятся. В пятницу будет от 5 до 9°С выше нуля, в субботу — от 6 до 10°С. После этого снова похолодает до 2-6 градусов.



Дневные максимальные температуры будут более стабильными. Сегодня они достигнут 11°С, а во вторник будут колебаться в основном от 6 до 10°С, опускаясь до 4−7°С только на северо-востоке. В среду температура поднимется до 10−14°С, в четверг — до 12−16°С, а в пятницу и субботу — до 10−14°С. В воскресенье они, вероятно, опустятся до 5−9°С. До четверга будет преимущественно ясно или частично облачно, а с пятницы — облачно или пасмурно с дождями или ливнями.