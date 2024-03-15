Национальный парк «Чешская Швейцария» оштрафовал немца за пожар, возникший из-за пиротехники
19 марта 2024
13:30
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Прошлогодний пожар в Грженско обойдется немцу в 80 000 крон — на эту сумму его оштрафовал национальный парк «Чешская Швейцария».
Об этом в интервью Seznam Zprávy рассказал пресс-секретарь парка Томаш Салов.
Пожар начался в мае прошлого года на подъездной дороге к Правчицким воротам, так что огонь охватил то же место, что и в 2022 году, когда в Грженско вспыхнул крупнейший в истории Чехии пожар.
Бывший мэр Грженско Зденек Панек рассказал тогда, что полиция задержала 25-летнего немца, который находился в состоянии алкогольного опьянения ( тест показал 1,6 промилле). Причиной пожара стало использование пиротехники.
«Я могу вам сказать, что мы оштрафовали данное лицо на 80 000 крон и в настоящее время мы находимся в процессе вручения судебного постановления. Максимальный штраф, который может быть наложен, составляет 100 000 крон», — сказал пресс-секретарь парка Томаш Салов.
В прошлом году депутаты Грженско приняли постановление, ограничивающее использование пиротехники на застроенной территории. Исключением является канун Нового года, когда петарды можно запускать с 12:00 до 1:00 ночи.
Крупнейший на сегодняшний день лесной пожар в Чехии вспыхнул 24 июля 2022 года в национальном парке «Чешская Швейцария». Он охватил более 1 000 гектаров. Ликвидация пожара была очень сложной. 6 000 пожарных боролись с ним по очереди. Пожар был ликвидирован через 20 дней.
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