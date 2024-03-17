Евросоюз введет таможенную пошлину на зерно из России и Беларуси

Европейская комиссия (ЕК) долгое время сопротивлялась давлению со стороны Польши и стран Балтии с целью ограничения импорта зерна из России и Беларуси. Причина заключалась в том, что это может привести к деформации мировых продовольственных рынков и нанести ущерб развивающимся странам.





Но теперь, по данным источников FT, Еврокомиссия капитулировала и в ближайшие дни объявит о введении пошлины в размере 95 евро (2 390 фунтов стерлингов) за тонну зерна, импортируемого из России и Беларуси. Это должно поднять цену по меньшей мере на 50% и уничтожить спрос. Также планируется ввести пошлины на масличные культуры и продукты их переработки.





Импорт российской продукции, на которую распространяются новые тарифы, в прошлом году достиг рекордного уровня в 4 миллиона тонн. Однако это всего лишь 1% от общего потребления ЕС, который полностью обеспечивает себя зерновыми и масличными культурами и является нетто-экспортером.





Латвия уже запретила ввоз многих продуктов питания из России и Беларуси в феврале, а Литва объявила о строгом контроле грузов. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский ранее считал российский импорт зерна в Польшу незначительным, но на прошлой неделе во время визита в родную Польшу он изменил мнение, заявив: «Когда Россия использует продовольствие как оружие, мы должны реагировать».





Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее в этом месяце заявил, что Польша может последовать за Латвией в запрете на импорт. Однако он добавил: «Я бы предпочел, чтобы мы вместе, как весь ЕС, приняли решение о санкциях против России и Беларуси в отношении продовольствия и сельскохозяйственной продукции».





Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный (KDU-ČSL) на прошлой неделе также прокомментировал возможность запрета импорта зерна из России и Беларуси в ЕС, заявив, что Чехия предложит это решение на заседании Европейского совета.





Однако комиссар по торговле Валдис Домбровскис, скорее всего, выберет введение тарифов, поскольку для введения санкций потребуется единогласное согласие всех членов ЕС, сообщает FT.





Пошлина будет установлена на максимально возможном уровне в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, сообщает FT со ссылкой на свои источники. Россия может принять ответные меры, но она уже запретила импорт большинства продуктов питания из ЕС, а ряд европейских компаний, работающих в этом секторе, в последние годы ушли из страны.