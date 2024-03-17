Евросоюз введет таможенную пошлину на зерно из России и Беларуси
19 марта 2024
22:00
199
Европейский союз намерен ввести таможенную пошлину на импорт зерна из России и Беларуси. Это будет первое ограничение на импорт продовольствия из этих стран с начала войны в Украине, сообщила британская Financial Times (FT). Введение пошлин — попытка успокоить европейских фермеров, которые протестуют в странах-членах против политики Брюсселя.
Европейская комиссия (ЕК) долгое время сопротивлялась давлению со стороны Польши и стран Балтии с целью ограничения импорта зерна из России и Беларуси. Причина заключалась в том, что это может привести к деформации мировых продовольственных рынков и нанести ущерб развивающимся странам.
Но теперь, по данным источников FT, Еврокомиссия капитулировала и в ближайшие дни объявит о введении пошлины в размере 95 евро (2 390 фунтов стерлингов) за тонну зерна, импортируемого из России и Беларуси. Это должно поднять цену по меньшей мере на 50% и уничтожить спрос. Также планируется ввести пошлины на масличные культуры и продукты их переработки.
Импорт российской продукции, на которую распространяются новые тарифы, в прошлом году достиг рекордного уровня в 4 миллиона тонн. Однако это всего лишь 1% от общего потребления ЕС, который полностью обеспечивает себя зерновыми и масличными культурами и является нетто-экспортером.
Латвия уже запретила ввоз многих продуктов питания из России и Беларуси в феврале, а Литва объявила о строгом контроле грузов. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский ранее считал российский импорт зерна в Польшу незначительным, но на прошлой неделе во время визита в родную Польшу он изменил мнение, заявив: «Когда Россия использует продовольствие как оружие, мы должны реагировать».
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее в этом месяце заявил, что Польша может последовать за Латвией в запрете на импорт. Однако он добавил: «Я бы предпочел, чтобы мы вместе, как весь ЕС, приняли решение о санкциях против России и Беларуси в отношении продовольствия и сельскохозяйственной продукции».
Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный (KDU-ČSL) на прошлой неделе также прокомментировал возможность запрета импорта зерна из России и Беларуси в ЕС, заявив, что Чехия предложит это решение на заседании Европейского совета.
Однако комиссар по торговле Валдис Домбровскис, скорее всего, выберет введение тарифов, поскольку для введения санкций потребуется единогласное согласие всех членов ЕС, сообщает FT.
Пошлина будет установлена на максимально возможном уровне в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, сообщает FT со ссылкой на свои источники. Россия может принять ответные меры, но она уже запретила импорт большинства продуктов питания из ЕС, а ряд европейских компаний, работающих в этом секторе, в последние годы ушли из страны.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
19 МАРТА 2024
369
Объединение «Чехия против бедности» (Česko proti bídě) и партия PRO (Právo Respekt Odbornost) назначили на субботу, 23 марта, демонстрацию против правительства Петра Фиалы (ODS).
16:30
19 МАРТА 2024
819
Ложная информация о количестве владельцев продаваемых подержанных автомобилей обошлась покупателям в Чехии в прошлом году в 3 миллиарда крон. Около трети автомобилей имеют только одного владельца,...
15:00
19 МАРТА 2024
1357
Региональный суд в Пльзене приступил к рассмотрению дела, которое вызвало сильные антиукраинские настроения прошлым летом. 19-летний Виктор Веселовский, уроженец Украины, признался в...
13:30
19 МАРТА 2024
397
Прошлогодний пожар в Грженско обойдется немцу в 80 000 крон — на эту сумму его оштрафовал национальный парк «Чешская Швейцария».
09:30
19 МАРТА 2024
1579
Президент России Владимир Путин потерпел поражение на выборах в нескольких городах за пределами России от Владислава Даванкова, кандидата от партии «Новые люди». По данным новостного сервера...
22:00
18 МАРТА 2024
418
Komerční banka в первый день выплатил 3,1 миллиарда крон 582 кредиторам Sberbank CZ через свои отделения. Подавляющее большинство кредиторов предпочли подать личные заявления в филиале, а не...
18:00
18 МАРТА 2024
798
Чехия использует контакты времен холодной войны, чтобы получить столь необходимые Украине боеприпасы. В условиях блокировки помощи оружием со стороны Соединенных Штатов, медленного роста...
16:30
18 МАРТА 2024
999
Президентские выборы в России не были ни демократическими, ни прозрачными, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии. Оно указало на систематическое подавление российского...
15:00
18 МАРТА 2024
1527
«Сегодня ночью температура воздуха в основном опускалась до 0 и даже −4°C. Самые низкие температуры были на севере Чехии, где, например, в Либереце и Варнсдорфе было около −5°C», — сообщила сегодня...
14:00
18 МАРТА 2024
356
Инфляция в Европейском союзе в феврале снизилась до 2,8% с январского показателя в 3,1%. Об этом говорится в сегодняшнем докладе статистического бюро Евростат.
10:30
18 МАРТА 2024
1141
В Словакии медведь ворвался в центр города Липтовски-Микулаш, два человека получили незначительные травмы. Один из них был атакован животным возле торгового центра, а второй получил травмы, когда...
08:00
18 МАРТА 2024
863
Чешская Республика предложит Европейскому совету запретить импорт российского и белорусского зерна в Европейский союз. Об этом заявил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) в эфире...
18:35
17 МАРТА 2024
1535
17 марта на Вацлавской площади в Праге десятки человек приняли участие в акции протеста против президента РФ Владимира Путина по случаю окончания президентских выборов в России. У метро «Мустек»...
16:30
17 МАРТА 2024
5317
Объем активов, которыми владеют чехи в паевых инвестиционных фондах, вырос на 187,1 млрд крон, до 938,6 млрд крон в 2023 году. На пресс-конференции во вторник представители Ассоциации рынка...
10:30
17 МАРТА 2024
988
Чешский военный самолет CASA доставил 16 марта в Прагу из Жешува (Польша) трех чешских добровольцев, получивших серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Украине.