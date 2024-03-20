Свыше 40 человек погибли в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» на окраине Москвы
22 марта 2024
21:00
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По меньшей мере 40 человек погибли и более 140 получили ранения в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске на западной окраине Москвы. На месте происшествия работают полицейские и медики. Теракт произошел перед запланированным выступлением музыкальной группы «Пикник». По словам очевидцев, неизвестные стреляли из автоматического оружия, потом в здании начался сильный пожар. В «Крокус Сити Холле» произошло два взрыва, пишет «Интерфакс». В момент нападения в здании находилось около 6 200 человек.
«Люди в камуфляже ворвались в концертный зал, по крайней мере трое из них открыли огонь из автоматического оружия. Затем была брошена граната или зажигательная бомба, что привело к пожару», — сообщает корреспондент российского агентства РИА Новости.
«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы защититься от выстрелов, они лежали примерно 15-20 минут, потом начали выползать. Многим удалось выбраться», — добавил он.
«По меньшей мере пять бородатых людей. Они ведут себя как боевики, прошедшие подготовку. Они убили охранника и людей, стоявших у дверей, когда вошли в здание. Затем главный вход был заблокирован. Террористы вооружены автоматами АКМ. Некоторые из них несут магазины с различными боеприпасами. По крайней мере двое из нападавших несут рюкзаки, возможно, с бутылками с зажигательной смесью», — цитирует очевидца происшествия новостной телеканал Mash.
По данным телеграм-канала Baza, в охваченном пламенем здании все еще могут находиться около 100 человек. Некоторые, возможно, укрылись под землей, другие оказались отрезаны огнем на четвертом этаже.
Некоторых людей эвакуировали прямо с крыши центра, которая охвачена сильным пожаром, пишет новостной канал Mash со ссылкой на очевидцев, добавляя, что на месте происшествия находятся около 50 машин скорой помощи.
В Москве объявлен план «Заря» — в соответствии с ним все мужчины-полицейские должны быть на службе и готовы с оружием вмешаться в ситуацию.
«Сегодня произошла страшная трагедия в торговом центре «Крокус». Примите мои соболезнования близким погибших. Я распорядился оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал в результате инцидента», — прокомментировал нападение мэр Москвы Сергей Собянин.
Министерство иностранных дел России назвало произошедшее «кровавым терактом». «Все мировое сообщество должно осудить это чудовищное преступление», — заявили в российской дипломатии.
Украина не имеет никакого отношения к стрельбе на окраине Москвы, заявили в президентской канцелярии, сообщает AFP. Российские добровольцы также отрицают свою причастность к нападению.
США предупредили о терроре
Соединенные Штаты уже прокомментировали нападение. Кадры сегодняшней стрельбы в Красногорске, на западной окраине Москвы, ужасны и тяжелы для просмотра, заявил Белый дом, сообщает Reuters. По его словам, на данный момент нет никаких признаков того, что Украина причастна к сегодняшней стрельбе на окраине Москвы.
В связи с сообщениями о готовящемся нападении экстремистов на Москву 8 марта посольство США в четверг выпустило предупреждение для своих граждан, чтобы они избегали скопления людей в российской столице в ближайшие два дня. Посольство не уточнило, о какой угрозе идет речь, но накануне спецслужба ФСБ России сообщила, что в перестрелке были убиты боевики так называемого «Исламского государства», планировавшие теракт в московской синагоге.
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