Свыше 115 погибших в «Крокус Сити Холле». МИД Чехии осудило теракт в России

«Чешская Республика осуждает террористический акт в Москве. Нападение на гражданское население неприемлемо. Мы выражаем соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении МИД Чехии. «Террористическая атака на беззащитных гражданских лиц не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах. Мои соболезнования семьям и близким всех жертв сегодняшнего шокирующего насилия в Красногорске», — написал глава МВД Чехии в сети X.





Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске на западной окраине Москвы. Теракт произошел перед запланированным выступлением музыкальной группы «Пикник». По словам очевидцев, неизвестные стреляли из автоматического оружия, потом в здании начался сильный пожар. В момент нападения там находились около 6 200 человек. После нападения из здания раздались взрывы и начался пожар. Сгорело около трети здания, также была уничтожена большая часть крыши, сообщает ТАСС. К утру 23 марта пожар был в основном потушен, пожарные закончили работы внутри здания.





«Люди в камуфляже ворвались в концертный зал, по крайней мере трое из них открыли огонь из автоматического оружия. Затем была брошена граната или зажигательная бомба, что привело к пожару», — сообщает корреспондент российского агентства РИА Новости.





Преступники, как предполагается, находятся в бегах, сообщает РИА Новости. Российские власти расследуют нападение как террористический акт, но пока не установили личность преступника. Позднее ответственность за нападение взяло на себя так называемое «Исламское государство».





Некоторые иностранные посольства в Москве, во главе с посольством США, предупредили в начале этого месяца о надвигающейся угрозе со стороны экстремистов. К этому призыву присоединилось и посольство Чехии.





Министерство иностранных дел России назвало произошедшее «кровавым терактом». Мировой сообщество осудило теракт.



