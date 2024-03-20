Свыше 115 погибших в «Крокус Сити Холле». МИД Чехии осудило теракт в России
23 марта 2024
08:00
1013
Министерство иностранных дел Чехии осудило террористический акт в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибли 115 человек и более 140 получили ранения. МИД выразил соболезнования семьям погибших. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение, сообщает Reuters.
«Чешская Республика осуждает террористический акт в Москве. Нападение на гражданское население неприемлемо. Мы выражаем соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении МИД Чехии. «Террористическая атака на беззащитных гражданских лиц не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах. Мои соболезнования семьям и близким всех жертв сегодняшнего шокирующего насилия в Красногорске», — написал глава МВД Чехии в сети X.
Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске на западной окраине Москвы. Теракт произошел перед запланированным выступлением музыкальной группы «Пикник». По словам очевидцев, неизвестные стреляли из автоматического оружия, потом в здании начался сильный пожар. В момент нападения там находились около 6 200 человек. После нападения из здания раздались взрывы и начался пожар. Сгорело около трети здания, также была уничтожена большая часть крыши, сообщает ТАСС. К утру 23 марта пожар был в основном потушен, пожарные закончили работы внутри здания.
«Люди в камуфляже ворвались в концертный зал, по крайней мере трое из них открыли огонь из автоматического оружия. Затем была брошена граната или зажигательная бомба, что привело к пожару», — сообщает корреспондент российского агентства РИА Новости.
Преступники, как предполагается, находятся в бегах, сообщает РИА Новости. Российские власти расследуют нападение как террористический акт, но пока не установили личность преступника. Позднее ответственность за нападение взяло на себя так называемое «Исламское государство».
Некоторые иностранные посольства в Москве, во главе с посольством США, предупредили в начале этого месяца о надвигающейся угрозе со стороны экстремистов. К этому призыву присоединилось и посольство Чехии.
Министерство иностранных дел России назвало произошедшее «кровавым терактом». Мировой сообщество осудило теракт.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
23 МАРТА 2024
339
У Вышеградской группы есть разногласия по поводу войны.
14:00
23 МАРТА 2024
711
В конце недели чешская крона еще больше ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам. 22 марта в 17:00 она торговалась на уровне 25,33 кроны/евро и 23,42 кроны / доллар США. По сравнению с...
11:45
23 МАРТА 2024
1316
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что террористы, ответственные за пятничный теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого, по последним подсчетам, стали не менее 115...
21:00
22 МАРТА 2024
1406
СВЫШЕ 40 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» НА ОКРАИНЕ МОСКВЫ
По меньшей мере 40 человек погибли и более 140 получили ранения в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске на западной окраине Москвы. На месте происшествия...
19:30
22 МАРТА 2024
616
В субботу температура в Чехии поднимется до 18 градусов по Цельсию, а в воскресенье похолодает до 10 градусов.
15:00
22 МАРТА 2024
1657
Областной суд Брно оправдал мужчину украинского происхождения, обвиняемого по делу о смерти цыгана, который погиб в прошлом году после драки на дамбе в Брно. 37-летнему Роману Рогозину было...
13:02
22 МАРТА 2024
329
С новым EP «Милый друг, ничего не бойся» в Праге 25 марта выступит группа СБПЧ — «Самое Большое Простое Число». Концерт пройдет в клубе Underdogs’ Ballroom.
09:30
22 МАРТА 2024
438
Европейский союз готов очень быстро принять решение о возможном использовании средств, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины, включая возможность использования этих...
19:30
21 МАРТА 2024
334
Европейская комиссия сегодня предложила направить 90% средств, полученных от замороженных в Европе российских активов, на закупку оружия для Украины через так называемый Европейский фонд мира...
18:00
21 МАРТА 2024
958
Сегодня утром в окружном суде города Лоуни началось слушание дела трех воспитательниц детского сада из Жатца, обвиняемых в создании угрозы воспитанию детей. Государственный прокурор Ондржей Коутны...
16:30
21 МАРТА 2024
456
Европейский союз не может ориентироваться только на европейские ресурсы в поддержке Украины, но должен также смотреть за пределы Европы, как это продемонстрировала Чешская Республика своей...
12:00
21 МАРТА 2024
546
Переплата по счетам за коммунальные услуги выросла из-за теплой погоды и экономии средств домохозяйств. Эксперт отмечает, что в результате энергетические компании улучшают свои балансы.
11:00
21 МАРТА 2024
1431
Официально в Чехии постоянно проживает более 24 000 граждан России и еще более 16 000 имеют право на временное пребывание. Больше всего они любят Прагу, где обосновались более 25 000 человек с...
10:30
21 МАРТА 2024
438
Министры иностранных дел стран Вышеградской группы (V4) — Чехии, Словакии, Польши и Венгрии — встретятся сегодня в Праге. Они будут обсуждать текущие вопросы внешней политики, такие как агрессия...
19:30
20 МАРТА 2024
924
«ЧАПУТОВА НЕ УДОСТОИЛА МЕНЯ СВОИМ ВИЗИТОМ», — ПОЖАЛОВАЛСЯ БАБИШ. У НЕГО ЕСТЬ СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФИЦО
Председатель движения ANO Андрей Бабиш во вторник днем опроверг, что его взгляды совпадают со взглядами премьер-министра Словакии Роберта Фицо или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако,...