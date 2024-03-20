Москве уже все ясно: Террористы были связаны с Украиной

«После совершения теракта преступники намеревались пересечь российско-украинскую границу и имели соответствующие контакты на украинской стороне», — цитирует ФСБ российское издание, не приводя никаких обоснований своего утверждения.





Ранее ФСБ России сообщила о задержании четырех человек, которые, как выяснилось, являются гражданами Таджикистана, подозреваемых в непосредственной причастности к теракту. В Следственном комитете России заявили, что задержание произошло «в районе границы с Украиной».





Село Хацунь, где должны были быть задержаны подозреваемые, находится в Брянской области России, примерно в 140 километрах от границы с Украиной и на несколько десятков километров дальше от территории, контролируемой Украиной. Однако Хацунь также находится недалеко от границы с Беларусью, примерно в 200 километрах.





Министерство иностранных дел Украины ранее отрицало свою причастность, заявляя, что любые обвинения в адрес Киева являются провокацией со стороны Кремля.





«Рассматриваем подобные обвинения как спланированную провокацию Кремля, направленную на разжигание антиукраинской истерии в российском обществе, создание условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашей страны и дискредитации Украины в глазах международного сообщества», — говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.





Любую причастность Киева отверг и официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «На данный момент нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе», — заявил Кирби, который также выразил соболезнования семьям убитых россиян.





«Эти кадры просто ужасны, и на них тяжело смотреть. Наши мысли, безусловно, будут с жертвами этого ужасного, ужасного нападения со стрельбой», — сказал он.





Исламское государство (ИГ) в последние годы выступает против российского диктатора Владимира Путина, заявили эксперты, с которыми связались Reuters и The New York Times (NYT). Более того, по их словам, ИГИЛ считает Путина соучастником угнетения мусульман в таких странах, как Афганистан, Чечня и Сирия.





«ИГИЛ-К (афганское отделение ИГ, базирующееся в Хорасане — ред.) за последние два года ухватилось за Россию и часто критикует Путина в своей пропаганде», — сказал Reuters аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк из исследовательской группы по глобальной безопасности The Soufan Center.





В свою очередь, Майкл Кугельман из вашингтонского Центра Вильсона заявил, что «Исламское государство» рассматривает Россию как соучастницу действий, которые «регулярно угнетают мусульман».





Колин Кларк также дал комментарий для американской NYT, в котором рассказал, что ИГИЛ-К обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман. «(ISIS-K) ссылается на вмешательство Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии», — сказал Кларк.





Другой частичной мотивацией может быть активное сотрудничество России с шиитским Ираном, который также является одним из заклятых врагов суннитского ИГ.