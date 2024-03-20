Москве уже все ясно: Террористы были связаны с Украиной
23 марта 2024
11:45
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что террористы, ответственные за пятничный теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого, по последним подсчетам, стали не менее 115 человек, связаны с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости. Киев отрицает свою причастность. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», которая, по словам экспертов, с которыми связались Reuters и The New York Times (NYT), в последние годы часто критикует президента России Владимира Путина за притеснение мусульман.
«После совершения теракта преступники намеревались пересечь российско-украинскую границу и имели соответствующие контакты на украинской стороне», — цитирует ФСБ российское издание, не приводя никаких обоснований своего утверждения.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании четырех человек, которые, как выяснилось, являются гражданами Таджикистана, подозреваемых в непосредственной причастности к теракту. В Следственном комитете России заявили, что задержание произошло «в районе границы с Украиной».
Село Хацунь, где должны были быть задержаны подозреваемые, находится в Брянской области России, примерно в 140 километрах от границы с Украиной и на несколько десятков километров дальше от территории, контролируемой Украиной. Однако Хацунь также находится недалеко от границы с Беларусью, примерно в 200 километрах.
Министерство иностранных дел Украины ранее отрицало свою причастность, заявляя, что любые обвинения в адрес Киева являются провокацией со стороны Кремля.
«Рассматриваем подобные обвинения как спланированную провокацию Кремля, направленную на разжигание антиукраинской истерии в российском обществе, создание условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашей страны и дискредитации Украины в глазах международного сообщества», — говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.
Любую причастность Киева отверг и официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «На данный момент нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе», — заявил Кирби, который также выразил соболезнования семьям убитых россиян.
«Эти кадры просто ужасны, и на них тяжело смотреть. Наши мысли, безусловно, будут с жертвами этого ужасного, ужасного нападения со стрельбой», — сказал он.
Исламское государство (ИГ) в последние годы выступает против российского диктатора Владимира Путина, заявили эксперты, с которыми связались Reuters и The New York Times (NYT). Более того, по их словам, ИГИЛ считает Путина соучастником угнетения мусульман в таких странах, как Афганистан, Чечня и Сирия.
«ИГИЛ-К (афганское отделение ИГ, базирующееся в Хорасане — ред.) за последние два года ухватилось за Россию и часто критикует Путина в своей пропаганде», — сказал Reuters аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк из исследовательской группы по глобальной безопасности The Soufan Center.
В свою очередь, Майкл Кугельман из вашингтонского Центра Вильсона заявил, что «Исламское государство» рассматривает Россию как соучастницу действий, которые «регулярно угнетают мусульман».
Колин Кларк также дал комментарий для американской NYT, в котором рассказал, что ИГИЛ-К обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман. «(ISIS-K) ссылается на вмешательство Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии», — сказал Кларк.
Другой частичной мотивацией может быть активное сотрудничество России с шиитским Ираном, который также является одним из заклятых врагов суннитского ИГ.
Комментарии:
Pavel 23 марта 2024 12:45
Экспертам, которые приплетают к теракту исламское государство, надо бы поизучать историю. Игиловцы, идеологические борцы за веру и идут на теракт, способны умереть. В этом случае явные наемники за деньги. И не украина конечный заказчик. Британия или сша, вот кто командует этой террористической операцией. Никакого признания игила нигде нет!
Dz 23 марта 2024 15:47
Их задержали возле границы с Беларусью о чём и заявили белорусы, но потом всё потерли и уже якобы они двигались в сторону Украины, интересно как они собирались пересекать минные поля камеры и окопы, даже если у них якобы было бы окно в Украине, а кто им даст окно в России.
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