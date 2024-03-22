Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Второй человек с коклюшем умер в Чехии

Новости 420on
25 марта 2024
13:15
348
Второй человек, заразившийся коклюшем, умер в Чехии в этом году. Это была 84-летняя женщина из дома престарелых в Хрудимском районе. Государственный институт здравоохранения (SZU) сообщил об этом в понедельник, добавив, что за последнюю неделю было зарегистрирован 1 151 новый случай заболевания коклюшем.
Женщина находилась в больнице с двусторонней пневмонией и другими заболеваниями с 8 марта и умерла 14 марта.

Первый случай смерти от коклюша в этом году был зафиксирован врачами в феврале у пожилого мужчины из Находского района.

Согласно официальным данным, 3% пациентов попадают в больницу с коклюшем. Больше всего пациентов было зарегистрировано в Южночешском (780 случаев) и Среднечешском краях (634 случая). В 76 случаях заражение произошло у детей в возрасте до одного года.

Прививка от коклюша делается через 9 недель после рождения, затем проводятся ревакцинации, последняя — в 10 лет. Это обязательное требование закона.

Взрослым рекомендуется проходить ревакцинацию примерно раз в 15 лет. Охват населения прививками составляет около 95%. С января коклюш был подтвержден более чем у 2 200 человек. Заболевание наиболее опасно для невакцинированных новорожденных.
Чехия Болезни

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
25 МАРТА 2024
18
ЭКОНОМИКА
ЕК ПРЕДЛАГАЕТ БАСНОЛОВНЫЕ ТАРИФЫ НА РОССИЙСКОЕ И БЕЛОРУССКОЕ ЗЕРНО
Европейская комиссия предложила повысить тарифы на зерновые, масличные и другие производные продукты из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. Об этом ЕК сообщила сегодня...
15:00
25 МАРТА 2024
356
ОБЩЕСТВО
«ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО». ЦЫГАНЕ ИЗ БРНО ВОЗМУЩЕНЫ, ЧТО УКРАИНЦА ОПРАВДАЛИ
Несколько десятков человек собрались вчера перед зданием областного суда в Брно, чтобы выразить протест против оправдательного приговора, вынесенного в пятницу по делу о гибели молодого цыгана в...
14:00
25 МАРТА 2024
225
ОБЩЕСТВО
ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ ОТСТУПАЕТ: В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ЧЕХИ СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3,5 ГОДА
Индекс потребительского доверия подскочил до самого высокого уровня с октября 2021 года. Инфляция становится меньше, а опасения по поводу будущего среди предпринимателей в Чехии уменьшаются.
10:30
25 МАРТА 2024
260
ОБЩЕСТВО
В КРКОНОШСКИХ ГОРАХ В ЧЕХИИ ВЫПАЛО 20 САНТИМЕТРОВ СНЕГА
В понедельник вечером на хребтах Крконошских гор выпало около 20 сантиметров снега. Лавинная опасность в Крконошских горах повысилась с первого до второго уровня по пятибалльной шкале. На хребтах...
09:30
25 МАРТА 2024
572
ПОЛИТИКА
СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ И ГЛАВА СЕНАТА ЧЕХИИ ПОЧТУТ ПАМЯТЬ БЕЛОРУССКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ В ИЗГНАНИИ
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и председатель Сената Чехии Милош Выстрчил (ODS) сегодня в Праге отдадут дань памяти белорусским президентам в изгнании, похороненным на Ольшанском...
08:00
25 МАРТА 2024
640
ПОЛИТИКА
СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ СЛОВАКИИ БУДЕТ КОРЧОК ИЛИ ПЕЛЛЕГРИНИ, РЕШИЛИ ИЗБИРАТЕЛИ
Следующим президентом Словакии станет бывший министр иностранных дел Иван Корчок или председатель правящей партии «Голос социал-демократии» и глава парламента Петер Пеллегрини. Решение было принято...
10:30
24 МАРТА 2024
1622
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ВЫСЛАЛА ИЗ СТРАНЫ УКРАИНЦА, КОТОРЫЙ ГОДАМИ РАСПРОСТРАНЯЛ ПРОРОССИЙСКУЮ ПРОПАГАНДУ
Правительство Чехии выслало из страны гражданина Украины Александра Барабанова, сообщает Deník N. Этот человек на протяжении последних десяти лет распространял в Чехии прокремлевскую и...
09:00
24 МАРТА 2024
6581
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ПЕРЕХОДИТ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы, 30 марта, на воскресенье, 31 марта, жители Чехии переводят часы на час вперед.
17:30
23 МАРТА 2024
3224
ОБЩЕСТВО
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПРОТЕСТЕ В ПРАГЕ. ПРОЗВУЧАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Несколько тысяч противников правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS) собрались на Вацлавской площади в Праге в субботу днем. Мероприятие, организованное ассоциацией «Чехия против бедности»...
16:00
23 МАРТА 2024
1614
ПОЛИТИКА
ВЫШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЕРКА МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
У Вышеградской группы есть разногласия по поводу войны.
14:00
23 МАРТА 2024
2924
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ КРОНА ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОСЛАБЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЕИМ ОСНОВНЫМ МИРОВЫМ ВАЛЮТАМ
В конце недели чешская крона еще больше ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам. 22 марта в 17:00 она торговалась на уровне 25,33 кроны/евро и 23,42 кроны / доллар США. По сравнению с...
11:45
23 МАРТА 2024
2515
ОБЩЕСТВО
МОСКВЕ УЖЕ ВСЕ ЯСНО: ТЕРРОРИСТЫ БЫЛИ СВЯЗАНЫ С УКРАИНОЙ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что террористы, ответственные за пятничный теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого, по последним подсчетам, стали не менее 115...
08:00
23 МАРТА 2024
1599
ОБЩЕСТВО
СВЫШЕ 115 ПОГИБШИХ В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ». МИД ЧЕХИИ ОСУДИЛО ТЕРАКТ В РОССИИ
Министерство иностранных дел Чехии осудило террористический акт в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибли 115 человек и более 140 получили ранения. МИД...
21:00
22 МАРТА 2024
1667
ОБЩЕСТВО
СВЫШЕ 40 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» НА ОКРАИНЕ МОСКВЫ
По меньшей мере 40 человек погибли и более 140 получили ранения в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске на западной окраине Москвы. На месте происшествия...
19:30
22 МАРТА 2024
849
ОБЩЕСТВО
КУСОЧЕК ЛЕТА? В СУББОТУ В ЧЕХИИ МОЖЕТ БЫТЬ ДО 18 ГРАДУСОВ
В субботу температура в Чехии поднимется до 18 градусов по Цельсию, а в воскресенье похолодает до 10 градусов.