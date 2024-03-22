Второй человек с коклюшем умер в Чехии

Женщина находилась в больнице с двусторонней пневмонией и другими заболеваниями с 8 марта и умерла 14 марта.





Первый случай смерти от коклюша в этом году был зафиксирован врачами в феврале у пожилого мужчины из Находского района.





Согласно официальным данным, 3% пациентов попадают в больницу с коклюшем. Больше всего пациентов было зарегистрировано в Южночешском (780 случаев) и Среднечешском краях (634 случая). В 76 случаях заражение произошло у детей в возрасте до одного года.





Прививка от коклюша делается через 9 недель после рождения, затем проводятся ревакцинации, последняя — в 10 лет. Это обязательное требование закона.





Взрослым рекомендуется проходить ревакцинацию примерно раз в 15 лет. Охват населения прививками составляет около 95%. С января коклюш был подтвержден более чем у 2 200 человек. Заболевание наиболее опасно для невакцинированных новорожденных.