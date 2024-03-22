Плохое настроение отступает: в экономическом плане чехи сейчас чувствуют себя лучше всего за последние 3,5 года
25 марта 2024
14:00
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Индекс потребительского доверия подскочил до самого высокого уровня с октября 2021 года. Инфляция становится меньше, а опасения по поводу будущего среди предпринимателей в Чехии уменьшаются.
Чехи чувствуют себя экономически сильнее, плохое настроение отступает. Об этом свидетельствует очередная ежемесячная порция данных Чешского статистического управления, основанная на опросах потребителей об их финансовом положении, готовности тратить деньги и общем впечатлении от экономики.
Результирующий показатель — индекс потребительского доверия — в марте вырос третий месяц подряд и достиг самого высокого уровня за последние три с половиной года. В настоящее время он составляет 99,9 пункта, что на десять пунктов выше среднего показателя прошлого года. Экономисты воспринимают эти цифры с долей скептицизма, поскольку они все еще не достигли докризисного уровня, но они описывают заметное улучшение по сравнению с прошлым годом.
«Хотя показатель уверенности домохозяйств все еще ниже уровня более благоприятных 2015-2019 годов и в этом отношении все еще находится в небольшом кризисном режиме, он уже восстановился после исторически худших уровней, что свидетельствует о том, что текущая ситуация уже не воспринимается домохозяйствами так негативно», — сказал Якуб Сейдлер из Чешской банковской ассоциации, комментируя новые данные.
Исследование основано на анкетировании, в котором выборочная совокупность населения описывает свое финансовое состояние, перспективы на будущее, отношение к общему экономическому развитию и планируемые покупки. Анкета включает как общие вопросы (например, какую инфляцию интервьюер ожидает в ближайший год), так и конкретные вопросы о расходах конкретного домохозяйства — например, рассматривает ли оно возможность покупки автомобиля или улучшения жилищных условий.
Больший оптимизм был особенно заметен в вопросах об ожидаемом финансовом положении опрошенных домохозяйств в ближайший год. Полученные результаты позволяют предположить, что улучшение ситуации связано с тем, что инфляция вернулась к своему прежнему нормальному уровню около 2%, а также с тем, что по крайней мере некоторые чехи верят в возможность возобновления роста покупательной способности заработной платы, которая в прошлом году из-за высокой инфляции все еще оставалась ниже своего докризисного уровня.
Помимо домохозяйств, статистики также следят за настроениями в промышленности, сфере услуг, торговле и строительстве. Все четыре сектора сейчас демонстрируют улучшение, но не такое заметное, как в случае с домохозяйствами. Сводный индекс для всех фирм и предприятий в марте вырос на три пункта до 93, но все еще находится чуть ниже среднего уровня 93,8 в прошлом году.
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