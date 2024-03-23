Правительство Чехии хочет смягчить негативное влияние достройки блока АЭС Дукованы на окружающую территорию
25 марта 2024
22:00
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Правительство Чехии хочет смягчить негативное влияние запланированного завершения строительства атомной электростанции Дукованы в регионе Требич на окружающие города и деревни и, наоборот, сделать эту стратегическую инвестицию преимуществом для всего региона. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Петр Фиала (ODS) после сегодняшнего посещения электростанции Дукованы и встречи с представителями местного правительства и предпринимателями.
Например, в ближайшие годы государство выделит почти 14 миллиардов крон на постоянные и временные транспортные сооружения. Оно также подготовит исследование о влиянии строительства на занятость и окружающую среду в окрестностях электростанции, результаты которого должны быть получены осенью.
Премьер-министр отметил, что завершение строительства АЭС Дукованы, несомненно, будет полезно для всей страны. Оно также должно стать возможностью для дальнейшего развития муниципалитетов и городов, которые будут непосредственно затронуты. По его словам, такой грандиозный проект требует сотрудничества всех заинтересованных сторон, чтобы устранить возможные риски и ограничить негативные последствия строительства.
В тендере на строительство нового энергоблока в Дукованах участвовали французская компания EDF, корейская KHNP и американская Westinghouse. Затем правительство пригласило только двух участников (EDF и KHNP) представить к середине апреля обязательные предложения на строительство до четырех новых реакторов в Дукованах и Темелине. Фиала ожидает, что правительство определит победителя тендера в середине этого года. Ожидается, что первый реактор на АЭС Дукованы будет введен в эксплуатацию в 2036 году.
В настоящее время Чехия располагает шестью ядерными блоками на двух электростанциях. Два блока мощностью около 1 000 мегаватт (МВт) находятся в Темелине в Южночешском крае. Четыре меньших блока мощностью 510 МВт находятся на АЭС Дукованы в Высочине.
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