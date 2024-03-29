Цыплята даже не могут встать. Защитники животных обвинили Albert в двойных стандартах
1 апреля 2024
15:00
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Защитники животных критикуют компанию Albert за то, что она вводит покупателей в заблуждение в рекламе курицы и придерживается двойных стандартов в требованиях к ее выращиванию. То, что принято в этой стране, не сошло бы с рук за рубежом. Другой регион, другой стандарт, — оправдывается сеть.
Снимок пушистых желтых цыплят. В просторном зале они с удовольствием поедают зерно. «Мы заботимся о том, чтобы они питались лучше. О наших цыплятах хорошо заботятся», — говорит голос в телевизионной рекламе 100% чешской курятины от Albert.
А в чем заключается другая реальность? Seznam Zprávy получил кадры из трех загонов, где выращивают быстрорастущих цыплят, поставляемых в сеть Albert.
«Мы хотели продемонстрировать то, что не показывают маркетологи», — объясняет молодой человек, работающий в организации «Защитники животных» (OBRAZ) и сделавший эти кадры.
Проникновение в помещения было совершено ночью. Он говорит, что это действие законно, но на самом деле нет.
«Я забочусь о животных, и меня беспокоит жестокость, с которой с ними обращаются. Люди должны это видеть. Это переполненные залы, десятки тысяч животных живут в ужасных условиях. Куры едва могут двигаться. Голова к голове. Среди них есть мертвые животные, изуродованные, со сломанными костями, потому что их генетически выведенные тела выросли до таких огромных размеров, что ноги не могут их выдержать, и они умирают, может быть, просто потому, что падают и не могут встать, чтобы пойти и попить или поесть», — описывает он.
Вот как компания Albert растит цыплят, которых она продает в своих магазинах. На кадрах показаны цыплята за несколько дней до того, как они отправятся на бойню, между 30-м и 35-м днем своей короткой жизни. Желтоватые существа весом всего в несколько грамм примерно за месяц превращаются в кур весом до двух с половиной килограммов.
«К концу жизни проблемы, от которых они страдают, становятся полностью очевидными. У них болят ноги из-за влажной подстилки из собственных фекалий, между ними возникает агрессия из-за маленького жизненного пространства, они клюют и едят друг друга. Камера не может передать, насколько жестока эта реальность», — говорит молодой человек.
Редакторы отправили эти кадры владельцам ферм, и те подтвердили их подлинность. По их словам, то, что на них показано, полностью соответствует действующим чешским нормам.
«Кадры настоящие, они соответствуют чешскому законодательству, и мне нечего стыдиться», — заявил редакции Роман Якоубек, директор кооператива владельцев животноводческих хозяйств «Бателов».
В том же духе высказались Йиржи Камарыт из «Пивковице» и Томаш Фулин из Rabbit Trhový Štěpánov.
Двойные стандарты Albert
Почему компания OBRAZ сосредоточилась на сельскохозяйственных кооперативах, поставляющих быстрорастущих цыплят в сеть Albert, несмотря на то, что их можно приобрести и в других сетях?
«По двум причинам. Во-первых, потому что в маркетинговой презентации Albert часто говорится о том, что за их цыплятами хорошо ухаживают, что у них хорошая жизнь. А также потому, что у них двойные стандарты обращения с ними», — объясняет Радим Троян, координатор кампании Rychlokuřata от организации OBRAZ, которая в прошлом выступала против меховых ферм и разведения кур в клетках.
«Albert по-прежнему активно работает в Нидерландах и Бельгии, и там вы просто не сможете купить в магазинах быстрорастущих цыплят, живущих в таких же условиях, как в нашей стране. Там сам Albert взял на себя обязательство поддерживать их более качественное и долгое содержание», — говорит Троян.
Сеть магазинов Albert ответила на вопросы по электронной почте. «Мы получаем мясо птицы исключительно от отечественных животноводов, которые находятся под контролем государственных надзорных органов и гарантируют соблюдение всех законодательных требований», — ответил представитель Albert Йиржи Маречек на вопрос, что означает слоган «О наших цыплятах заботятся».
«Наша реклама была снята на реальной ферме в августе 2021 года в Седмпанах и Кршивсудове. Кадры с цыплятами соответствуют реальности разведения. У суточных цыплят пуховые перья желтого цвета», — добавляет Йиржи Маречек о рекламном сообщении.
Помимо Чехии, Albert также управляет сетью магазинов в Нидерландах и Бельгии под названием Albert Heijn. Полтора года назад компания взяла на себя обязательство продавать на своих прилавках только мясо кур, чье разведение соответствует хотя бы одной звезде Beter Leven — знака качества за более мягкое обращение с цыплятами.
«Цыплята на чешском рынке отвечают требованиям законодательства Чехии и ЕС в отношении благополучия животных. Beter leven — это стандарт, разработанный для голландского рынка Голландским обществом защиты животных, и сети, включая Albert Heijn, в той или иной степени присоединились к нему. Это стандарты, которые широко известны и принимаются покупателями в Нидерландах (и только там)», — объясняет представитель Albert.
Поэтому в Albert в Бельгии или Нидерландах вы не найдете быстрорастущих цыплят. Даже плотность поголовья у них на треть ниже. Чешское законодательство устанавливает норму в 42 килограмма на квадратный метр, что примерно соответствует 18-22 курам, в то время как в Бельгии и Нидерландах максимальное количество кур на квадратный метр может составлять 12 и 13 соответственно.
Почему подход к условиям содержания отличается в Чехии и за рубежом?
«Мы не импортируем мясо птицы из Нидерландов или из-за рубежа, а работаем исключительно с чешскими фермерами. Они находятся под контролем чешского надзорного органа и соблюдают отечественное и европейское законодательство», — объясняет Йиржи Маречек, руководитель сети Albert.
Организация «Защитники животных» смотрит на это иначе. «Albert явно прикрывается рекламными лозунгами о благополучии животных, играя на том, что покупатели думают, что курах хорошо заботятся, но в то же время за этим скрывается жестокость Albert. Именно поэтому мы считаем себя обязанными подтолкнуть их к тому, чтобы они делали то, о чем говорят в рекламе», — говорит Радим Троян.
А в чем заключается другая реальность? Seznam Zprávy получил кадры из трех загонов, где выращивают быстрорастущих цыплят, поставляемых в сеть Albert.
«Мы хотели продемонстрировать то, что не показывают маркетологи», — объясняет молодой человек, работающий в организации «Защитники животных» (OBRAZ) и сделавший эти кадры.
Проникновение в помещения было совершено ночью. Он говорит, что это действие законно, но на самом деле нет.
«Я забочусь о животных, и меня беспокоит жестокость, с которой с ними обращаются. Люди должны это видеть. Это переполненные залы, десятки тысяч животных живут в ужасных условиях. Куры едва могут двигаться. Голова к голове. Среди них есть мертвые животные, изуродованные, со сломанными костями, потому что их генетически выведенные тела выросли до таких огромных размеров, что ноги не могут их выдержать, и они умирают, может быть, просто потому, что падают и не могут встать, чтобы пойти и попить или поесть», — описывает он.
Вот как компания Albert растит цыплят, которых она продает в своих магазинах. На кадрах показаны цыплята за несколько дней до того, как они отправятся на бойню, между 30-м и 35-м днем своей короткой жизни. Желтоватые существа весом всего в несколько грамм примерно за месяц превращаются в кур весом до двух с половиной килограммов.
«К концу жизни проблемы, от которых они страдают, становятся полностью очевидными. У них болят ноги из-за влажной подстилки из собственных фекалий, между ними возникает агрессия из-за маленького жизненного пространства, они клюют и едят друг друга. Камера не может передать, насколько жестока эта реальность», — говорит молодой человек.
Редакторы отправили эти кадры владельцам ферм, и те подтвердили их подлинность. По их словам, то, что на них показано, полностью соответствует действующим чешским нормам.
«Кадры настоящие, они соответствуют чешскому законодательству, и мне нечего стыдиться», — заявил редакции Роман Якоубек, директор кооператива владельцев животноводческих хозяйств «Бателов».
В том же духе высказались Йиржи Камарыт из «Пивковице» и Томаш Фулин из Rabbit Trhový Štěpánov.
Двойные стандарты Albert
Почему компания OBRAZ сосредоточилась на сельскохозяйственных кооперативах, поставляющих быстрорастущих цыплят в сеть Albert, несмотря на то, что их можно приобрести и в других сетях?
«По двум причинам. Во-первых, потому что в маркетинговой презентации Albert часто говорится о том, что за их цыплятами хорошо ухаживают, что у них хорошая жизнь. А также потому, что у них двойные стандарты обращения с ними», — объясняет Радим Троян, координатор кампании Rychlokuřata от организации OBRAZ, которая в прошлом выступала против меховых ферм и разведения кур в клетках.
«Albert по-прежнему активно работает в Нидерландах и Бельгии, и там вы просто не сможете купить в магазинах быстрорастущих цыплят, живущих в таких же условиях, как в нашей стране. Там сам Albert взял на себя обязательство поддерживать их более качественное и долгое содержание», — говорит Троян.
Сеть магазинов Albert ответила на вопросы по электронной почте. «Мы получаем мясо птицы исключительно от отечественных животноводов, которые находятся под контролем государственных надзорных органов и гарантируют соблюдение всех законодательных требований», — ответил представитель Albert Йиржи Маречек на вопрос, что означает слоган «О наших цыплятах заботятся».
«Наша реклама была снята на реальной ферме в августе 2021 года в Седмпанах и Кршивсудове. Кадры с цыплятами соответствуют реальности разведения. У суточных цыплят пуховые перья желтого цвета», — добавляет Йиржи Маречек о рекламном сообщении.
Помимо Чехии, Albert также управляет сетью магазинов в Нидерландах и Бельгии под названием Albert Heijn. Полтора года назад компания взяла на себя обязательство продавать на своих прилавках только мясо кур, чье разведение соответствует хотя бы одной звезде Beter Leven — знака качества за более мягкое обращение с цыплятами.
«Цыплята на чешском рынке отвечают требованиям законодательства Чехии и ЕС в отношении благополучия животных. Beter leven — это стандарт, разработанный для голландского рынка Голландским обществом защиты животных, и сети, включая Albert Heijn, в той или иной степени присоединились к нему. Это стандарты, которые широко известны и принимаются покупателями в Нидерландах (и только там)», — объясняет представитель Albert.
Поэтому в Albert в Бельгии или Нидерландах вы не найдете быстрорастущих цыплят. Даже плотность поголовья у них на треть ниже. Чешское законодательство устанавливает норму в 42 килограмма на квадратный метр, что примерно соответствует 18-22 курам, в то время как в Бельгии и Нидерландах максимальное количество кур на квадратный метр может составлять 12 и 13 соответственно.
Почему подход к условиям содержания отличается в Чехии и за рубежом?
«Мы не импортируем мясо птицы из Нидерландов или из-за рубежа, а работаем исключительно с чешскими фермерами. Они находятся под контролем чешского надзорного органа и соблюдают отечественное и европейское законодательство», — объясняет Йиржи Маречек, руководитель сети Albert.
Организация «Защитники животных» смотрит на это иначе. «Albert явно прикрывается рекламными лозунгами о благополучии животных, играя на том, что покупатели думают, что курах хорошо заботятся, но в то же время за этим скрывается жестокость Albert. Именно поэтому мы считаем себя обязанными подтолкнуть их к тому, чтобы они делали то, о чем говорят в рекламе», — говорит Радим Троян.
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