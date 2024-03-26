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У четырехлетней Юлии из Украины было обожжено 60% тела. Пражские врачи спасли ей жизнь благодаря искусственной коже

Новости 420on
28 марта 2024
13:00
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Новый метод лечения ожогов помогает маленькой девочке из Украины. Сейчас Юля вернулась в Чехию, чтобы пройти еще один уникальный курс лечения. Чешские врачи в сотрудничестве с украинскими коллегами использовали для ее лечения современную искусственную кожу.
Сегодня маленькая Юля может спокойно играть и вести обычную детскую жизнь. Но два года назад она поступила к нам в критическом состоянии. У нее были ожоги более шестидесяти процентов тела, и из-за войны врачи не могли обеспечить ей уход на родине, в Украине. После сложной транспортировки в Прагу чешская команда специалистов спасла ей жизнь. Сейчас она снова в Чехии, где ей предстоит реконструктивная операция по удалению шрама на ноге.

«Шрам тянет пальцы, которые есть у девочки, вверх. Это немного мешает ей в обуви. Поэтому мы хотели бы ослабить этот шрам. И мы установили искусственный заменитель кожи», — говорит Роберт Зайичек, руководитель клиники ожоговой медицины в университетской больнице Краловские Винограды.

Современный материал спасает жизнь

Именно этот заменитель является самым интересным в процедуре: это инновационный материал, предоставленный австралийской компанией. В то время как обычно используемые заменители кожи на основе бычьего коллагена подвержены риску инфекционных осложнений, новый материал более безопасен и должен обладать лучшими свойствами, учитывая, что Юля будет расти.

«Его наносят на рану, и основные клетки кожи используют его в качестве основы и вырабатывают собственный коллаген. Мы создадим для пациентки каркас, который значительно улучшит эластичные параметры новой кожи», — добавляет Заичек.

Чешские специалисты уже использовали новый заменитель кожи у первого чешского пациента. Однако, в отличие от маленькой Юли, эта процедура не была запланированной. Молодая женщина боролась за свою жизнь вскоре после родов из-за обширной инфекции. Врачи в Мотоле спасли ее. После перевода в ожоговую клинику Виноградов было решено, что ей подойдет новый материал.

Ей еще предстоит долгая реабилитация. Тем не менее, по словам врачей, результаты очень хорошие. Хотя в январе она почти потеряла ногу, сейчас она может ходить без поддержки. Искусственный заменитель кожи в данном случае был полезен, чтобы свести к минимуму риск осложнений. «У этой пациентки было инфекционное осложнение, в результате которого она потеряла кожный покров почти на всей голени. Поэтому мы решили, что ей будет очень полезно использовать этот заменитель. Мы смогли применить его на пациентке и видим, как она теперь может ходить, хотя и с таким ужасным дефектом кожи. Она может сгибать колено, может ходить самостоятельно без костылей, так что мы видим отличный функциональный результат, который мы ожидаем и в случае с Юлей», — добавляет Заичек.

Чешская медицина помогает жертвам российской агрессии

Василий Савичин, украинский врач из ожогового центра во Львове, также принимал участие в операции четырехлетней Юли. «Мы оперировали вместе. Он мне все показал и научил, как это можно сделать в Украине», — объясняет он свое присутствие на операции.

Лечение почти четырехлетней девочки — часть интенсивного сотрудничества между чешскими и украинскими специалистами. Речь идет не только об острых случаях, но и о последующем уходе за обожженными детьми. Например, осенью был организован детский лагерь в рамках ассоциации Bolíto. Этот проект направлен на реабилитацию ожоговых шрамов в домашних условиях.
Чехия Медицина и фармацевтика врачи Украина дети

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