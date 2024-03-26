Погода в пасхальные выходные приятно удивит

Самым теплым днем, скорее всего, станет суббота, дневная температура поднимется до 23 градусов, о чем свидетельствует прогноз Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).



«Во время Пасхи очень теплый воздух будет поступать к нам с юга вдоль фронта низкого давления, сосредоточенного над Британскими островами. В понедельник холодный фронт с запада начнет перемещаться по нашей территории и остановит приток очень теплого воздуха», — говорят метеорологи.



В пятницу будет прохладнее: ночью температура опустится до пяти-одного градуса, местами возможны заморозки. Небо будет облачным или частично облачным, а дневная температура составит от 16 до 20 градусов. На западе и северо-западе будет прохладнее, около 14 градусов.



В субботу будет в основном частично облачно. Ночью температура опустится до 7-11 градусов, а при слабом ветре — на два градуса ниже. Днем столбик термометра покажет от 19 до 23 градусов.



В воскресенье и понедельник на небе будет больше облаков, возможны грозы. Утро воскресенья будет теплым, с температурой от 10 до 14 градусов, при легком ветре температура опустится до восьми градусов. В понедельник метеорологи ожидают ночные температуры ниже 10 градусов на большей части территории. Дневные температуры в воскресенье могут подняться до 22 градусов. В понедельник будет прохладнее, около 15 градусов, из-за осадков, пришедших с запада.