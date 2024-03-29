Чехия не готова к чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление

Вполне вероятно, что государство повторит подобные ошибки в критические моменты, что может привести к значительному ущербу, растрате денег и угрозе здоровью населения, заявили в NKÚ.



По мнению аудиторов, реальные изменения, которые улучшили бы готовность к кризису на практике, происходят в минимальной степени. «В ряде наших проверок, не только в прошлом году, отмечалось, что мы наблюдали в основном лишь формальные шаги без существенных результатов», — говорится в ежегодном отчете.



Среди прочего, ведомство отмечает, что система защиты «мягких целей» все еще не готова, а давно забытая система защиты населения является слабым местом.



В прошлом году NKÚ пришло к выводу, что система защиты населения в Чехии имеет серьезные недостатки. По мнению аудиторов, люди недостаточно информированы, не хватает масок и постоянных убежищ, которыми обеспечены только 3,2% населения.



Однако Министерство внутренних дел в то время назвало выводы аудита необъективными. Система защиты населения Чехии считается одной из самых надежных и подготовленных в ЕС, утверждают в МВД.



Что касается обороноспособности государства, то NKÚ установило, что Министерство обороны не смогло эффективно использовать выделенные средства, хотя его расходы неоднократно увеличивались. Управление также видит риск в том, как министерство в последнее время заключает контракты на поставку оружия.



«В последнее время Министерство обороны все чаще совершает финансово значимые приобретения, заключая контракты без конкурса напрямую с выбранными иностранными правительствами или конкретными производителями. NKÚ видит в таком поведении риск неэффективных и расточительных расходов», — говорится в отчете.



В прошлом году, например, правительство по рекомендации военных приняло решение о покупке 24 американских самолетов F-35. Чешская сторона заплатит 150 миллиардов крон за истребители американской компании Lockheed Martin. Это самая дорогая чешская военная закупка.



«В свете нынешней ситуации с безопасностью необходимо сделать акцент на укреплении обороноспособности Чехии. Однако это должно быть обусловлено осмысленным и эффективным использованием ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении государства», — предупреждает NKÚ.



В нем отмечается, что расходы главы оборонного ведомства за последние пять лет выросли почти вдвое.



В то же время, однако, NKÚ предупреждает, что увеличение расходов должно соответствовать способности министерства эффективно и экономно использовать деньги, чего, по мнению ведомства, не не подтвердили предыдущие аудиторские проверки.



В прошлом году ведомство обнаружило, что армия не обеспечила запланированное обновление военной автомобильной техники и не удовлетворила потребности армии в материальных средствах радиационной, химической и биологической защиты.



По данным управления, средний возраст армейских машин составляет почти 21 год, а некоторые из них находятся в эксплуатации уже 39 лет.



Управление неэффективно и нерационально расходовало средства на ремонт автомобильной техники, срок службы которой истек, в некоторых случаях заплатив за ремонт больше, чем стоимость нового автомобиля, отметили в управлении.



В прошлом году министр обороны Яна Чернохова (ODS) заявила, что возраст автомобилей в армии является результатом исследований, проведенных за последние десятилетия.