Процентные ставки по сбережениям падают. Где все еще дают шесть процентов?

Ставки по банкам Ставки по банкам Банк Сберегательный счет Срочный счет Trinity Bank 6,31% 2,05% Partners Banka 6,03% - Max banka 5,70% 4,00% Fio banka 5,50% 4,00% mBank 5,50% 0,10% UniCredit Bank 5,50% 3,70% Banka Creditas 5,20% 4,00% Moneta Money Bank 5,10% 5,00% Airbank 5,00% - Česká spořitelna 5,00% 3,00% ČSOB 5,00% 3,00% Raiffeisenbank 5,00% 4,50% Komerční banka 4,50% 3,00% Oberbank 4,00% 3,50%

Однако для получения более высоких процентов часто необходимо иметь текущий счет в банке, регулярно откладывать деньги или платить картой несколько раз в месяц. Если эти условия не выполняются, процентная ставка обычно значительно снижается.Самую высокую процентную ставку по сберегательному счету теперь можно получить в Trinity Bank, который в рамках продукта Jarní Skvělý účet предлагает процентную ставку в размере 6,31% на сумму до 250 000 чешских крон. Для вкладов от 250 000 чешских крон до 10 000 000 чешских крон включительно ставка составляет 6,08% годовых. Для вкладов свыше 10 миллионов чешских крон ставка составляет 4,08%. Предложение действительно как для существующих, так и для новых клиентов при открытии нового счета.В банке VÚB по-прежнему можно получить одну из самых высоких процентных ставок по сберегательным счетам без каких-либо ограничений. «Однако по сравнению с февралем он снизил процентную ставку с 6,05 до 5,8% по продукту „Накопление без границ“, который выплачивает проценты по всем вкладам без ограничения», — говорит Марек Покорны, аналитик Portu. «Однако это филиал словацкого банка, и если клиент не предоставит справку о налоговом статусе из налоговой инспекции, банк вычтет 19% налога», — добавил он.Max banka (бывший Expobank CZ) предлагает процентную ставку в размере 5,70% без ограничения суммы вклада и других условий.UniCredit снизил процент по сберегательному счету до 5,50%, и это акция только для новых клиентов. Проценты начисляются на депозиты до двух миллионов. Условие — не менее трех платежей по карте в месяц. Банк гарантирует ставку только до конца апреля. Для действующих клиентов процентная ставка составляет 4,75%.Fio banka по-прежнему предлагает 5,5%-ную процентную ставку по своему сберегательному счету, на который начисляются проценты по вкладам до 200 000 чешских крон. Без ограничения суммы вклада процентная ставка составляет 4%.В настоящее время Air Bank выплачивает проценты по вкладам до 250 000 чешских крон по ставке пять процентов в год, а свыше 250 000 чешских крон — даже 6%. Однако с 12 апреля ставки будут снижены на один процентный пункт и гарантированы до 2 мая.«Новые клиенты Air Bank получат специальные проценты автоматически при своевременной активации нового сберегательного счета, и в течение первых двух месяцев банк будет выплачивать им проценты, даже если они не совершат пять платежей по карте. Существующие клиенты должны вовремя активировать предложение, нажав на кнопку в письме и совершив не менее пяти платежей по карте в предыдущем месяце», — советует Покорны.По мнению Томаша Розенкранца из Ušetřeno.cz., банки реагируют на снижение ставки ЧНБ, но в то же время конкуренция между ними усиливается. «Тенденция заключается в сильном конкурентном давлении среди небольших банков, которые пытаются привлечь новых клиентов с помощью привлекательных сберегательных счетов», — отметил он. Примером, по его словам, может служить недавний выход на рынок Partners Bank, который также пытался привлечь новых клиентов сберегательным счетом с процентной ставкой 6,03% годовых. На это предложение последовал ответ от Trinity Bank, добавил Розенкранк.С декабря прошлого года ЧНБ уже снизил свою базовую ставку с 7 до 5,75%. Экономисты считают, что при дальнейшем ожидаемом снижении ставки по депозитам будут продолжать падать. «Мы внимательно следим и оцениваем ситуацию на рынке и действия Чешского национального банка. В настоящее время мы не планируем снижение ставок, но не исключаем этого в течение года», — заявил «Новостям» пресс-секретарь Fio banka Якуб Герерманек. Представители других банков выразили практически такое же мнение.Тем не менее, по мнению экономистов, сберегательные счета в этом году впервые за несколько лет смогут обогнать инфляцию, которая, как ожидается, будет ниже 3% в течение всего года. «Так что для сберегателей снова наступают хорошие времена», — считает Розенкранк.Banka Creditas по-прежнему предлагает относительно высокую ставку в 5,2% по вкладам до 500 000 чешских крон, выше которой она снижается до 2,9 %.mBank по-прежнему предлагает 5,5%, но условием является наличие текущего счета и выбор одного из четырех вариантов регулярных накоплений. Это происходит в виде целей, каждая из которых позволяет накопить максимум 100 000 чешских крон. По программе eMax plus банк предлагает 4% на вклады до 500 000 чешских крон, и можно иметь до четырех таких процентных вкладов.Moneta Money Bank в настоящее время предлагает 5,1%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в феврале, для вкладов до 1 млн. чешских крон, при этом часть вклада свыше 1 млн. чешских крон приносит 0,5%.Среди крупнейших банков клиенты Komerční banka могут получить до 4,5%. Однако базовая процентная ставка составляет 2% и действует до 200 000 чешских крон. Бонусную ставку в размере 2,5% дополнительно можно получить без условий только до конца апреля. По вкладам свыше 200 000 чешских крон процентная ставка составляет всего 0,01%.В Česká spořitelna можно получить ставку в 5%, но для вкладов до 200 000 чешских крон. «Кроме того, необходимо иметь счет Plus, интернет-банкинг George и вкладывать не менее 2 000 чешских крон в месяц, в то время как в феврале это было всего 300 крон, по обычной инструкции», — отметил Покорный. «Если у вас нет счета Plus, вам будет начисляться 0,2% процентов в год до того же предела», — добавил он.ČSOB предлагает 5% на вклады до 250 000 чешских крон. Однако при этом необходимо пять раз в месяц платить по карте и заглядывать в ČSOB Smart не реже одного раза в три месяца. В противном случае действует базовая ставка, которая с 6 апреля снижается с 2,3 до 1,5%. По вкладам на сумму свыше 250 000 чешских крон и до 1 млн чешских крон максимальная процентная ставка теперь составляет 2,8% вместо прежних 3,3%.Срочные вклады обычно приносят больше процентов, чем сберегательные счета с базовой ставкой, но их недостатком является невозможность немедленного снятия денег. Кроме того, большинство из них имеют условия, такие как инвестирование в другие банковские продукты, в основном фонды.Сберегательный кооператив NEY снизил ставку на 1,1 процентный пункт и теперь предлагает 5% по годовым вкладам, а по полугодовым — 5,5%, по словам Покорного. «Условием для оформления срочного вклада является членство в кооперативе на основании закона, внесение основного членского вклада в размере 1 000 чешских крон и еще одного членского вклада, которые вместе составляют десятую часть суммы срочного вклада. Членский вклад не застрахован и не приносит процентов», — отметил Покорный.По его словам, кредитный кооператив Artesa продолжает привлекать годовую процентную ставку в размере 6,3%. Аналогичные условия действуют и в случае с кооперативом NEY.В UniCredit Bank, по словам Покорного, трехмесячная процентная ставка в размере 4,75% доступна для вкладов на сумму до 1 млн чешских крон. «От одного до пяти миллионов ставка остается прежней. В случае годового вклада процентная ставка составляет 3,7%», — добавил он.Новый Partners Bank пока не предлагает срочных вкладов, но рекомендует клиентам альтернативу в виде фонда денежного рынка.Примечание: Годовые процентные ставки для базовых, самых низких вкладов. Включены различные бонусы, поэтому это максимально возможные процентные ставки. В случае срочных счетов процентные ставки могут варьироваться в зависимости от оговоренного срока вклада.