Процентные ставки по сбережениям падают. Где все еще дают шесть процентов?
5 апреля 2024
16:30
340
Постепенное снижение процентных ставок Чешским национальным банком в ответ на снижение инфляции приводит к удешевлению кредитов, в первую очередь ипотечных. Но с другой стороны, банки снижают процентные ставки по депозитам. Тем не менее, благодаря конкуренции на рынке, вкладчики все еще могут получить процентную ставку по сберегательным счетам в размере около шести процентов.
Однако для получения более высоких процентов часто необходимо иметь текущий счет в банке, регулярно откладывать деньги или платить картой несколько раз в месяц. Если эти условия не выполняются, процентная ставка обычно значительно снижается.
Самую высокую процентную ставку по сберегательному счету теперь можно получить в Trinity Bank, который в рамках продукта Jarní Skvělý účet предлагает процентную ставку в размере 6,31% на сумму до 250 000 чешских крон. Для вкладов от 250 000 чешских крон до 10 000 000 чешских крон включительно ставка составляет 6,08% годовых. Для вкладов свыше 10 миллионов чешских крон ставка составляет 4,08%. Предложение действительно как для существующих, так и для новых клиентов при открытии нового счета.
В банке VÚB по-прежнему можно получить одну из самых высоких процентных ставок по сберегательным счетам без каких-либо ограничений. «Однако по сравнению с февралем он снизил процентную ставку с 6,05 до 5,8% по продукту „Накопление без границ“, который выплачивает проценты по всем вкладам без ограничения», — говорит Марек Покорны, аналитик Portu. «Однако это филиал словацкого банка, и если клиент не предоставит справку о налоговом статусе из налоговой инспекции, банк вычтет 19% налога», — добавил он.
Max banka (бывший Expobank CZ) предлагает процентную ставку в размере 5,70% без ограничения суммы вклада и других условий.
UniCredit снизил процент по сберегательному счету до 5,50%, и это акция только для новых клиентов. Проценты начисляются на депозиты до двух миллионов. Условие — не менее трех платежей по карте в месяц. Банк гарантирует ставку только до конца апреля. Для действующих клиентов процентная ставка составляет 4,75%.
Fio banka по-прежнему предлагает 5,5%-ную процентную ставку по своему сберегательному счету, на который начисляются проценты по вкладам до 200 000 чешских крон. Без ограничения суммы вклада процентная ставка составляет 4%.
В настоящее время Air Bank выплачивает проценты по вкладам до 250 000 чешских крон по ставке пять процентов в год, а свыше 250 000 чешских крон — даже 6%. Однако с 12 апреля ставки будут снижены на один процентный пункт и гарантированы до 2 мая.
«Новые клиенты Air Bank получат специальные проценты автоматически при своевременной активации нового сберегательного счета, и в течение первых двух месяцев банк будет выплачивать им проценты, даже если они не совершат пять платежей по карте. Существующие клиенты должны вовремя активировать предложение, нажав на кнопку в письме и совершив не менее пяти платежей по карте в предыдущем месяце», — советует Покорны.
В этом году они, вероятно, превзойдут инфляцию
По мнению Томаша Розенкранца из Ušetřeno.cz., банки реагируют на снижение ставки ЧНБ, но в то же время конкуренция между ними усиливается. «Тенденция заключается в сильном конкурентном давлении среди небольших банков, которые пытаются привлечь новых клиентов с помощью привлекательных сберегательных счетов», — отметил он. Примером, по его словам, может служить недавний выход на рынок Partners Bank, который также пытался привлечь новых клиентов сберегательным счетом с процентной ставкой 6,03% годовых. На это предложение последовал ответ от Trinity Bank, добавил Розенкранк.
С декабря прошлого года ЧНБ уже снизил свою базовую ставку с 7 до 5,75%. Экономисты считают, что при дальнейшем ожидаемом снижении ставки по депозитам будут продолжать падать. «Мы внимательно следим и оцениваем ситуацию на рынке и действия Чешского национального банка. В настоящее время мы не планируем снижение ставок, но не исключаем этого в течение года», — заявил «Новостям» пресс-секретарь Fio banka Якуб Герерманек. Представители других банков выразили практически такое же мнение.
Тем не менее, по мнению экономистов, сберегательные счета в этом году впервые за несколько лет смогут обогнать инфляцию, которая, как ожидается, будет ниже 3% в течение всего года. «Так что для сберегателей снова наступают хорошие времена», — считает Розенкранк.
Без выполнения условий процентные ставки могут упасть до нуля
Banka Creditas по-прежнему предлагает относительно высокую ставку в 5,2% по вкладам до 500 000 чешских крон, выше которой она снижается до 2,9 %.
mBank по-прежнему предлагает 5,5%, но условием является наличие текущего счета и выбор одного из четырех вариантов регулярных накоплений. Это происходит в виде целей, каждая из которых позволяет накопить максимум 100 000 чешских крон. По программе eMax plus банк предлагает 4% на вклады до 500 000 чешских крон, и можно иметь до четырех таких процентных вкладов.
Moneta Money Bank в настоящее время предлагает 5,1%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в феврале, для вкладов до 1 млн. чешских крон, при этом часть вклада свыше 1 млн. чешских крон приносит 0,5%.
Среди крупнейших банков клиенты Komerční banka могут получить до 4,5%. Однако базовая процентная ставка составляет 2% и действует до 200 000 чешских крон. Бонусную ставку в размере 2,5% дополнительно можно получить без условий только до конца апреля. По вкладам свыше 200 000 чешских крон процентная ставка составляет всего 0,01%.
В Česká spořitelna можно получить ставку в 5%, но для вкладов до 200 000 чешских крон. «Кроме того, необходимо иметь счет Plus, интернет-банкинг George и вкладывать не менее 2 000 чешских крон в месяц, в то время как в феврале это было всего 300 крон, по обычной инструкции», — отметил Покорный. «Если у вас нет счета Plus, вам будет начисляться 0,2% процентов в год до того же предела», — добавил он.
ČSOB предлагает 5% на вклады до 250 000 чешских крон. Однако при этом необходимо пять раз в месяц платить по карте и заглядывать в ČSOB Smart не реже одного раза в три месяца. В противном случае действует базовая ставка, которая с 6 апреля снижается с 2,3 до 1,5%. По вкладам на сумму свыше 250 000 чешских крон и до 1 млн чешских крон максимальная процентная ставка теперь составляет 2,8% вместо прежних 3,3%.
Срочные вклады
Срочные вклады обычно приносят больше процентов, чем сберегательные счета с базовой ставкой, но их недостатком является невозможность немедленного снятия денег. Кроме того, большинство из них имеют условия, такие как инвестирование в другие банковские продукты, в основном фонды.
Сберегательный кооператив NEY снизил ставку на 1,1 процентный пункт и теперь предлагает 5% по годовым вкладам, а по полугодовым — 5,5%, по словам Покорного. «Условием для оформления срочного вклада является членство в кооперативе на основании закона, внесение основного членского вклада в размере 1 000 чешских крон и еще одного членского вклада, которые вместе составляют десятую часть суммы срочного вклада. Членский вклад не застрахован и не приносит процентов», — отметил Покорный.
По его словам, кредитный кооператив Artesa продолжает привлекать годовую процентную ставку в размере 6,3%. Аналогичные условия действуют и в случае с кооперативом NEY.
В UniCredit Bank, по словам Покорного, трехмесячная процентная ставка в размере 4,75% доступна для вкладов на сумму до 1 млн чешских крон. «От одного до пяти миллионов ставка остается прежней. В случае годового вклада процентная ставка составляет 3,7%», — добавил он.
Новый Partners Bank пока не предлагает срочных вкладов, но рекомендует клиентам альтернативу в виде фонда денежного рынка.
Примечание: Годовые процентные ставки для базовых, самых низких вкладов. Включены различные бонусы, поэтому это максимально возможные процентные ставки. В случае срочных счетов процентные ставки могут варьироваться в зависимости от оговоренного срока вклада. Ставки по банкам
Самую высокую процентную ставку по сберегательному счету теперь можно получить в Trinity Bank, который в рамках продукта Jarní Skvělý účet предлагает процентную ставку в размере 6,31% на сумму до 250 000 чешских крон. Для вкладов от 250 000 чешских крон до 10 000 000 чешских крон включительно ставка составляет 6,08% годовых. Для вкладов свыше 10 миллионов чешских крон ставка составляет 4,08%. Предложение действительно как для существующих, так и для новых клиентов при открытии нового счета.
В банке VÚB по-прежнему можно получить одну из самых высоких процентных ставок по сберегательным счетам без каких-либо ограничений. «Однако по сравнению с февралем он снизил процентную ставку с 6,05 до 5,8% по продукту „Накопление без границ“, который выплачивает проценты по всем вкладам без ограничения», — говорит Марек Покорны, аналитик Portu. «Однако это филиал словацкого банка, и если клиент не предоставит справку о налоговом статусе из налоговой инспекции, банк вычтет 19% налога», — добавил он.
Max banka (бывший Expobank CZ) предлагает процентную ставку в размере 5,70% без ограничения суммы вклада и других условий.
UniCredit снизил процент по сберегательному счету до 5,50%, и это акция только для новых клиентов. Проценты начисляются на депозиты до двух миллионов. Условие — не менее трех платежей по карте в месяц. Банк гарантирует ставку только до конца апреля. Для действующих клиентов процентная ставка составляет 4,75%.
Fio banka по-прежнему предлагает 5,5%-ную процентную ставку по своему сберегательному счету, на который начисляются проценты по вкладам до 200 000 чешских крон. Без ограничения суммы вклада процентная ставка составляет 4%.
В настоящее время Air Bank выплачивает проценты по вкладам до 250 000 чешских крон по ставке пять процентов в год, а свыше 250 000 чешских крон — даже 6%. Однако с 12 апреля ставки будут снижены на один процентный пункт и гарантированы до 2 мая.
«Новые клиенты Air Bank получат специальные проценты автоматически при своевременной активации нового сберегательного счета, и в течение первых двух месяцев банк будет выплачивать им проценты, даже если они не совершат пять платежей по карте. Существующие клиенты должны вовремя активировать предложение, нажав на кнопку в письме и совершив не менее пяти платежей по карте в предыдущем месяце», — советует Покорны.
В этом году они, вероятно, превзойдут инфляцию
По мнению Томаша Розенкранца из Ušetřeno.cz., банки реагируют на снижение ставки ЧНБ, но в то же время конкуренция между ними усиливается. «Тенденция заключается в сильном конкурентном давлении среди небольших банков, которые пытаются привлечь новых клиентов с помощью привлекательных сберегательных счетов», — отметил он. Примером, по его словам, может служить недавний выход на рынок Partners Bank, который также пытался привлечь новых клиентов сберегательным счетом с процентной ставкой 6,03% годовых. На это предложение последовал ответ от Trinity Bank, добавил Розенкранк.
С декабря прошлого года ЧНБ уже снизил свою базовую ставку с 7 до 5,75%. Экономисты считают, что при дальнейшем ожидаемом снижении ставки по депозитам будут продолжать падать. «Мы внимательно следим и оцениваем ситуацию на рынке и действия Чешского национального банка. В настоящее время мы не планируем снижение ставок, но не исключаем этого в течение года», — заявил «Новостям» пресс-секретарь Fio banka Якуб Герерманек. Представители других банков выразили практически такое же мнение.
Тем не менее, по мнению экономистов, сберегательные счета в этом году впервые за несколько лет смогут обогнать инфляцию, которая, как ожидается, будет ниже 3% в течение всего года. «Так что для сберегателей снова наступают хорошие времена», — считает Розенкранк.
Без выполнения условий процентные ставки могут упасть до нуля
Banka Creditas по-прежнему предлагает относительно высокую ставку в 5,2% по вкладам до 500 000 чешских крон, выше которой она снижается до 2,9 %.
mBank по-прежнему предлагает 5,5%, но условием является наличие текущего счета и выбор одного из четырех вариантов регулярных накоплений. Это происходит в виде целей, каждая из которых позволяет накопить максимум 100 000 чешских крон. По программе eMax plus банк предлагает 4% на вклады до 500 000 чешских крон, и можно иметь до четырех таких процентных вкладов.
Moneta Money Bank в настоящее время предлагает 5,1%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в феврале, для вкладов до 1 млн. чешских крон, при этом часть вклада свыше 1 млн. чешских крон приносит 0,5%.
Среди крупнейших банков клиенты Komerční banka могут получить до 4,5%. Однако базовая процентная ставка составляет 2% и действует до 200 000 чешских крон. Бонусную ставку в размере 2,5% дополнительно можно получить без условий только до конца апреля. По вкладам свыше 200 000 чешских крон процентная ставка составляет всего 0,01%.
В Česká spořitelna можно получить ставку в 5%, но для вкладов до 200 000 чешских крон. «Кроме того, необходимо иметь счет Plus, интернет-банкинг George и вкладывать не менее 2 000 чешских крон в месяц, в то время как в феврале это было всего 300 крон, по обычной инструкции», — отметил Покорный. «Если у вас нет счета Plus, вам будет начисляться 0,2% процентов в год до того же предела», — добавил он.
ČSOB предлагает 5% на вклады до 250 000 чешских крон. Однако при этом необходимо пять раз в месяц платить по карте и заглядывать в ČSOB Smart не реже одного раза в три месяца. В противном случае действует базовая ставка, которая с 6 апреля снижается с 2,3 до 1,5%. По вкладам на сумму свыше 250 000 чешских крон и до 1 млн чешских крон максимальная процентная ставка теперь составляет 2,8% вместо прежних 3,3%.
Срочные вклады
Срочные вклады обычно приносят больше процентов, чем сберегательные счета с базовой ставкой, но их недостатком является невозможность немедленного снятия денег. Кроме того, большинство из них имеют условия, такие как инвестирование в другие банковские продукты, в основном фонды.
Сберегательный кооператив NEY снизил ставку на 1,1 процентный пункт и теперь предлагает 5% по годовым вкладам, а по полугодовым — 5,5%, по словам Покорного. «Условием для оформления срочного вклада является членство в кооперативе на основании закона, внесение основного членского вклада в размере 1 000 чешских крон и еще одного членского вклада, которые вместе составляют десятую часть суммы срочного вклада. Членский вклад не застрахован и не приносит процентов», — отметил Покорный.
По его словам, кредитный кооператив Artesa продолжает привлекать годовую процентную ставку в размере 6,3%. Аналогичные условия действуют и в случае с кооперативом NEY.
В UniCredit Bank, по словам Покорного, трехмесячная процентная ставка в размере 4,75% доступна для вкладов на сумму до 1 млн чешских крон. «От одного до пяти миллионов ставка остается прежней. В случае годового вклада процентная ставка составляет 3,7%», — добавил он.
Новый Partners Bank пока не предлагает срочных вкладов, но рекомендует клиентам альтернативу в виде фонда денежного рынка.
Ставки по банкам
|Банк
|Сберегательный счет
|Срочный счет
|Trinity Bank
|6,31%
|2,05%
|Partners Banka
|6,03%
|-
|Max banka
|5,70%
|4,00%
|Fio banka
|5,50%
|4,00%
|mBank
|5,50%
|0,10%
|UniCredit Bank
|5,50%
|3,70%
|Banka Creditas
|5,20%
|4,00%
|Moneta Money Bank
|5,10%
|5,00%
|Airbank
|5,00%
|-
|Česká spořitelna
|5,00%
|3,00%
|ČSOB
|5,00%
|3,00%
|Raiffeisenbank
|5,00%
|4,50%
|Komerční banka
|4,50%
|3,00%
|Oberbank
|4,00%
|3,50%
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
5 АПРЕЛЯ 2024
280
В эти выходные в Чехии будет необычно тепло для начала апреля: в субботу температура поднимется до 21-25 градусов по Цельсию, а в воскресенье — до 27 градусов. Летние температуры сохранятся до...
14:00
5 АПРЕЛЯ 2024
346
Финансовая помощь, предоставленная в 2017 и 2018 годах некоторым крупным чешским фермерским хозяйствам, не соответствует правилам ЕС, считает Европейская комиссия.
13:00
5 АПРЕЛЯ 2024
416
Традиционный полумарафон «Прага 2024», который пройдет в субботу, 6 апреля, потребует ограничения движения автомобилей, которое затронет в основном центральную часть столицы. Забег также повлияет...
08:00
5 АПРЕЛЯ 2024
999
Китайский производитель смартфонов Xiaomi выходит на рынок электромобилей. В четверг компания начала принимать заказы в Китае на свой седан SU7, который она представила в магазинах по всей стране...
21:00
4 АПРЕЛЯ 2024
1112
В этом году, по словам Ракушана, планируется 161 совместное патрулирование баварской и чешской полиции в регионах Пльзень и Карловы Вары. Он высоко оценил работу центра по сотрудничеству полиции и...
19:30
4 АПРЕЛЯ 2024
501
Чешское правительство выделило сотни миллионов крон на текущую закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом в интервью CNN Prima News заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS). По его...
18:00
4 АПРЕЛЯ 2024
1250
Президент Петр Павел остается при своем мнении после встречи по пенсионной реформе с вице-премьером, министром труда и социальных дел Марианом Юречкой (KDU-ČSL) и представителями оппозиционного...
14:00
4 АПРЕЛЯ 2024
1451
ИНЦИДЕНТ В ПРАЖСКОЙ БОЛЬНИЦЕ БУЛОВКА: ПАЦИЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ БУДУТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ БРАСЛЕТОВ
В пражской больнице Bulovka будут более четко идентифицировать пациентов-иностранцев, чтобы путаница, которая, по словам сотрудников больницы, случается крайне редко, не повторилась. Также должно...
11:30
4 АПРЕЛЯ 2024
897
В четверг утром строители начали сносить Либеньский мост в районе улицы Воцтаржова. Это часть системы Либеньского моста, который должен был быть заменен новым сооружением. Состояние моста оказалось...
09:30
4 АПРЕЛЯ 2024
1678
Агрессивный 29-летний мужчина без причины напал на людей в пражском метро. Некоторых он оскорблял только словесно, а других бил кулаками, локтями или ногами. Одному из пассажиров удалось вытолкнуть...
19:30
3 АПРЕЛЯ 2024
1381
Полиция проводит расследование в отношении Павла Крживки, бывшего председателя региональной организации Партии зеленых в Пардубице, за то, что он надевал толстовку с большой белой буквой «Z»,...
18:00
3 АПРЕЛЯ 2024
821
Пражское управление водоснабжения и канализации начало регулярную ликвидацию крыс по всей Праге.
16:30
3 АПРЕЛЯ 2024
717
Этот год ознаменовался изменением цен на электроэнергию, и многие домохозяйства недавно получили или скоро получат новый план счетов за электроэнергию. Большинство из этих людей доплатят...
09:30
3 АПРЕЛЯ 2024
465
Почти 34 миллиона крон вложит столица в покупку произведений искусства для общественного пространства. Это инсталляция из уличных фонарей скульптора Криштофа Кинтеры, которая будет состоять...
22:00
2 АПРЕЛЯ 2024
1467
Каждый избирательный срок чешская Конституция и Хартия основных прав и свобод сталкиваются с попытками политиков внести в них поправки. Сейчас, например, некоторые из них хотят лучше защитить воду,...