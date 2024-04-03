«Россия пытается саботировать европейские железные дороги, в том числе чешские», — говорит министр транспорта
5 апреля 2024
21:00
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Россия предприняла тысячи попыток нарушить работу европейской железнодорожной сети в попытке дестабилизировать Евросоюз и саботировать его ключевую инфраструктуру. Об этом заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка, сообщает Financial Times (FT). По данным государственного информационного агентства ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что эти обвинения беспочвенны.
По словам Купки, Москву подозревают в «тысячах попыток ослабить наши системы» с момента начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, сообщает FT. В интервью газете министр также сообщил, что чешские железные дороги подвергались хакерским атакам. Он добавил, что все системы были защищены.
«Это абсолютно беспочвенные обвинения — и в первом, и во втором случае», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Песков в ответ на заявление Купки, а также на слова президента Франции Эммануэля Макрона в четверг о том, что Москва хотела неким образом повлиять на предстоящие Олимпийские игры в Париже. «Мы абсолютно не принимаем подобных обвинений», — сказал Песков.
Попытки России дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Европы хорошо задокументированы, в то время как о попытках нарушить работу транспортных сетей говорят меньше, пишет Financial Times.
Агентство по кибербезопасности Европейского союза выпустило свой первый отчет об угрозах транспорту в марте прошлого года, заявив, что атаки на железнодорожные компании происходят «все более быстрыми темпами, особенно после вторжения России в Украину». В нем указывалось на широко распространенные кибератаки «пророссийских хакерских групп» на железнодорожные компании в Литве, Латвии, Эстонии и Румынии.
Чешское национальное бюро кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) в прошлом году также предупреждало о росте числа атак в транспортном секторе. По данным Financial Times, Чешские железные дороги заявили, что фиксируют рост числа кибератак на свою цифровую инфраструктуру и постоянно укрепляют свою кибербезопасность.
«Это абсолютно беспочвенные обвинения — и в первом, и во втором случае», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Песков в ответ на заявление Купки, а также на слова президента Франции Эммануэля Макрона в четверг о том, что Москва хотела неким образом повлиять на предстоящие Олимпийские игры в Париже. «Мы абсолютно не принимаем подобных обвинений», — сказал Песков.
Попытки России дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Европы хорошо задокументированы, в то время как о попытках нарушить работу транспортных сетей говорят меньше, пишет Financial Times.
Агентство по кибербезопасности Европейского союза выпустило свой первый отчет об угрозах транспорту в марте прошлого года, заявив, что атаки на железнодорожные компании происходят «все более быстрыми темпами, особенно после вторжения России в Украину». В нем указывалось на широко распространенные кибератаки «пророссийских хакерских групп» на железнодорожные компании в Литве, Латвии, Эстонии и Румынии.
Чешское национальное бюро кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) в прошлом году также предупреждало о росте числа атак в транспортном секторе. По данным Financial Times, Чешские железные дороги заявили, что фиксируют рост числа кибератак на свою цифровую инфраструктуру и постоянно укрепляют свою кибербезопасность.
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