Недвижимости будет предостаточно. Стоит только увеличить налоги

В Праге и Брно цены на жилую недвижимость оторвались от экономической реальности. Чехи рассматривают квартиры как инвестицию, приносящую приличный доход, и деньги текут в недвижимость даже при отсутствии других инвестиционных возможностей. В отличие от Польши, Германии или Франции, рынок капитала в Чехии ограничен, поэтому инвестировать на внутреннем рынке некуда.





Однако главная причина популярности квартир в качестве инвестиции в крупных городах — уровень налогообложения недвижимости, который является одним из самых низких в Европе. Кроме того, 4-процентный налог при покупке недвижимости был отменен во время пандемии ковида, и, в отличие от многих стран, недвижимость в Чехии также можно списывать в счет уплаты налогов.





Если бы налог на недвижимость был резко увеличен, то привлекательность недвижимости как инвестиции значительно снизилась бы. Обычному смертному стало бы невыгодно владеть двумя-тремя квартирами. Началась бы массовая распродажа, на рынке появились бы тысячи квартир, и пузырь на рынке недвижимости лопнул бы.





Сегодня каждая состоятельная семья владеет большим количеством недвижимости. Среди состоятельных людей недвижимость часто составляет 70-80% активов. Это подтвердит любой юрист, обслуживающий состоятельных клиентов. Люди вкладывали огромные средства в недвижимость в последнее десятилетие сверхдешевых процентных ставок, и продолжают вкладывать сегодня, когда ставки по ипотеке выше, но уже наличные деньги.





В Польше цены гораздо ниже. Если в Варшаве, согласно Deloitte Property Index, за квадратный метр новой квартиры можно заплатить в среднем 2 682 евро, или 68 000 чешских крон, то в Праге этот метр стоит 4 942 евро, или около 125 000 чешских крон. Налог на недвижимость в Польше гораздо выше.





Цены в Праге также повышают иностранцы с Востока и Запада, для которых Прага является привлекательной. Ситуацию не улучшает и тот факт, что в столице относительно мало и очень медленно ведется строительство.





Для многих людей это спорная тема. Но прежде всего это политическая проблема, поскольку повышение налогов может отпугнуть большое количество избирателей — владельцев недвижимости. И наоборот, оно может привлечь молодых избирателей, которые создают семьи и не могут позволить себе собственное жилье.