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Недвижимости будет предостаточно. Стоит только увеличить налоги

Новости 420on
8 апреля 2024
08:00
776
Повышение налогов на недвижимость заставит большое количество людей в Праге, Брно и других городах продать свою собственность.
В Праге и Брно цены на жилую недвижимость оторвались от экономической реальности. Чехи рассматривают квартиры как инвестицию, приносящую приличный доход, и деньги текут в недвижимость даже при отсутствии других инвестиционных возможностей. В отличие от Польши, Германии или Франции, рынок капитала в Чехии ограничен, поэтому инвестировать на внутреннем рынке некуда.

Однако главная причина популярности квартир в качестве инвестиции в крупных городах — уровень налогообложения недвижимости, который является одним из самых низких в Европе. Кроме того, 4-процентный налог при покупке недвижимости был отменен во время пандемии ковида, и, в отличие от многих стран, недвижимость в Чехии также можно списывать в счет уплаты налогов.

Если бы налог на недвижимость был резко увеличен, то привлекательность недвижимости как инвестиции значительно снизилась бы. Обычному смертному стало бы невыгодно владеть двумя-тремя квартирами. Началась бы массовая распродажа, на рынке появились бы тысячи квартир, и пузырь на рынке недвижимости лопнул бы.

Сегодня каждая состоятельная семья владеет большим количеством недвижимости. Среди состоятельных людей недвижимость часто составляет 70-80% активов. Это подтвердит любой юрист, обслуживающий состоятельных клиентов. Люди вкладывали огромные средства в недвижимость в последнее десятилетие сверхдешевых процентных ставок, и продолжают вкладывать сегодня, когда ставки по ипотеке выше, но уже наличные деньги.

В Польше цены гораздо ниже. Если в Варшаве, согласно Deloitte Property Index, за квадратный метр новой квартиры можно заплатить в среднем 2 682 евро, или 68 000 чешских крон, то в Праге этот метр стоит 4 942 евро, или около 125 000 чешских крон. Налог на недвижимость в Польше гораздо выше.

Цены в Праге также повышают иностранцы с Востока и Запада, для которых Прага является привлекательной. Ситуацию не улучшает и тот факт, что в столице относительно мало и очень медленно ведется строительство.

Для многих людей это спорная тема. Но прежде всего это политическая проблема, поскольку повышение налогов может отпугнуть большое количество избирателей — владельцев недвижимости. И наоборот, оно может привлечь молодых избирателей, которые создают семьи и не могут позволить себе собственное жилье.
Чехия недвижимость покупка недвижимости налоги

Комментарии:
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Dz 8 апреля 2024 09:41
Давно Пора, а то во всей стране только и делают что квартиры скупают, те у кого есть много денег,конечно если они каждые 5 лет дорожают в 2 раза. Превратили рынок недвижимости в ад.
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paulina 8 апреля 2024 09:57
Те, кто нормально работает, а не ноет, не видят проблемы в покупке квартиры. За пределами Праги, в каком-нибудь Либерце, квартиры вообще стоят копейки. Если люди продолжают вкладывать в недвижимость даже сейчас, как утверждается в статье, это значит, что им есть, что вкладывать. Непонятно только, как повышение налогов "может привлечь молодых избирателей, которые создают семьи и не могут позволить себе собственное жилье" - если налоги на жилье серьезно взлетят, покупка квартиры (и оплата налогов) все еще будет молодым не по карману, но при этом повысятся и цены на аренду, поскольку владельцы недвижимости, понятное дело, захотят компенсировать налог за счет жильцов. Лучше бы строили больше, а не надеялись на распродажу уже имеющегося.
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Dz 8 апреля 2024 10:17
Те, кто нормально работает, а не ноет, не видят проблемы в покупке квартиры. Более тупой клешированной вещи не слышал, это данные аналитиков государства да и всего на свете, а тут пришли вы и рассказываете что то всё нытики кто работает тому нормально, работает кем? Бизнесменом? 2кк 6 8 миллионов в регионах это по 30 40к платеж, кем же надо работать? Или ваш план это поехать в мост и купить сарай?
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Dz 8 апреля 2024 10:19
Даже когда работаешь в стране с ЗП 200 долларов, всегда найдутся такие которые будут называть всех нытиками. И говорить что всё норм
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