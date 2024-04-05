Фатальный ущерб урожаю? Цветение деревьев наступило чрезвычайно рано

«Это экстремальная ситуация, с которой мы еще никогда не сталкивались», — сказал председатель садоводов о развитии вегетации и более теплой, чем в среднем, погоде. По его словам, ранние сорта абрикосов в Южной Моравии зацвели уже 29 февраля этого года, тогда как по предыдущим наблюдениям, в самые теплые годы первое цветение наступало между 12 и 16 марта.



В настоящее время, по словам Людвика, цветут все виды косточковых фруктов, а в большинстве мест уже зацвели абрикосы. В Южной Моравии начинают цвести самые ранние сорта яблонь и груш.



По словам Людвика, на данный момент нельзя сказать, окажут ли заморозки существенное влияние на урожай. «Для абрикосов, например, достаточно, если 10% цветков превратятся в плоды, и можно будет собрать нормальный урожай», — сказал он. По его словам, надежда на достойный сбор урожая еще есть. «Все решит погода до середины мая. В любом случае, урожай будет собран раньше, чем обычно», — сказал он.



Если заморозки придут в конце апреля, то, по словам Людвика, ущерб урожаю может оказаться фатальным. «Повреждения затронут все виды фруктов. Кроме того, после цветения восприимчивость деревьев к морозам гораздо выше», — сказал Людвик.



В последние годы весенние заморозки довольно часто срывали урожай фруктов в Чехии. Особенно часто фруктоводы страдали от заморозков в 2019, 2017, 2016 и 2011 годах. Особенно впечатляющими были майские заморозки в 2011 году, когда пострадали 10 500 гектаров садов. Тогда урожай фруктов составил всего 101 249 тонн — один из самых низких урожаев за последние 50 лет. Прошлогодние морозы значительно повредили абрикосовые плантации, а также персиковые.



В фруктовой промышленности невозможно застраховаться от зимних морозов. По словам Людвика, страхование от весенних заморозков доступно лишь в очень ограниченном объеме для клубники и яблонь.