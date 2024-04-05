Фатальный ущерб урожаю? Цветение деревьев наступило чрезвычайно рано
8 апреля 2024
18:00
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Цветение фруктовых деревьев в этом году наступило слишком рано, на три-четыре недели ранее, чем обычно. Это означает большой риск для будущего урожая, так как сады могут пострадать от весенних заморозков до середины мая. Пока что весенние заморозки не нанесли серьезного экономического ущерба будущему урожаю. Частично и локально пострадали от заморозков абрикосы, груши и вишни, как сообщил Мартин Людвик, председатель Союза производителей фруктов Чешской Республики, сказал сегодня Чешскому агентству печати.
«Это экстремальная ситуация, с которой мы еще никогда не сталкивались», — сказал председатель садоводов о развитии вегетации и более теплой, чем в среднем, погоде. По его словам, ранние сорта абрикосов в Южной Моравии зацвели уже 29 февраля этого года, тогда как по предыдущим наблюдениям, в самые теплые годы первое цветение наступало между 12 и 16 марта.
В настоящее время, по словам Людвика, цветут все виды косточковых фруктов, а в большинстве мест уже зацвели абрикосы. В Южной Моравии начинают цвести самые ранние сорта яблонь и груш.
По словам Людвика, на данный момент нельзя сказать, окажут ли заморозки существенное влияние на урожай. «Для абрикосов, например, достаточно, если 10% цветков превратятся в плоды, и можно будет собрать нормальный урожай», — сказал он. По его словам, надежда на достойный сбор урожая еще есть. «Все решит погода до середины мая. В любом случае, урожай будет собран раньше, чем обычно», — сказал он.
Если заморозки придут в конце апреля, то, по словам Людвика, ущерб урожаю может оказаться фатальным. «Повреждения затронут все виды фруктов. Кроме того, после цветения восприимчивость деревьев к морозам гораздо выше», — сказал Людвик.
В последние годы весенние заморозки довольно часто срывали урожай фруктов в Чехии. Особенно часто фруктоводы страдали от заморозков в 2019, 2017, 2016 и 2011 годах. Особенно впечатляющими были майские заморозки в 2011 году, когда пострадали 10 500 гектаров садов. Тогда урожай фруктов составил всего 101 249 тонн — один из самых низких урожаев за последние 50 лет. Прошлогодние морозы значительно повредили абрикосовые плантации, а также персиковые.
В фруктовой промышленности невозможно застраховаться от зимних морозов. По словам Людвика, страхование от весенних заморозков доступно лишь в очень ограниченном объеме для клубники и яблонь.
В настоящее время, по словам Людвика, цветут все виды косточковых фруктов, а в большинстве мест уже зацвели абрикосы. В Южной Моравии начинают цвести самые ранние сорта яблонь и груш.
По словам Людвика, на данный момент нельзя сказать, окажут ли заморозки существенное влияние на урожай. «Для абрикосов, например, достаточно, если 10% цветков превратятся в плоды, и можно будет собрать нормальный урожай», — сказал он. По его словам, надежда на достойный сбор урожая еще есть. «Все решит погода до середины мая. В любом случае, урожай будет собран раньше, чем обычно», — сказал он.
Если заморозки придут в конце апреля, то, по словам Людвика, ущерб урожаю может оказаться фатальным. «Повреждения затронут все виды фруктов. Кроме того, после цветения восприимчивость деревьев к морозам гораздо выше», — сказал Людвик.
В последние годы весенние заморозки довольно часто срывали урожай фруктов в Чехии. Особенно часто фруктоводы страдали от заморозков в 2019, 2017, 2016 и 2011 годах. Особенно впечатляющими были майские заморозки в 2011 году, когда пострадали 10 500 гектаров садов. Тогда урожай фруктов составил всего 101 249 тонн — один из самых низких урожаев за последние 50 лет. Прошлогодние морозы значительно повредили абрикосовые плантации, а также персиковые.
В фруктовой промышленности невозможно застраховаться от зимних морозов. По словам Людвика, страхование от весенних заморозков доступно лишь в очень ограниченном объеме для клубники и яблонь.
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